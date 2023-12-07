Еда
Полина Лааксо

McDonald’s протестирует формат небольших кафе CosMc’s — с чайными напитками, кофе, сэндвичами и десертами Статьи редакции

Основной фокус будет сделан на напитках.

Источник: Fast Company
  • «Порой жизнь преподносит нелёгкие дни. Наша миссия — поднимать вам настроение с каждым глотком», — говорится на сайте CosMc’s. Название — это отсылка к одному из давних маскотов McDonald’s по имени CosMc.
  • Компания рассказала, что откроет первое заведение в декабре 2023 года — в Болингбруке, штат Иллинойс. В картах Google Maps оно отмечено как уже работающее. К концу 2024 года должно заработать ещё примерно десять точек нового формата. Решение о масштабировании будут принимать по результатам как минимум первого года работы.
  • Из напитков в меню: «слаши», холодные и горячие чаи, ягодные и фруктовые лимонады, латте, капучино, моккачино, фраппе и колд брю. Из еды: макмаффины из завтраков McDonald’s, сэндвичи, хашбрауны, булочки, печенье и мороженое, в том числе McFlurry.
  • По словам президента компании Криса Кемпчински, для меню самого McDonald’s предложенные напитки «слишком сложные», при этом их рынок оценивается в $100 млрд, «быстро растёт», а также отличается «высокой маржей».
  • О планах McDonald's запустить такие заведения СМИ писали летом 2023 года. Руководство компании говорило инвесторам, что у CosMc’s будет «ДНК McDonald's», а вот «характер» — совсем другим. Как сообщало CNN, продукция McCafe останется частью основного меню ресторанной сети и «единственным брендом кофе» в самом McDonald’s.
  • 6 декабря компания также рассказала, что откроет 10 тысяч ресторанов к 2027 году. На фоне новости СМИ напомнили, что ещё более амбициозные планы ранее озвучил Starbucks: сеть кофеен собиралась увеличить число заведений с текущих 38 тысяч до 55 тысяч к 2030 году.
  • Именно со Starbucks обозреватели сравнивают и новые кафе CosMc’s, говоря, что McDonald's запускает его конкурента, а то и «убийцу».

#mcdonalds #новости

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59 комментариев
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 Вадим Д.

Ежели наши не отстанут, откроют сеть «Тчк».

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Crowner

КосТчк'а

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1 комментарий
Sebastian Danilov

В питере уже есть

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1 комментарий
ФедяМошонкин
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Topre

Без вкусно?

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4 комментария
k3rch

Хм-м, у них же есть/был формат McCafe с вполне понятным названием и концепцией…

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Кирилл Спинер-Вейпов

Тоже не особо понял отличия от МакКафе.

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2 комментария
Андрей

МакКафе - просто островки, где ни еды, ни напитков нормальных. Да и не посидеть.

Здесь же полноценные кафе с бОльшим ассортиментом и прочим.

Ну и новое название - чтобы отделить одно от другого. Ведь вдруг идея не выстрелит.

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4 комментария
и .

Зачем нам эти новости если у нас этого не будет..

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Сергей

Тоже подумал сразу об этом. Сидим и завидуем просто лишний раз..

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Sedoy

Чтобы облизывались.

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умный человек

Красивое

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Nikita Klimanov

Знать, что в будущем будет копировать ВкусОчка

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Владимир Бобков

А где пирожок с вишней? Я не понял, только перестал ходить и вот какой беспорядок творится

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Гора Жора

Походу пирожок уже изжил своё.

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СНОБ

Лизоблюды в комментариях аж слюной брызжут, не пробовали, не знают, но счастливы.

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Илья Фролов

Как хорошо, что нас это не касается и точка.

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Андрей Комягин

На приличные десерты, то что на картинке, ну никак не тянет. Где тирамису, чизкейки, брауни, наполеоны, мильфеи и прочие вкусняшки. На картинке какой то кал типа Ашан Каждый День линии.

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Владимир Воловцев

Там трудится целая армия маркетологов, которая анализирует спрос, думаю в дальнейшем ещё не раз выкатят обновление ассортимента.

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1 комментарий
Вишняковский

Ну че-то по десертам пока слабовато.

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Игорь Забродин

Фокус на напитках, вдохновленных сложными рецептами, выглядит очень даже ничего. Удачи им😉

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Nikita Selyanin

задумка хорошая , думаю большинству любителей мака такая тема залетит

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Anton Barinov

если основное внимание будет заточено на напитках , то ассортимент будет шире , и может появится что-то новое и вкусное у них

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Heather Morris

Жаль что в России этого не будет, а так проект классный

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lakoros

А американцы тоже читают это как космос, или Косэмсис?

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Денис Сергеев
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Олег Юрьевич

Вкусно и точка, готовьте ответный удар.

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Oleg Vaganov

"Протестирует"? Что можно тестировать в продаже чая с булками? Никто до них этого не делал?

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Владимир Владимирович

Ну откроют несколько точек сначала, чтобы понять — пойдет дело или нет.

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fyp

И видимо уже без бомжей, с расчетом на средний сегмент. То есть атмосфера будет примерно как раньше у макдаков в России

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Глеб Цапля

А у них в маке есть бомжи?

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2 комментария
Тоже хочу

не понятно.. McDonald запускает вторую сеть?

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under construction

У них тоже инфляция впаривать говнобургер + картофан + напиток дороже 20 видно стало проблемой.

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Созвонова

Выглядит неплохо, напитки всякие прикольные есть. Американцы любят же подобную тему.

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Ivan Ivanov

Как то не очень актуально для России

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Северьян Югов

Возможно просто активная оборона: не ждать, пока Старбакс залезет на их поляну с каким-нибудь своим новым форматом (кто их знает с их планами на 55k точек до 30-го года), а самим начать кошмарить Старбакс на их родном поле...

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Никита

отличная новость, поскорее бы попробовать

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Роман

Году эдак в 2035 ждем открытия в Москве

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1 комментарий
Виктория Паршукова

В России нет смысла ждать такое заведение. А идея и задумка классная 👍

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Владимир Козырев

Кто заграницей бывает скажите, появилось че реально нового за это время в макдоналдс?) чего нет в вкусноиточке

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Андрей

Стало хуже

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Nikita Klimanov

Хз, что там нового, но я в Турции в 2017 ходил в Мак. В России намного вкуснее было, факт

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Риэлтор не нужен!

В будапеште Мак намного хуже по вкусу чем в аэропорту Стамбула (которые в четь летчицы назван). Порции существенно меньше.

В Италии и Испании мак вкуснее, чем в аэропорту Стамбула, но порции меньше чем в Стамбуле, но больше Будапешта.

Сравнение делалось на Комбо ( бигмак, картошка фри и большая кола) + салат цезарь

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