Правительство приравняло алкогольное мороженое к спиртному — ТАСС Статьи редакции
Теперь для его реализации и производства надо получать лицензию, продавать детям нельзя.
- Алкогольное мороженое в России будет продаваться так же, как спиртные напитки, пишет ТАСС со ссылкой на утверждённое распоряжение правительства. Издание не указало, с какой даты начнут действовать новые правила.
- Раньше такие продукты были исключением, несмотря на содержание спирта. В список входило алкогольное мороженое, замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лёд с алкоголем.
- Теперь для производства, хранения, поставок и розничной продажи алкогольного мороженого надо получать лицензию. Продавать такие товары несовершеннолетним нельзя.
- В ноябре 2023 года Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого на уровне 1,2%, чтобы содержание спирта в нём было не выше, чем у кваса, ароматических и пряных сиропов. На тот момент разрешённая крепость таких десертов была 7-10%.
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А чипсы со вкусом краба приравняли к настоящему крабу. Ничего не изменилось, но цена выросла в три раза.
А сухарики со вкусом красной икры - к икре. Теперь и цена будет соответствующая.
А че все так кричат "нееет"? Среди нас есть несовершеннолетние? 😑
Кто кричит "нет", про кого вы?
Просто его нельзя будет теперь заказать, например, в Лавке или Самокате. Плюс, наверняка, станет дороже :)
Докатились...
как с кефиром?
Кого это останавливало?
Нееееееееет!
Даже не знал, что такое бывает.
получается что-то же накинуть теперь должны к стоимости?
Есть история забавная про друга. Решил он бросить пить, не пьет уже года три.. Но тут один раз приходит и говорит, что квас так полюбил, что прям по бутылки 2 в день выпивает....
получается старые добрые конфеты с коньком тоже должны попасть под этот закон?