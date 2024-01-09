Еда
Маша Цепелева

Правительство приравняло алкогольное мороженое к спиртному — ТАСС Статьи редакции

Теперь для его реализации и производства надо получать лицензию, продавать детям нельзя.

  • Алкогольное мороженое в России будет продаваться так же, как спиртные напитки, пишет ТАСС со ссылкой на утверждённое распоряжение правительства. Издание не указало, с какой даты начнут действовать новые правила.
  • Раньше такие продукты были исключением, несмотря на содержание спирта. В список входило алкогольное мороженое, замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лёд с алкоголем.
  • Теперь для производства, хранения, поставок и розничной продажи алкогольного мороженого надо получать лицензию. Продавать такие товары несовершеннолетним нельзя.
  • В ноябре 2023 года Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого на уровне 1,2%, чтобы содержание спирта в нём было не выше, чем у кваса, ароматических и пряных сиропов. На тот момент разрешённая крепость таких десертов была 7-10%.
Фото АГН «Москва»

#новости #алкоголь

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13 комментариев
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 Griby Lenina

А чипсы со вкусом краба приравняли к настоящему крабу. Ничего не изменилось, но цена выросла в три раза.

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Cranбери

А сухарики со вкусом красной икры - к икре. Теперь и цена будет соответствующая.

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Ivan Safronov

А че все так кричат "нееет"? Среди нас есть несовершеннолетние? 😑

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jonewayne

Кто кричит "нет", про кого вы?

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Артем Гарбарт

Просто его нельзя будет теперь заказать, например, в Лавке или Самокате. Плюс, наверняка, станет дороже :)

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Ася Тихонова

Докатились...

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under construction

как с кефиром?

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Mark

Кого это останавливало?

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Вадим Д.

Нееееееееет!

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КакЦапля

Даже не знал, что такое бывает.

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Игорь

получается что-то же накинуть теперь должны к стоимости?

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Игорь

Есть история забавная про друга. Решил он бросить пить, не пьет уже года три.. Но тут один раз приходит и говорит, что квас так полюбил, что прям по бутылки 2 в день выпивает....

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Жан Жак

получается старые добрые конфеты с коньком тоже должны попасть под этот закон?

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