Еда
Маша Цепелева

«Кухня на районе» вышла за пределы Москвы и Санкт-Петербурга и начала работать ещё в восьми городах через партнёра Статьи редакции

Заказы принимает и доставляет «Самокат».

  • Еду «Кухни на районе» теперь можно заказать в восьми городах: в Казани, Ногинске, Калуге, Твери, Коломне, Орехово-Зуеве, Нижнем Новгороде и Великом Новгороде. Блюда появились в разделе «Готовая еда» в приложении «Самоката».
  • Пока доступно 15 блюд в каждом городе. Производство находится в Москве, уточнили vc.ru в сервисе. В планах компании — ввести позиции в каждой подкатегории готовой еды: завтраки, обеды, перекусы, салаты, десерты. Ассортимент будут менять в зависимости от предпочтений пользователей в каждом регионе.
  • В сентябре 2023 года «Кухня на районе» запустилась в Санкт-Петербурге, также через партнёрство с «Самокатом». За шесть лет с момента основания Петербург стал первым городом после Москвы, в котором начал работать сервис.
Скриншот «Кухня на районе»

#новости #кухнянарайоне

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28 комментариев
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 Вадим Д.
Заказы принимает и доставляет «Самокат»

Уже не травит?

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Stas Sokolov

Нельзя отравить отравленное :)

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Вадим Д.

То что мертво ... ? (-:

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Stas Sokolov

Да. Кстати Гринбокс у нас тут на Петроградке закрыт. Виновник он, Самокат просто возит.

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Вадим Д.

Самокат — разносчик заразы!

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Stas Sokolov

Иногда :)

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Вадим Д.

Редко, да метко!

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Stas Sokolov

У нас 1 сотрудник 3 дня в лежку лежал. Те самые вафли со шпинатом попробовал.

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Вадим Д.

Ого. Хорошо что встал потом 👍🏻

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Stas Sokolov
что встал

всегда хорошо :)

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Игорь Рустин

то что нас не отравляет делает нас сильнее))

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Maria Skvortsova

кто кого не травит? А чем раньше травили?

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Вадим Д.

Надеюсь, никто и никого, но:
https://www.forbes.ru/biznes/496174-v-peterburge-bol-se-170-celovek-otravilis-gotovoj-edoj-iz-samokata

В Петербурге больше 170 человек отравились…
В Петербурге зафиксировали больше 170 случаев острой кишечной инфекции, связанных с готовой едой…
www.forbes.ru
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Maria Skvortsova

А! Так это фигня. В России институт репутации не работает от слова "совсем".
Никто не знает или уже не помнит об этом случае

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Алексей

а причем тут самокат, это производитель виноват и полная вина на нем, палочка не появляется в еде на складе, она изначально в еде при проихводстве

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Maria Skvortsova

не "прИчем", а ПРИ ЧЁМ

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Dmitrii Alekseevich

Да,конечно непричем. Они просто привезли и взяли свой процент за доставку. Контроль качества и ответственность это не к ним

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Алексей

ты хоть понимаешь что говоришь
?
палочку завезли при производстве, продали самокату, они что, должны вскрывать еду н апродажу и проводить исследования? тогда пища теряет товарный вид. Это проблема производителя. Палочка не заводится от условий хранения

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Фёдор Колосков

это не считается за "Запуск" как по мне. вся фишка кухни на районе именно в горячей еде, которую готовят на дарк китченах, и вот это вот всё

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Dmitrii Alekseevich

Ну тут будут разогревать в даркМикроОвен , в чем проблема?

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Eldar Salikhov

Не знаю, кто заказывает кухню на районе, мб любители мини порций гречи с котлетой. Или омлетов от эггселент. В той же лавке поинтереснее блюда можно выбрать.

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неформат

это что с этими сырниками должно стать что их привезут из Мск в Казань ещё и продать, с тем же успехом можно в магните заморозку брать и называть готовой едой

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Мурад Муртазалиев

Одно время они закупались у этих ребят
qummy, там вся еда замороженная. Хз как сейчас.

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Подментованный кот

Представить такой сервис еще лет 15 назад невозможно

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Vlad

Судя по сайту, в СПб оно не работает. Вбиваешь в адресе Санкт-петербург - сайт пишет что туда пока не доставляет.

Они с сентября сайт что-ли не смогли обновить?

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Дмитрий Красников

Норм, в командировках можно заказывать будет. Если делать еду качественно, то это очень крутой сервис, время экономит

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Станки Евроштакетник

Все ответят там за свои косяки🫰✌️🎯

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Леди Макбет

В регионах люди особо таким не интересуются, скорее у виска покрутят
Другой темп жизни и зарплаты

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