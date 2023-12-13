Российский сервис курьерской доставки Broniboy привлёк 100 млн рублей Статьи редакции
Инвестиции пойдут в том числе на развитие службы найма и подготовки курьеров для сторонних компаний.
- Об этом Forbes cообщил один из основателей Broniboy — Александр Радионов. Условия сделки и имя инвестора он не раскрыл.
- Привлечённые средства направят на маркетинг и развитие службы найма и подготовки курьеров для сторонних игроков на рынке доставки. Также инвестиции позволят разработать новые ИТ-решения для оптимизации доставки для клиентов — ресторанов, магазинов и аптек. Это поможет автоматизировать часть процессов для партнёров и предложить доставку «по более доступным ценам». Другие детали сервис не раскрывает.
- Стартап запустили в 2017 году в Краснодаре Александр Радионов и Иван Труфанов. Сначала он занимался только доставкой еды, продуктов, лекарств и цветов, а позже стал разрабатывать ИТ-решения для бизнеса в сфере доставки.
- Broniboy работает в 20 городах России: Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Рязани и других. А с апреля 2022-го доступен в Узбекистане — Ташкенте и Самарканде. По собственным данным, оборот Broniboy за 11 месяцев 2023 года составил 500 млн рублей, выручка — 200 млн рублей. В октябре компания достигла безубыточности, говорит Радионов. По данным «Контур.Фокуса», убыток основного юрлица АО «Бронибой» по итогам 2022-го — 86,8 млн рублей, выручка — 90,2 млн.
- В 2020 году Broniboy привлёк 130 млн рублей от совладельца агропредприятия «Южная торговая компания» Сергея Тарана и совладельца агропромышленной группы «Краснодарзернопродукт», депутата Заксобрания Краснодарского края Алексея Сидюкова. В 2021 году действующие и новые инвесторы вложили в Broniboy ещё 100 млн рублей, пишет издание. В 2022-м — ещё 500 млн рублей.
1.1K показов
1.3K открытий
Первый раз о нем слышу
По-настоящему Бронебойный сервис привлёк бы от 10 лярдов и не рублей!
Скинь линк на свой бизнес, ну или отчёт сколько инвестиции ты собрал. Мистер байт на комменты.
Я могу объяснить. Яндекс дала денег что бы потом отжать успешную (если выстрелит) хрючевальню. Яндекс Еды много не бывает. Зачем вкладывать миллиарды в свою доставку, если можно кинуть несколько десятов млн и потом отжать за 3 копейки
гуд
Что они предложили нового? Такие проектов по доставке полным полно, из-за чего они привлекли инвестиции
Какие есть проекты по доставке?
Конечно, куда ещё податься как не в курьеры . Или всё же лучше по контракту?
сначала подтянешь физуху на доставке, ну а там уже можно думать и о контракте.
они на великах, не те времена, когда ногами ходили
по контракту хрен попадешь. я в теплый стан на пункт отбора приезжал физо сдавать и не смог бег, не взяли. не самые легкие деньги...
Название смешное.
Правда хорошие новости
Я тож первый раз
По названию сервиса все понятно, инвестор — Леброн Джеймс, а СЕО проекта — его старший сын (:
Куда написать ? ГазПромбанк просто дно.
3 транзакции провёл - я и не узнал бы, да зашёл инет оплатить
хоть какая-то новость об инвестициях на ВЦ
Понифаги, в стойло
Чето на нескрепном