Производители кондитерских изделий из шоколада допустили рост цен до 20% в 2024 году Статьи редакции
Из-за того, что расходы растут, а рубль — нет.
- В декабре 2023 года российское подразделение производителя шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut предупредило партнёров о предстоящем увеличении цен на закупочную продукцию в среднем на 20%, пишет РБК. Получение письма подтвердили в «Руспродсоюзе», который объединяет изготовителей и поставщиков продуктов питания, и в кондитерском доме «Господарь».
- Barry Callebaut объясняет подорожание ростом расходов. С начала 2023 года логистика выросла в цене как минимум на 35%, сырьё — на 30-50% (а то и больше), а упаковка — на 50%. Рубль при этом упал по отношению к доллару на 29%, отмечают собеседники РБК.
- По словам президента фабрики «Победа» Виталия Муравьёва, стоимость шоколада также зависит от ситуации с закупками какао на бирже. Из-за того, что урожай какао-бобов низкий, а в 2023-м на нём сказались ещё и погодные условия, стоимость растёт. В июле сентябрьские фьючерсы на какао-бобы на бирже ICE в Лондоне достигали в течение дня £2678 за 1 т — это рекорд за последние 46 лет.
- На снижение цен рассчитывать не приходится, так как предложение пока не покрывает спрос. Международная организация по какао (ICCO) ожидает, что сезон 2023-2024 закончится «глобальным производственным дефицитом».
- Увеличив потребительские цены на 20%, кондитеры не смогут покрыть рост своих затрат, считает Муравьёв. Для этого — с учётом текущей стоимости какао-продуктов — ценники придётся поднимать на 60-70% в зависимости от сорта. Например, горький шоколад содержит больше какао, поэтому и вырасти в цене может на все 80%.
- По данным источника РБК на рынке ритейла, производители готовых шоколадных изделий уже уведомляют торговые сети о том, что изменят цены. Однако кто эти производители и о каких сетях речь — не уточняет.
- «Господарь» собирается поднять отпускные цены на 15% с 2024 года и параллельно с этим ищет способы оптимизировать затраты: например, выбирает для упаковки более тонкий пластик и чёрно-белую этикетку вместо цветной. Фабрика «Алкион» признаёт, что подорожание сырья сказывается на прибыли предприятия, но цены повышать не планирует.
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С учетом динамики цен на яйца, страшно представить, сколько киндеры будут стоить.
президент только что пообещал, что с куриными яйцами все будет пучком. верим, что он не оставит проблему и с шоколадными!
Тут вообще комбо - и шоколад, и яйцо
Они уже запредельных денег каких-то стоят. Даже лишний раз задумаешься — брать или нет
Да они уже стоят так, что только по праздникам и то дай бог
187 р против 112 рост любимой шоколадки з 2 года. Но инфляция 7 процентоУ, зуб даю. Да, это без шринкляции в ней.
Это что за шоколадка такая?
Да не только вашей любимой, в целом почти на все такие цены
Риттер спорт? Он сейчас в ленте по акции)
Шоколадки сейчас просто по скидке только надо брать.
Смотри на ставку ЦБ и увидишь реальную инфляцию...
К слову о ценах - тут Владим Василич на очередной прямой линии сегодня сказал, что рост цен на яйца произошел потому.... что у россиян увеличились доходы. Как я полагаю, нам надо радоваться сему событию.
Нужно тогда уменьшить доходы россиян получается, чтобы цены на яйцы пошли вниз?
Предлагаю прямо вот вырубить в конституции. В назидание, так сказать.
"Производители кондитерских изделий из шоколада допустили рост цен до 20% в 2024 году"
Это до марта наверное да? А после марта насколько ещё вырастет?
Все же знают что шоколад из яиц делают?
Из шоколадных, да.
Да куда, я вон на альпенгольд смотрю. Я все еще во временах, когда это был дешевый шоколад. А сейчас без разницы какой брать, примерно одинаково
Только он усох. Теперь грамм 80
А че случилось то?
Да куда, я еще от яиц не оправился
Блять, ну хоть на лебеду и ежей стабильные поставки сохранятся?
Лебеда только после заявки в лестничество с запросом разрещения на сбор
Вам валежника мало, еще и ежей подавай?
Ок, а на что цены не вырастут в следующем году?
На деньги
Из Турции смогут и шоколад нам поставлять?
Он там отвратительный на вкус
Итак уже подняли цены все
Только взялись за яйца - шоколад подорожал
отпусти яйца
Да я хоть почку за Аленку отдам
69 рублей - не больше. 100 рублей за большую и не нужно мне больше ничего!
Но ведь это весьма посредственный шоколад.
Особенно на контрасте с Toblerone иди Lindt например.
Следим за руками в тексте и в комментах.
Сразу делается вывод "Из-за того, что расходы растут, а рубль — нет.", хотя в приложенных ссылках и доводах это один из факторов, так же сказывается проблема с логистикой и так же глобальное производственный дефицит бобов в мире.
Но правильно пропагандисткий текст, сверху которого за вас уже сделали правильные выводы как вы должны думать делает своей дело. А сверху это полируется комментариями которые вторят нужной идеи даже не давая намека на что бы человек мог лишний раз подумать :-)
Тут не нужно быть экономистом чтобы понять, что бобы пока не растут в рф, их закупают за границей, не поверите но не в рублях.
Эльфы, ваш выход!
Яйца как бы для производства шоколада то же занимают не маленькую долю
Как любитель шоколада грустно. Заметил, что плитки шоколадные стали тоньше например Алёнка или Альпен Голд или Милка. А ещё количества квадратиков в плитке уменьшается.:((((((
Ты точно любитель, если покупаешь Alpen Gold? Это же мыльное дерьмо, которое по недоразумению называется шоколадом.
Шоколадки по праздникам. А на мандарины и колбасу рост не ожидается?
V 90-e Kinder i bil tolko detyam po prazdnikam u nas v okolotke. Chto-to okolo 12000-15000 rubley stoyal do 98-goda. Snikers 3500 rubley. Esli ne vru.
Kinder Suprise v TESCO 1.05 £. Zagnicaem. Ochen'. Voobshe.
Иииии? Ну жил я в UK, чем удивить хочешь? Киндер сюрпризом? :-D
Как я все это вижу
Яйца дорожают...
Шоколад дорожает...
О, сколько же будут стоить шоколадные яйца!