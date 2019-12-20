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Еда
Татьяна Боброва
7483

«Сбербанк» открыл первый McDonald's в своём отделении в Москве — с одной кофемашиной и доставкой из соседнего ресторана Материал редакции

Посетители могут оформить доставку с помощью Delivery Club.

135 комментариев
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«Сбербанк» открыл первое отделение, в котором есть зона «МакКафе» — она состоит из кофемашины и планшета, с помощью которого клиент может оформить доставку из ближайшего ресторана McDonald's. Об этом пишут «Ведомости».

Отделение расположено у метро «Новослободская» в Москве. В нём еду не готовят, а ближайший McDonald's находится на расстоянии около 300 метров.

Delivery Club

Клиенты могут заказать доставку не только в отделение «Сбербанка», но и на другой адрес, отмечает газета. Доставкой займётся сервис Delivery Club (входит в СП «Сбербанка» и Mail.ru Group).

Delivery Club

«Сбербанк» и McDonald's планируют развивать партнёрство и в других сферах, отмечает издание. В частности, использовать технические системы для анализа данных, заниматься разработкой систем анализа потребительского поведения, ускорением расчётов с использованием платёжных карт и так далее. Сейчас «Сбербанк» обеспечивает приём карт в большинстве точек в McDonald's, до этого единственным партнёром сети в этой сфере был «Русский стандарт».

В июле первый зампред правления «Сбербанка» Александр Ведяхин рассказал об идее запустить совместные отделения с McDonald’s до конца 2019 года. По его словам, это должно повысить поток клиентов, который, по прогнозам, в течение трёх-пяти лет может упасть на 30%.

Банк рассматривает разные форматы взаимодействия с компаниями, у которых есть стабильный поток клиентов, указывает газета. Сеть отделений организации превышает 14 тысяч офисов в России.

#новость #сбербанк #mcdonalds

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135 комментариев
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Sergey Vasiliev

79

Вот где свой бургер заказали, туда и идите)

Ответить

Александр Якунин

Sergey
–42

Жалко смотреть на распад интеллекта вас и тех кто вас лайкнул

Ответить

Sergey Vasiliev

Александр
32

Да это же сбер за 300. Актуально всегда и если я ничего не пропустил, то до сих пор технически актуально в 2020

Ответить

Денис Романенко

Sergey
3

Актуально ещё как, ведь только сейчас, скоро сбер уберёт комиссию за переводы между своими же клиентами в разных регионах страны.

И то потому, что законом обязали.

Ответить

Николай Каменев

Денис
1

Я думаю просто переименуют комиссию во что-то другое

Ответить

Alexandr Simonov

Николай
0

абон плату за обслуживание карты поднимут наверное

Ответить

Денис Романенко

Николай
0

"Стременная, рублю далеко ехать, в другой уезд"

Ответить

Кирилл Вечкасов

Александр
4

Вообще еще есть такое. Я кредитку получал в одном городе, не успел получить, улетел. Попросил отправить в питер, отправили, пришел получать, а выдать не могут. Спросили «а когда вы там будете снова, мы можем ее туда отправить и там получите»...

Ответить

Valentin Dombrovsky

Александр
1

Герман Оскарович, перелогиньтесь. 

Ответить

Alexander Popov

Valentin
2

в этой ветке комментариев шутки из 2005 года)

Ответить

Eugene Gultyaev

Alexander
1

Какие инновации, такие и шутки

Ответить

Maxim Petrukhin

Александр
0

Правильно писать "жалко смотреть на распад интеллекта вам" 

Ответить

Александр Якунин

Maxim
–1
Ответить

Maxim Petrukhin

Александр
0

Да, примерно так это и выглядит 

Ответить

Alexandr Simonov

Александр
–1

И на тех кто вас дизлайкнул ;)

Ответить

Андрей Тумбаев

26

Это какие должны быть очереди, что бы решить заказать себе еду?

Ответить

Yuri Ahmedov

Андрей
0

Скоро и Lamoda с Wildberries там будет. 

Ответить

CallMeBeardman !

22

Что вообще происходит ?)

Ответить

Дима Черепанов

CallMeBeardman
8

Я тоже не понимаю. Всякое дерьмо уже выдумывают. И пипл хавает😁🙈

Ответить

Timur Kuzmin

Дима
4

Макдак - не самое большое дерьмо на нашем рынке. Для Сбера точно подойдет) Решение технически слабое, но опять же для Сбера норм.

Ответить

Александр Иванов

Timur
0

А что за машина, я чёт щурюсь но не вижу?

Ответить

Pavel Sharonov

Александр
1

скорее всего Franko 

Ответить

Timur Kuzmin

Pavel
1

Franke. "Дорого и бохато") WMF1500s+ для этих целей лучше и дешевле.

Ответить

Александр Иванов

Timur
6

Да вроде - FRANKE FM850.

С одним только бункером почему-то, жлобы.
Хрен вам, а не горячий шоколад товарищи.

