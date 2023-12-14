Еда
Полина Лааксо

Производители кондитерских изделий из шоколада допустили рост цен до 20% в 2024 году Статьи редакции

Из-за того, что расходы растут, а рубль — нет.

  • В декабре 2023 года российское подразделение производителя шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut предупредило партнёров о предстоящем увеличении цен на закупочную продукцию в среднем на 20%, пишет РБК. Получение письма подтвердили в «Руспродсоюзе», который объединяет изготовителей и поставщиков продуктов питания, и в кондитерском доме «Господарь».
  • Barry Callebaut объясняет подорожание ростом расходов. С начала 2023 года логистика выросла в цене как минимум на 35%, сырьё — на 30-50% (а то и больше), а упаковка — на 50%. Рубль при этом упал по отношению к доллару на 29%, отмечают собеседники РБК.
  • По словам президента фабрики «Победа» Виталия Муравьёва, стоимость шоколада также зависит от ситуации с закупками какао на бирже. Из-за того, что урожай какао-бобов низкий, а в 2023-м на нём сказались ещё и погодные условия, стоимость растёт. В июле сентябрьские фьючерсы на какао-бобы на бирже ICE в Лондоне достигали в течение дня £2678 за 1 т — это рекорд за последние 46 лет.
  • На снижение цен рассчитывать не приходится, так как предложение пока не покрывает спрос. Международная организация по какао (ICCO) ожидает, что сезон 2023-2024 закончится «глобальным производственным дефицитом».
  • Увеличив потребительские цены на 20%, кондитеры не смогут покрыть рост своих затрат, считает Муравьёв. Для этого — с учётом текущей стоимости какао-продуктов — ценники придётся поднимать на 60-70% в зависимости от сорта. Например, горький шоколад содержит больше какао, поэтому и вырасти в цене может на все 80%.
  • По данным источника РБК на рынке ритейла, производители готовых шоколадных изделий уже уведомляют торговые сети о том, что изменят цены. Однако кто эти производители и о каких сетях речь — не уточняет.
  • «Господарь» собирается поднять отпускные цены на 15% с 2024 года и параллельно с этим ищет способы оптимизировать затраты: например, выбирает для упаковки более тонкий пластик и чёрно-белую этикетку вместо цветной. Фабрика «Алкион» признаёт, что подорожание сырья сказывается на прибыли предприятия, но цены повышать не планирует.
Источник: «РИА Новости»

#шоколад #новости

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82 комментария
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 Император Нолимоций

С учетом динамики цен на яйца, страшно представить, сколько киндеры будут стоить.

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Полина Лааксо
Автор

президент только что пообещал, что с куриными яйцами все будет пучком. верим, что он не оставит проблему и с шоколадными!

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14 комментариев
Юрий Б.

Тут вообще комбо - и шоколад, и яйцо

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2 комментария
Городищев

Они уже запредельных денег каких-то стоят. Даже лишний раз задумаешься — брать или нет

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3 комментария
dr. Dolittle

Да они уже стоят так, что только по праздникам и то дай бог

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ViktoRus

187 р против 112 рост любимой шоколадки з 2 года. Но инфляция 7 процентоУ, зуб даю. Да, это без шринкляции в ней.

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Юрий Б.

Это что за шоколадка такая?

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Руслан Кузин

Да не только вашей любимой, в целом почти на все такие цены

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Мурад Муртазалиев

Риттер спорт? Он сейчас в ленте по акции)

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5 комментариев
Дон Дракон

Шоколадки сейчас просто по скидке только надо брать.

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Денис Демидов

Смотри на ставку ЦБ и увидишь реальную инфляцию...

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Artem Suhenko

К слову о ценах - тут Владим Василич на очередной прямой линии сегодня сказал, что рост цен на яйца произошел потому.... что у россиян увеличились доходы. Как я полагаю, нам надо радоваться сему событию.

