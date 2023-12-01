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Еда
Полина Лааксо

Фёдор Овчинников рассказал о перезапуске «Донер 42» — теперь это «здоровый дискаунтер» под названием «Кебстер!» Статьи редакции

С терминалами для самостоятельной оплаты вместо кассиров.

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  • Редакция vc.ru заметила обновление дизайна в приложении «Донер 42» во второй половине ноября 2023 года. Тогда же внимание на перезапуск сети обратили некоторые отраслевые сообщества и каналы. В Dodo Brands, которая управляла проектом, публичных заявлений на тот момент не делали.
  • 1 декабря о смене позиционирования рассказал основатель компании Фёдор Овчинников. Запущенную в конце 2020 года сеть переименовали в «Кебстер!». Заказы будут принимать через приложение или терминалы самообслуживания, выдача еды — «умная» (что это значит — Овчинников не уточнил). Всё это позволит проекту повысить производительность и сохранить при этом «низкие» цены.

Мы развернули нашу шаурма-концепцию на 200%. Теперь это не fast casual и гастрошаверма с соусом дзадзики, а здоровый дискаунтер. Мы врываемся на «кровавый» конкурентный рынок стрит-фуда и будем делать понятный, знакомый и безопасный продукт по самым доступным ценам для миллионов людей, для которых разница в 50 рублей имеет значение.

Наша цель — научиться открывать очень маленькие, но высокопроизводительные точки. Минимальная площадь, минимальная аренда, минимальные [капитальные расходы] и самые доступные цены.

Фёдор Овчинников
  • С устройством точек экспериментируют. По словам предпринимателя, пока потребители «не понимают», как работает заведение, потому что сделать заказ можно через терминал на витрине, а окно выдачи при этом расположено в помещении. Во второй половине декабря компания хочет запустить «умную» выдачу прямо на улицу — «с подогревом и дверками».
  • О причинах перезапуска Овчинников обещал рассказать позже. Бывший гендиректор «Донер 42» Иван Тихов ранее рассказывал, что проект не смог «"попасть" в рынок» и обеспечить доступные массовой аудитории цены. «Получилось так, что те, кто ел шаурму постоянно, — продолжали есть её за углом. А на тех, кто не ест её постоянно, большой бизнес не построишь», — объяснял он.

Продукт не привлекал и не возвращал достаточное количество гостей, чтобы выйти на плановые выручки, и бизнес-модель не сходилась.

Рестораны открывались с расчётом на то, что выручка будет достигать 4-6 млн рублей — и тогда они будут выходить на расчётную прибыль. Инвестиции и аренда были соответствующими. При выручке в два-три раза меньше не удавалось выйти даже в операционный плюс. Ни в одной из десяти открытых точек выручки не росли. <...>

Иван Тихов
  • Овчинников в комментариях к сообщению Тихова не согласился с тем, что «модель сразу прям не складывается». По его словам, основная причина была «в неспособности или нежелании делать сложную работу». Якобы в успех «Додо Пиццы» тоже верили не все, однако жизнеспособность идеи позже доказали на практике.

#новости #додопицца

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51 комментарий
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 jobisdone

Вот как ни стараются

А шаурма из подвала не оставляет конкуренции

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Риэлтор не нужен!

Сокрытие процесса приготовления убьёт такой бизнес.
Весь уличный стритфуд построен на том, что люди видят как готовят прямо при тебе твою еду.

А тут заказал что где-то. Приготовили/разогрели и отдали тебе.

Это не стритфуд. Это киоск по выдачи неизвестной еды.

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jobisdone

А вот оказывается и без дизайнера можно жить!
Секретаршу попросил распечатать жирным таймс нью роман - отличное лого
Не в сравнении Яндексу новостью ниже, там небось и денег за это уплачено будь здоров

Дизайнеры шрифтов - остыньте

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Яэль

А помните, как в конце 90-тых в ВордАрт открыточки рисовали?

