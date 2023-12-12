«Кухня на районе» вышла за пределы Москвы и Санкт-Петербурга и начала работать ещё в восьми городах через партнёра Статьи редакции
Заказы принимает и доставляет «Самокат».
- Еду «Кухни на районе» теперь можно заказать в восьми городах: в Казани, Ногинске, Калуге, Твери, Коломне, Орехово-Зуеве, Нижнем Новгороде и Великом Новгороде. Блюда появились в разделе «Готовая еда» в приложении «Самоката».
- Пока доступно 15 блюд в каждом городе. Производство находится в Москве, уточнили vc.ru в сервисе. В планах компании — ввести позиции в каждой подкатегории готовой еды: завтраки, обеды, перекусы, салаты, десерты. Ассортимент будут менять в зависимости от предпочтений пользователей в каждом регионе.
- В сентябре 2023 года «Кухня на районе» запустилась в Санкт-Петербурге, также через партнёрство с «Самокатом». За шесть лет с момента основания Петербург стал первым городом после Москвы, в котором начал работать сервис.
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Уже не травит?
Нельзя отравить отравленное :)
То что мертво ... ? (-:
Да. Кстати Гринбокс у нас тут на Петроградке закрыт. Виновник он, Самокат просто возит.
Самокат — разносчик заразы!
Иногда :)
Редко, да метко!
У нас 1 сотрудник 3 дня в лежку лежал. Те самые вафли со шпинатом попробовал.
Ого. Хорошо что встал потом 👍🏻
всегда хорошо :)
то что нас не отравляет делает нас сильнее))
кто кого не травит? А чем раньше травили?
Надеюсь, никто и никого, но:
https://www.forbes.ru/biznes/496174-v-peterburge-bol-se-170-celovek-otravilis-gotovoj-edoj-iz-samokata
А! Так это фигня. В России институт репутации не работает от слова "совсем".
Никто не знает или уже не помнит об этом случае
а причем тут самокат, это производитель виноват и полная вина на нем, палочка не появляется в еде на складе, она изначально в еде при проихводстве
не "прИчем", а ПРИ ЧЁМ
Да,конечно непричем. Они просто привезли и взяли свой процент за доставку. Контроль качества и ответственность это не к ним
ты хоть понимаешь что говоришь
?
палочку завезли при производстве, продали самокату, они что, должны вскрывать еду н апродажу и проводить исследования? тогда пища теряет товарный вид. Это проблема производителя. Палочка не заводится от условий хранения
это не считается за "Запуск" как по мне. вся фишка кухни на районе именно в горячей еде, которую готовят на дарк китченах, и вот это вот всё
Ну тут будут разогревать в даркМикроОвен , в чем проблема?
Не знаю, кто заказывает кухню на районе, мб любители мини порций гречи с котлетой. Или омлетов от эггселент. В той же лавке поинтереснее блюда можно выбрать.
это что с этими сырниками должно стать что их привезут из Мск в Казань ещё и продать, с тем же успехом можно в магните заморозку брать и называть готовой едой
Одно время они закупались у этих ребят
qummy, там вся еда замороженная. Хз как сейчас.
Представить такой сервис еще лет 15 назад невозможно
Судя по сайту, в СПб оно не работает. Вбиваешь в адресе Санкт-петербург - сайт пишет что туда пока не доставляет.
Они с сентября сайт что-ли не смогли обновить?
Норм, в командировках можно заказывать будет. Если делать еду качественно, то это очень крутой сервис, время экономит
Все ответят там за свои косяки🫰✌️🎯
В регионах люди особо таким не интересуются, скорее у виска покрутят
Другой темп жизни и зарплаты