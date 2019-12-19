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Еда
Лиана Липанова
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Delivery Club запустил бесплатную экспресс-доставку продуктов за 20 минут с помощью партнёра Материал редакции

Вслед за «Яндексом», «Самокатом» и другими

12 комментариев
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Сервис доставки готовой еды Delivery Club вместе с сервисом экспресс-доставки «Быстроном» начал бесплатно доставлять продукты питания и товары повседневного спроса за 20 минут. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Заказать продукты можно в приложении Delivery Club, если услуга уже доступна по адресу пользователя. Доставка появилась в Москве в районе станций метро «Фили», «Багратионовская», «Проспект Вернадского», «Юго-Западная» и «Ломоносовский проспект». К концу 2020 года сервис обещает расширить услугу на все районы Москвы и Санкт-Петербурга.

Ограничений по минимальной цене заказа нет, общий вес товаров не должен превышать 30 кг, говорит представитель Delivery Club.

«Быстроном» принадлежит ритейлеру «Верный» основателя «Пятёрочки» Андрея Рогачёва, рассказал представитель Delivery Club. «Верный» основан в 2012 году, его сеть насчитывает более восьми тысяч магазинов, пишет издание.

В ассортименте «Быстронома» около пяти тысяч товаров, включая молочную продукцию, овощи, фрукты и товары для животных. В категориях товаров с повышенным спросом ассортимент может расширяться, отметили в компании.

Спрос на экспресс-доставку продуктов растёт, заявил представитель Delivery Club. Сервис в будущем планирует отвечать на разные потребности клиентов в части питания, а сейчас «Delivery Club конкурирует скорее с желанием пользователя дойди до ближайшего магазина, нежели с подобными ему сервисами», заявил Гюванч Донмез, вице-президент по фудтех-направлению компании Mail.ru Group, которая владеет сервисом.

Выбор партнёра Delivery Club объясняет широким ассортиментом и низкими ценами «Верного». География работы магазинов сети позволит быстро открывать новые склады и расширять регионы присутствия, заявил представитель Delivery Club.

В приложении «Яндекс.Еды» также есть возможность заказать продукты в Москве с помощью «Яндекс.Лавки». На рынке работают и другие сервисы экспресс-доставки продуктов — например, «Самокат» и «Сбермаркет».

#новость #deliveryclub

Еда
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12 комментариев
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Laugh Radiant

–3

через 20 минут некий партнёр сервиса позвонит в дверь, почешет нос и передаст вам пакеты с продуктами.  А теперь вопрос на засыпку, угадайте, есть ли у него мед.книжка?

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Максим Федоров

Laugh
0

поэтому лучше заказать не  у некого партнера, а напрямую из сайта в интернете  "доставка суши" :) просто без лишних вопросов :):):):)

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Laugh Radiant

Максим
0

Да, но там речь о доставке продуктов питания.
О, один их заразный уже на меня обиделся ))

А нет, уже двое ))
Оу, уже трое ))
 
Сотрудники что ли? Или бесстрашные?

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bob fristen

Laugh
6

Как ты на улицу выходишь ?Там же каждый второй без мед книжки . Сердечко выдерживает ?

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Sergei Timofeyev

bob
1

Каждый второй не работает на доставке. Медкнижка при работе с продовольственными товарами обязательна.

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Laugh Radiant

bob
0

Каждый второй не контактирует с моими продуктами питания.
Ты нихуя не понял мой консёрн.

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Denis Shilov

Laugh
1

Ты ведь в курсе, что у подавляющего большинства работников этой сферы медкнижка появляется в день проверки Роспотребнадзора, а проверяющим они нагло врут "я первый день работаю"?
Так что не надо заниматься самообманом.

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Laugh Radiant

Denis
0

Я в курсе что это не совсем так ;)

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Sht_Anton

Laugh
0

После получения медкнижки вполне может пройти какое-то время, за которое работник вполне может подхватить инфекцию. Напомню, что профосмотры проводятся 1-2 раза в год. Так что сильно снизить риск медкнижка не поможет

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Laugh Radiant

Sht_Ant…
0

Согласен абсолютно, всё может быть. Но игнорировать этот момент не хочется.

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Виктор Веснов

Laugh
0

Это же забота работодателя, они наверно проверки должны проводить

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Denis Shilov

Виктор
0

У работодателя забота одна - заработать)

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