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1 комментарий
Krem-brulee

Свой шрифт это же очень удобно. Заказал под себя что нужно и кайфуешь

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Юрий Б.

Блин, даже я как поклонник Овчинникова как бизнесмена и Додо Пиццы как продукта предчувствию шквал веселых каментов по поводу всего изложенного в данном тексте

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Полина Лааксо
Автор

к слову, ни разу не ела в «додо пицце». принимаются субъективные советы — что стоит попробовать...

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7 комментариев
Евгений Фрост

Я как потребитель обхожу додо стороной, как оверпрайснутую низкокачественную жральню с альтернативно одаренным персоналом, которые даже заказ без ошибок принять не могут - заказал ты одно, сделали тебе другое.

По теме шавермы скажу, что пока лучше кручуверчу в Питере никто делать не научился.

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2 комментария
Колян

Что за неканон. Шаурма не должна так разваливаться! Вот Рабимход на районе такую шаурму лепит, гвозди забивать можно

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Pavel S

лаваш отстой

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Тоже хочу

тоже обратил внимание.. выглядит мегяко говоря не аппетитно и как будто капусты не доложили :-)

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Байд Джонов

Хованский, перелогинься

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Невероятный Блондин

От перемены названия, вкус галоши не меняется ))

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Илья

Кебстер от создателей Додстера

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Boris Ishkin

А ведь сколько тут было обсуждений логотипа Донер42...

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Aleks B

выбираю ТАБАК ПИВО ЭЛЕКТРОНКИ

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jobisdone

В этот закуток ещё надо кофе от Тимати и шаурма от овчинникова

Уж если хватит, то и Ивановский трикотаж запихнем

Чем не Мини формат ТЦ?

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Инло Макс

Мда.. У моего шаурмена с первого этажа сейчас бы глаза вытекли

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muchizhi

Как же он заебал.

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Невкусно и грустно
Мы развернули нашу шаурма-концепцию на 200%.

Это даже не косноязычие. Как можно дрифтеру на 200% доверять свои деньги?

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Хозяин

Если разворот на 100% - это смена направления, то на 200% - это полный оборот вокруг себя с сохранением изначального направления.

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Pavel S
Мы развернули нашу шаурма-концепцию на 200%

на 360 градусов!

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Aina Timo / wdroid.net

В Лондоне видела шавермопритончик под названием Londoner".
А Кебстер фигня какая то, IMHO

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умный человек

Вебстер

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Лицо в толпе

Пидстер.

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Слегка Придурковатый

И это не взлетит. Скриньте этот твит.

Кебстер, тю. Крабсбургер, ёпта.

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Наталья Калинина
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Подментованный кот

Самая вкусная шаурма на Академической, на проспекте 60-летия Октября

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jobisdone

Опять Питер?

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1 комментарий
Tanto Mare

А где там?

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igotosochi

Кто-то брал?

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ELIFAS LEVi

Дояр?

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Лицо в толпе

"Продукт не привлекал и не возвращал достаточное количество гостей, чтобы выйти на плановые выручки, и бизнес-модель не сходилась".
Тот случай, когда иксперты VC верно оценили перспективы этого ненужного хрючева.

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Тоже хочу

189 - вполне адекватная цена. Давай нам такой на

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Тоже хочу

название уебское, как матрассами торгуют.. Донер 42 вполне было нормально. Зачем менять?

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Антон Храмченко

Раньше вкусно казалось Додо пицца, но сейчас появились всякие изи пизи и прочее, а додо скатилась по качеству. Больше не заказываю ее (Сколково, Орбион)

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Антон Храмченко

Да если честно даже Zotman из морозилки Ашана уже повкуснее Додо

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1 комментарий
Дмитрий Красников

А такая еда еще пользуется популярностью? Думал, что все сейчас за здоровое питание

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Инло Макс

Кто все?)

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48 комментариев
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