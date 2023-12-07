McDonald’s протестирует формат небольших кафе CosMc’s — с чайными напитками, кофе, сэндвичами и десертами Статьи редакции
Основной фокус будет сделан на напитках.
- «Порой жизнь преподносит нелёгкие дни. Наша миссия — поднимать вам настроение с каждым глотком», — говорится на сайте CosMc’s. Название — это отсылка к одному из давних маскотов McDonald’s по имени CosMc.
- Компания рассказала, что откроет первое заведение в декабре 2023 года — в Болингбруке, штат Иллинойс. В картах Google Maps оно отмечено как уже работающее. К концу 2024 года должно заработать ещё примерно десять точек нового формата. Решение о масштабировании будут принимать по результатам как минимум первого года работы.
- Из напитков в меню: «слаши», холодные и горячие чаи, ягодные и фруктовые лимонады, латте, капучино, моккачино, фраппе и колд брю. Из еды: макмаффины из завтраков McDonald’s, сэндвичи, хашбрауны, булочки, печенье и мороженое, в том числе McFlurry.
- По словам президента компании Криса Кемпчински, для меню самого McDonald’s предложенные напитки «слишком сложные», при этом их рынок оценивается в $100 млрд, «быстро растёт», а также отличается «высокой маржей».
- О планах McDonald's запустить такие заведения СМИ писали летом 2023 года. Руководство компании говорило инвесторам, что у CosMc’s будет «ДНК McDonald's», а вот «характер» — совсем другим. Как сообщало CNN, продукция McCafe останется частью основного меню ресторанной сети и «единственным брендом кофе» в самом McDonald’s.
- 6 декабря компания также рассказала, что откроет 10 тысяч ресторанов к 2027 году. На фоне новости СМИ напомнили, что ещё более амбициозные планы ранее озвучил Starbucks: сеть кофеен собиралась увеличить число заведений с текущих 38 тысяч до 55 тысяч к 2030 году.
- Именно со Starbucks обозреватели сравнивают и новые кафе CosMc’s, говоря, что McDonald's запускает его конкурента, а то и «убийцу».
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Ежели наши не отстанут, откроют сеть «Тчк».
КосТчк'а
В питере уже есть
Без вкусно?
Хм-м, у них же есть/был формат McCafe с вполне понятным названием и концепцией…
Тоже не особо понял отличия от МакКафе.
МакКафе - просто островки, где ни еды, ни напитков нормальных. Да и не посидеть.
Здесь же полноценные кафе с бОльшим ассортиментом и прочим.
Ну и новое название - чтобы отделить одно от другого. Ведь вдруг идея не выстрелит.
Зачем нам эти новости если у нас этого не будет..
Тоже подумал сразу об этом. Сидим и завидуем просто лишний раз..
Чтобы облизывались.
Красивое
Знать, что в будущем будет копировать ВкусОчка
А где пирожок с вишней? Я не понял, только перестал ходить и вот какой беспорядок творится
Походу пирожок уже изжил своё.
Лизоблюды в комментариях аж слюной брызжут, не пробовали, не знают, но счастливы.
Как хорошо, что нас это не касается и точка.
На приличные десерты, то что на картинке, ну никак не тянет. Где тирамису, чизкейки, брауни, наполеоны, мильфеи и прочие вкусняшки. На картинке какой то кал типа Ашан Каждый День линии.
Там трудится целая армия маркетологов, которая анализирует спрос, думаю в дальнейшем ещё не раз выкатят обновление ассортимента.
Ну че-то по десертам пока слабовато.
Фокус на напитках, вдохновленных сложными рецептами, выглядит очень даже ничего. Удачи им😉
задумка хорошая , думаю большинству любителей мака такая тема залетит
если основное внимание будет заточено на напитках , то ассортимент будет шире , и может появится что-то новое и вкусное у них
Жаль что в России этого не будет, а так проект классный
А американцы тоже читают это как космос, или Косэмсис?
Вкусно и точка, готовьте ответный удар.
"Протестирует"? Что можно тестировать в продаже чая с булками? Никто до них этого не делал?
Ну откроют несколько точек сначала, чтобы понять — пойдет дело или нет.
И видимо уже без бомжей, с расчетом на средний сегмент. То есть атмосфера будет примерно как раньше у макдаков в России
А у них в маке есть бомжи?
не понятно.. McDonald запускает вторую сеть?
У них тоже инфляция впаривать говнобургер + картофан + напиток дороже 20 видно стало проблемой.
Выглядит неплохо, напитки всякие прикольные есть. Американцы любят же подобную тему.
Как то не очень актуально для России
Возможно просто активная оборона: не ждать, пока Старбакс залезет на их поляну с каким-нибудь своим новым форматом (кто их знает с их планами на 55k точек до 30-го года), а самим начать кошмарить Старбакс на их родном поле...
отличная новость, поскорее бы попробовать
Году эдак в 2035 ждем открытия в Москве
В России нет смысла ждать такое заведение. А идея и задумка классная 👍
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Кто заграницей бывает скажите, появилось че реально нового за это время в макдоналдс?) чего нет в вкусноиточке
Стало хуже
Хз, что там нового, но я в Турции в 2017 ходил в Мак. В России намного вкуснее было, факт
В будапеште Мак намного хуже по вкусу чем в аэропорту Стамбула (которые в четь летчицы назван). Порции существенно меньше.
В Италии и Испании мак вкуснее, чем в аэропорту Стамбула, но порции меньше чем в Стамбуле, но больше Будапешта.
Сравнение делалось на Комбо ( бигмак, картошка фри и большая кола) + салат цезарь