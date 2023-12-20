«Кухня на районе» закрыла единственную розничную точку в московском ТЦ «Афимолл» Статьи редакции
В 2024 году компания планирует перезапустить проект.
- О закрытии корнера в «Афимолле» Shopper’s рассказал директор по маркетингу «Кухни на районе» Елизавета Рудых. По её словам, работа точки позволила «собрать необходимую информацию и проверить гипотезы на основной целевой аудитории — офисных сотрудниках».
- В 2024 году компания планирует перезапустить проект, добавила Рудых. Где именно будет открыта новая розничная тока и с какими изменениями, она не уточнила.
- Корнер с продукцией «Кухни на районе» открылся в московском ТЦ «Афимолл» летом 2023 года. Планировалось, что он проработает в тестовом режиме до конца сентября, после чего компания должна была принять решение о дальнейшем развитии. Инвестиции в запуск проекта составили не более 1 млн рублей. Средняя стоимость одной позиции была на уровне 200 рублей, как и в онлайне.
- Помимо офлайн-точек, компания также развивает сеть микромаркетов с готовой едой для офисов и бизнес-центров «Холодос». По данным Shopper's, их число с конца 2022 года увеличилось до 60 штук.
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Ну хоть где-то планктон стал ЦА и пригодился.
Эххх, помню 2017 и доставку Кухни за 5 мин..
Я же говорил, что в Москва-сити это не сработает.
Там же не только обеды, но и завтраки и ужины, захватил коробку - поел в офисе
Зачем, когда у тебя есть деньги на то, чтобы есть бизнесы за 700+?
В Сити разная аудитория, для этого и запускался тест, чтобы понять кто покупает