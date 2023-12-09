«Яндекс Еда» представила собственный гид по ресторанам Москвы — он появится в приложениях «Еды» и «Карт» Статьи редакции
В будущем путеводитель появится и в других регионах.
- Гид «Ultima Guide Яндекс Еда» можно найти на сайте медиа «Еды» — «Открытая кухня», также в приложениях «Яндекс Еды» и «Яндекс Карт», собщила компания. В последнем можно посмотреть все рестораны, вошедшие в гид, набрав в поиске «Ultima гид» или «гид Яндекс Еды».
- При создании путеводителя использовали нейросеть: она проанализировала информацию о более чем 30 тысячах московских ресторанах, систематизировала данные о типах заведений, количестве посещений, отзывах в «Картах», а затем создала лонг-лист из 300 ресторанов.
- После этого клиенты и эксперты отмечали преимущества каждого заведения. В гид вошли получившие наиболее высокие оценки.
- Около 70 экспертов ресторанной отрасли голосовали за рестораны на специальном сайте, а наиболее часто взаимодействовавшие с заведениями пользователи, которых было «несколько десятков тысяч», — проходили опрос в приложениях «Еды», «Карт», «Яндекс Go» и «Яндекс с ”Алисой”».
- Результаты подсчитывали с помощью специально разработанной модели «Яндекса». В гид вошли 50 ресторанов Москвы. Среди них, например, японский ресторан «Тоттори», индийский «Москва Дели», турецкий фастфуд «МитПойнт». Есть и известные заведения — «Белуга», Folk и другие.
- В будущем ресторанный гид появится и в других регионах, не только в Москве.
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Какое-то сложное прикрытие для обычных рекламных рекомендаций.
Просто озвучьте тарификацию, не морочьте голову.
Нейросети, специальные эксперты-дегустаторы… придумают же сказки.
В Еде проджекты свою зп просто отрабатывают,сервис то работает как часы,топам нужно что-то показывать.
Из-за этого теперь вместо Такси - сраный мультиапп с кучей мусора
Ловко ты их раскрыл
Совершенно какая-то неадекватная фича в соверменных реалиях. Есть отличные ресторанные гиды от профессионалов, причем тут Яндекс?
ну все когда то начинали сначала. так и яндекс стартанул гида и может через какое то время будет первый среди гидов ресторанов ;)
Да я говорю, просто будет все проплачено. Там на первом месте будет кто больше заплатит
а вы думаете у других гидов не так? им же нужно с чего то кормиться ;)
У других гидов нет такой площадки
Пахую вообще
мЯшлен?
Гайд от рандомных Миш и Лен
Отринь, товарищ, европейский тлен!
Нам ближе рейтинг — Миш и Лен!
{тут плакат в стиле Маяковского...}
Ты вообще не ешь)
И че?
Чо чо, раньше по Яндексу искали где пожрать, в теперь Яндекс гид за «ручку» отведет.
Я правда не очень понимаю, а чем этот гид от навигатора отличается?
Я вот тоже и не понимаю, в чем тут прикол и зачем. Платить наверное рестораны будут. Как кстати и в топе обычно, выше те кто проплачивают
Кто больше заносит, а не есть лучше!
Тем что за это будут платить те кто хочет попасть в этот гид!! И гриндекс будет ещё богаче.
Чё и?
Мы по рэсторанам не ходим.
Удобно. На карте ты не видишь картинку ресторана, а так нагляднее гораздо.
потому что ресторан не проплатил - потому и не видишь
в целом неплохое решение , проще выбирать ресторан ,предварительно все просмотрев
почетное место занимает как обычно Москва , другие регионы как обычно подождут )))))))
Дома надо есть!
а если дома не хочется готовить и хочется отдохнуть?)
ну та ешьте , кто не дает ?
Слева — рестик, справа — арестик · Пики-крести, пытки-кресты. Коллизии, хлеб, зрелища и фарисейство.
Кто ведет тот и платит, так же получается?
Для меня пока удивительно то, что те рестораны из списка в которых был, действительно хорошие. Может поначалу Яндекс и старается прежде чем тупо продавать места потом
Гид Яндекса должен быть платным
Для всех
Есть 10 тыс. за оплату первого места в "рейтинге". Где касса?
Наш ответ Красный гид «Мишлен»?