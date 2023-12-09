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Еда
Евгения Евсеева

«Яндекс Еда» представила собственный гид по ресторанам Москвы — он появится в приложениях «Еды» и «Карт» Статьи редакции

В будущем путеводитель появится и в других регионах.

  • Гид «Ultima Guide Яндекс Еда» можно найти на сайте медиа «Еды» — «Открытая кухня», также в приложениях «Яндекс Еды» и «Яндекс Карт», собщила компания. В последнем можно посмотреть все рестораны, вошедшие в гид, набрав в поиске «Ultima гид» или «гид Яндекс Еды».
Гид на сайте «Карт»
  • При создании путеводителя использовали нейросеть: она проанализировала информацию о более чем 30 тысячах московских ресторанах, систематизировала данные о типах заведений, количестве посещений, отзывах в «Картах», а затем создала лонг-лист из 300 ресторанов.
  • После этого клиенты и эксперты отмечали преимущества каждого заведения. В гид вошли получившие наиболее высокие оценки.
Гид в приложении «Карт»
  • Около 70 экспертов ресторанной отрасли голосовали за рестораны на специальном сайте, а наиболее часто взаимодействовавшие с заведениями пользователи, которых было «несколько десятков тысяч», — проходили опрос в приложениях «Еды», «Карт», «Яндекс Go» и «Яндекс с ”Алисой”».
  • Результаты подсчитывали с помощью специально разработанной модели «Яндекса». В гид вошли 50 ресторанов Москвы. Среди них, например, японский ресторан «Тоттори», индийский «Москва Дели», турецкий фастфуд «МитПойнт». Есть и известные заведения — «Белуга», Folk и другие.
  • В будущем ресторанный гид появится и в других регионах, не только в Москве.

#новости #яндекседа

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34 комментария
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 Невероятный Блондин

Какое-то сложное прикрытие для обычных рекламных рекомендаций.

Просто озвучьте тарификацию, не морочьте голову.
Нейросети, специальные эксперты-дегустаторы… придумают же сказки.

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Mr Black

В Еде проджекты свою зп просто отрабатывают,сервис то работает как часы,топам нужно что-то показывать.

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Иностранный агент

Из-за этого теперь вместо Такси - сраный мультиапп с кучей мусора

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Кабаре-дуэт Академия

Ловко ты их раскрыл

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Тоже хочу

Совершенно какая-то неадекватная фича в соверменных реалиях. Есть отличные ресторанные гиды от профессионалов, причем тут Яндекс?

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Илья Фирсов

ну все когда то начинали сначала. так и яндекс стартанул гида и может через какое то время будет первый среди гидов ресторанов ;)

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Miste19

Да я говорю, просто будет все проплачено. Там на первом месте будет кто больше заплатит

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Илья Фирсов

а вы думаете у других гидов не так? им же нужно с чего то кормиться ;)

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Miste19

У других гидов нет такой площадки

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Baddy Boy

Пахую вообще

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Вадим Д.

мЯшлен?

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Невкусно и грустно

Гайд от рандомных Миш и Лен

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Ненавижу Лицемеров

Отринь, товарищ, европейский тлен!
Нам ближе рейтинг — Миш и Лен!
{тут плакат в стиле Маяковского...}

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Mr Black

Ты вообще не ешь)

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Miste19

И че?

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Как Бизнес, Бро?

Чо чо, раньше по Яндексу искали где пожрать, в теперь Яндекс гид за «ручку» отведет.
Я правда не очень понимаю, а чем этот гид от навигатора отличается?

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Miste19

Я вот тоже и не понимаю, в чем тут прикол и зачем. Платить наверное рестораны будут. Как кстати и в топе обычно, выше те кто проплачивают

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Светлана Завацкая

Кто больше заносит, а не есть лучше!

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Гадя Петрович

Тем что за это будут платить те кто хочет попасть в этот гид!! И гриндекс будет ещё богаче.

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Роман Соловьев

Чё и?

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КакЦапля

Мы по рэсторанам не ходим.

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Подментованный кот

Удобно. На карте ты не видишь картинку ресторана, а так нагляднее гораздо.

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Александр

потому что ресторан не проплатил - потому и не видишь

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Красный Пахарь

в целом неплохое решение , проще выбирать ресторан ,предварительно все просмотрев

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Иван Бирюк

почетное место занимает как обычно Москва , другие регионы как обычно подождут )))))))

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Cтас Белов

Дома надо есть!

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Илья Фирсов

а если дома не хочется готовить и хочется отдохнуть?)

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Олег Струц

ну та ешьте , кто не дает ?

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Pavel Grishunin

Слева — рестик, справа — арестик · Пики-крести, пытки-кресты. Коллизии, хлеб, зрелища и фарисейство.

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Vasily Gavrilov

Кто ведет тот и платит, так же получается?

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Алексей

Для меня пока удивительно то, что те рестораны из списка в которых был, действительно хорошие. Может поначалу Яндекс и старается прежде чем тупо продавать места потом

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Франсиско Пухольс

Гид Яндекса должен быть платным

Для всех

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Сергей Леопольдович

Есть 10 тыс. за оплату первого места в "рейтинге". Где касса?

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Rnatery

Наш ответ Красный гид «Мишлен»?

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31 комментарий
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