Мы развернули нашу шаурма-концепцию на 200%. Теперь это не fast casual и гастрошаверма с соусом дзадзики, а здоровый дискаунтер. Мы врываемся на «кровавый» конкурентный рынок стрит-фуда и будем делать понятный, знакомый и безопасный продукт по самым доступным ценам для миллионов людей, для которых разница в 50 рублей имеет значение.

Наша цель — научиться открывать очень маленькие, но высокопроизводительные точки. Минимальная площадь, минимальная аренда, минимальные [капитальные расходы] и самые доступные цены.