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Сервис доставки готовой еды Delivery Club вместе с сервисом экспресс-доставки «Быстроном» начал бесплатно доставлять продукты питания и товары повседневного спроса за 20 минут. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Заказать продукты можно в приложении Delivery Club, если услуга уже доступна по адресу пользователя. Доставка появилась в Москве в районе станций метро «Фили», «Багратионовская», «Проспект Вернадского», «Юго-Западная» и «Ломоносовский проспект». К концу 2020 года сервис обещает расширить услугу на все районы Москвы и Санкт-Петербурга.

Ограничений по минимальной цене заказа нет, общий вес товаров не должен превышать 30 кг, говорит представитель Delivery Club.

«Быстроном» принадлежит ритейлеру «Верный» основателя «Пятёрочки» Андрея Рогачёва, рассказал представитель Delivery Club. «Верный» основан в 2012 году, его сеть насчитывает более восьми тысяч магазинов, пишет издание.

В ассортименте «Быстронома» около пяти тысяч товаров, включая молочную продукцию, овощи, фрукты и товары для животных. В категориях товаров с повышенным спросом ассортимент может расширяться, отметили в компании.

Спрос на экспресс-доставку продуктов растёт, заявил представитель Delivery Club. Сервис в будущем планирует отвечать на разные потребности клиентов в части питания, а сейчас «Delivery Club конкурирует скорее с желанием пользователя дойди до ближайшего магазина, нежели с подобными ему сервисами», заявил Гюванч Донмез, вице-президент по фудтех-направлению компании Mail.ru Group, которая владеет сервисом.

Выбор партнёра Delivery Club объясняет широким ассортиментом и низкими ценами «Верного». География работы магазинов сети позволит быстро открывать новые склады и расширять регионы присутствия, заявил представитель Delivery Club.