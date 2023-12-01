Фёдор Овчинников рассказал о перезапуске «Донер 42» — теперь это «здоровый дискаунтер» под названием «Кебстер!» Статьи редакции
С терминалами для самостоятельной оплаты вместо кассиров.
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- Редакция vc.ru заметила обновление дизайна в приложении «Донер 42» во второй половине ноября 2023 года. Тогда же внимание на перезапуск сети обратили некоторые отраслевые сообщества и каналы. В Dodo Brands, которая управляла проектом, публичных заявлений на тот момент не делали.
- 1 декабря о смене позиционирования рассказал основатель компании Фёдор Овчинников. Запущенную в конце 2020 года сеть переименовали в «Кебстер!». Заказы будут принимать через приложение или терминалы самообслуживания, выдача еды — «умная» (что это значит — Овчинников не уточнил). Всё это позволит проекту повысить производительность и сохранить при этом «низкие» цены.
- С устройством точек экспериментируют. По словам предпринимателя, пока потребители «не понимают», как работает заведение, потому что сделать заказ можно через терминал на витрине, а окно выдачи при этом расположено в помещении. Во второй половине декабря компания хочет запустить «умную» выдачу прямо на улицу — «с подогревом и дверками».
- О причинах перезапуска Овчинников обещал рассказать позже. Бывший гендиректор «Донер 42» Иван Тихов ранее рассказывал, что проект не смог «"попасть" в рынок» и обеспечить доступные массовой аудитории цены. «Получилось так, что те, кто ел шаурму постоянно, — продолжали есть её за углом. А на тех, кто не ест её постоянно, большой бизнес не построишь», — объяснял он.
- Овчинников в комментариях к сообщению Тихова не согласился с тем, что «модель сразу прям не складывается». По его словам, основная причина была «в неспособности или нежелании делать сложную работу». Якобы в успех «Додо Пиццы» тоже верили не все, однако жизнеспособность идеи позже доказали на практике.
Вот как ни стараются
А шаурма из подвала не оставляет конкуренции
Сокрытие процесса приготовления убьёт такой бизнес.
Весь уличный стритфуд построен на том, что люди видят как готовят прямо при тебе твою еду.
А тут заказал что где-то. Приготовили/разогрели и отдали тебе.
Это не стритфуд. Это киоск по выдачи неизвестной еды.
А вот оказывается и без дизайнера можно жить!
Секретаршу попросил распечатать жирным таймс нью роман - отличное лого
Не в сравнении Яндексу новостью ниже, там небось и денег за это уплачено будь здоров
Дизайнеры шрифтов - остыньте
А помните, как в конце 90-тых в ВордАрт открыточки рисовали?
Свой шрифт это же очень удобно. Заказал под себя что нужно и кайфуешь
Блин, даже я как поклонник Овчинникова как бизнесмена и Додо Пиццы как продукта предчувствию шквал веселых каментов по поводу всего изложенного в данном тексте
к слову, ни разу не ела в «додо пицце». принимаются субъективные советы — что стоит попробовать...
Я как потребитель обхожу додо стороной, как оверпрайснутую низкокачественную жральню с альтернативно одаренным персоналом, которые даже заказ без ошибок принять не могут - заказал ты одно, сделали тебе другое.
По теме шавермы скажу, что пока лучше кручуверчу в Питере никто делать не научился.
Что за неканон. Шаурма не должна так разваливаться! Вот Рабимход на районе такую шаурму лепит, гвозди забивать можно
лаваш отстой
тоже обратил внимание.. выглядит мегяко говоря не аппетитно и как будто капусты не доложили :-)
Хованский, перелогинься
От перемены названия, вкус галоши не меняется ))
Кебстер от создателей Додстера
А ведь сколько тут было обсуждений логотипа Донер42...
выбираю ТАБАК ПИВО ЭЛЕКТРОНКИ
В этот закуток ещё надо кофе от Тимати и шаурма от овчинникова
Уж если хватит, то и Ивановский трикотаж запихнем
Чем не Мини формат ТЦ?
Мда.. У моего шаурмена с первого этажа сейчас бы глаза вытекли
Как же он заебал.
Это даже не косноязычие. Как можно дрифтеру на 200% доверять свои деньги?
Если разворот на 100% - это смена направления, то на 200% - это полный оборот вокруг себя с сохранением изначального направления.
на 360 градусов!
В Лондоне видела шавермопритончик под названием Londoner".
А Кебстер фигня какая то, IMHO
Вебстер
Пидстер.
И это не взлетит. Скриньте этот твит.
Кебстер, тю. Крабсбургер, ёпта.
Самая вкусная шаурма на Академической, на проспекте 60-летия Октября
Опять Питер?
А где там?
Кто-то брал?
Дояр?
"Продукт не привлекал и не возвращал достаточное количество гостей, чтобы выйти на плановые выручки, и бизнес-модель не сходилась".
Тот случай, когда иксперты VC верно оценили перспективы этого ненужного хрючева.
189 - вполне адекватная цена. Давай нам такой на
название уебское, как матрассами торгуют.. Донер 42 вполне было нормально. Зачем менять?
Раньше вкусно казалось Додо пицца, но сейчас появились всякие изи пизи и прочее, а додо скатилась по качеству. Больше не заказываю ее (Сколково, Орбион)
Да если честно даже Zotman из морозилки Ашана уже повкуснее Додо
А такая еда еще пользуется популярностью? Думал, что все сейчас за здоровое питание
Кто все?)