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Garmonbon

Нужно тогда уменьшить доходы россиян получается, чтобы цены на яйцы пошли вниз?

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Вадим Д.
расходы растут, а рубль — нет

Предлагаю прямо вот вырубить в конституции. В назидание, так сказать.

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Премудрый пискарь

"Производители кондитерских изделий из шоколада допустили рост цен до 20% в 2024 году"
Это до марта наверное да? А после марта насколько ещё вырастет?

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Байд Джонов

Все же знают что шоколад из яиц делают?

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Андрей Вечерний

Из шоколадных, да.

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1 комментарий
Руслан Кузин

Да куда, я вон на альпенгольд смотрю. Я все еще во временах, когда это был дешевый шоколад. А сейчас без разницы какой брать, примерно одинаково

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Фоксик

Только он усох. Теперь грамм 80

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1 комментарий
Колян

А че случилось то?

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dr. Dolittle

Да куда, я еще от яиц не оправился

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Я сказал свое имя машине

Блять, ну хоть на лебеду и ежей стабильные поставки сохранятся?

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Фоксик

Лебеда только после заявки в лестничество с запросом разрещения на сбор

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Денис Демидов

Вам валежника мало, еще и ежей подавай?

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Вася Пражкин

Ок, а на что цены не вырастут в следующем году?

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Байд Джонов

На деньги

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Суздальский огурец

Из Турции смогут и шоколад нам поставлять?

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Алекс Р

Он там отвратительный на вкус

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dru dru

Итак уже подняли цены все

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Egor Ka

Только взялись за яйца - шоколад подорожал

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muvandr2

отпусти яйца

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Anna Demyanova

Да я хоть почку за Аленку отдам

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dru dru

69 рублей - не больше. 100 рублей за большую и не нужно мне больше ничего!

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Васисуалий Лоханкин

Но ведь это весьма посредственный шоколад.
Особенно на контрасте с Toblerone иди Lindt например.

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muvandr2

Следим за руками в тексте и в комментах.

Сразу делается вывод "Из-за того, что расходы растут, а рубль — нет.", хотя в приложенных ссылках и доводах это один из факторов, так же сказывается проблема с логистикой и так же глобальное производственный дефицит бобов в мире.

Но правильно пропагандисткий текст, сверху которого за вас уже сделали правильные выводы как вы должны думать делает своей дело. А сверху это полируется комментариями которые вторят нужной идеи даже не давая намека на что бы человек мог лишний раз подумать :-)

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Garmonbon

Тут не нужно быть экономистом чтобы понять, что бобы пока не растут в рф, их закупают за границей, не поверите но не в рублях.

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7 комментариев
Жони Деп

Эльфы, ваш выход!

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Алекс Р

Яйца как бы для производства шоколада то же занимают не маленькую долю

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MAXIMKA

Как любитель шоколада грустно. Заметил, что плитки шоколадные стали тоньше например Алёнка или Альпен Голд или Милка. А ещё количества квадратиков в плитке уменьшается.:((((((

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Васисуалий Лоханкин

Ты точно любитель, если покупаешь Alpen Gold? Это же мыльное дерьмо, которое по недоразумению называется шоколадом.

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Бабунов В.

Шоколадки по праздникам. А на мандарины и колбасу рост не ожидается?

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Nobody

V 90-e Kinder i bil tolko detyam po prazdnikam u nas v okolotke. Chto-to okolo 12000-15000 rubley stoyal do 98-goda. Snikers 3500 rubley. Esli ne vru.

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Nobody

Kinder Suprise v TESCO 1.05 £. Zagnicaem. Ochen'. Voobshe.

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muvandr2

Иииии? Ну жил я в UK, чем удивить хочешь? Киндер сюрпризом? :-D

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3 комментария
Андрей Вечерний

Как я все это вижу

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ilia

Яйца дорожают...
Шоколад дорожает...

О, сколько же будут стоить шоколадные яйца!

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79 комментариев
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