WMF лучше потому что ты дистрибьютор :D

Ответить

Timur Kuzmin

Алексан…
1

600 Евро скроили на миксере для какао) Ну ведь у меня не только WMF, но и Schaerer, и Scanomat, да и Rheavendors для малобюджетных локаций)) 
https://rainblade.ca/

Ответить

Александр Иванов

Timur
0

Ещё вопрос зачем там тётя с бейджем если это стойка самообслуживания.

Ответить

Vl Al

Алексан…
2

Бывшая "стюра" из "трансов".

Ф переводе на русский (для старпёров) - бывшая стюардесса из компании трансаэро.

Ответить

Вася Пражкин

Алексан…
1

А поговорить?

Ответить

Timur Kuzmin

Вася
1

Siri, Алекса, Алиса... на худой случай Олег))

Ответить

Mark

Алексан…
0

а зачем тетки в галстуках у банкоматов?) 

Ответить

Timur Kuzmin

Алексан…
0

Тётя - весьма полезная опция, т.к. народ туго привыкает к самообслуживанию, особенно к самостоятельной работе с терминалом оплаты. И это не только в РФ - такая фигня по всему миру.

Ответить

Александр Иванов

Timur
1

С вендингом как-то справляется народ.

А эти тейблтоп солюшнз виз процессинг, как бы ни было жестоко это говорить от вендинга отличаются только форм-фактором.

Ответить

Timur Kuzmin

Алексан…
1

По классификации это тот же вендинг, только на дорогом оборудовании, позволяющем готовить более-менее вкусный кофе. 

Ответить

Nikita Reshetnikov

Дима
0

почему сразу дерьмо?

Ответить

Евгений Бакулин

15

Ждём отделений Сбера в МакДональдсах!

Ответить

Konstantin K

Евгений
5

При заказе бургера кредит в подарок!

Ответить

Антон Штадлер

Евгений
1

Свободная касса!...для снятия налички

Ответить

Юлия Лисс

Евгений
0

Купить обед теперь можно в кредит! Просто закажите доставку - заявка оформится автоматически!

Ответить

Yaroslav Shulga

12

Они лучше б в своих отделениях сортиры открыли. Актуальнее.

Ответить

Sergey Ontime

Yaroslav
4

Да и вообще, питье и еда без туалета – плохо.
Ну люди им подскажут)

Ответить

Alexander Popov

Yaroslav
1

уже давно сберонлайн сделали, можете прям из сортира микрокредит открывать

Ответить

Yaroslav Shulga

Alexander
0

Вы это лучше толпе людей в районе семи вечера в отделении Сбера скажите.

Ответить

Maxim Petrukhin

Yaroslav
0

Парикмахерская, ритуальные услуги и аптека

Ответить

Serge Nekoval

6

Нет, ну Мак это как-то банально.
Мне вот лично нужен:
А) Ремонт обуви
Б) Какой-нибудь Кофикс чтобы кофе на вынос
В) Овощи-фрукты.

Так что Сбер, думайте в этом направлении.

Ответить

Вася Пражкин

Serge
0

А почту не надо?

Ответить

Вл В

Serge
0

Секс-шоп же.

Ответить

Nikita Reshetnikov

1

Великолепно.
Я думал, что первую коллабу со маком сделает Тинькофф и это будет онлайн.

Ответить

Sergey Vasiliev

Nikita
10

Первым начал делать бургер из онлайн мяса?

Ответить

Nikita Reshetnikov

Sergey
0

как минимум интегрировал бы заказ в свое приложение, 
как максимум сделал бы какой-нибудь специфический "кэшбэк"

Ответить

Дмитрий

Nikita
1

С удовольствием попробовал бы онлайн бургер. А потом сходил в онлайн туалет.

Ответить

Темир Ипиев

1

Tinkoff.ru ждём ответку. Может в своих отделениях откроете BURGER KING?

Ответить

Ivan Kolyhalov

Темир
10

Tinkoff. Отделениях. 🤔

Ответить

lakoros

Темир
3

Думаю в их офисе есть своя столовая)

Ответить

Артём Андреев

Темир
0

Бургер кинг в банкомате с дисплеем 4к

Ответить

Алексей Дымов

Темир
0

Только Блэк Стар

Ответить

Ivano Digital

Темир
0

8URGER KING  принадлежит Сбербанку. От сюда и непонятнка, почему Mac на не BG

Ответить

Alexander Popov

Темир
0

тиньков шаурмэ откроет

Ответить

Станислав Попов

Темир
0

Лучше tinkoff в отделениях Сбербанка

Ответить

Alexander Vorontsov

3

Есть некоторые отделения Сбербанк, где людей вечно битком. Теперь это битком будет давиться дешевой картохой и картонными бургерами. Норм.

Ответить

Andrey Lc

Alexander
1

ну ваще то мак, самый качественный фастфуд из всех представленных в России

Ответить

Aleksei Tunik

Andrey
–1

Не пойму о каком качестве речь? Там его просто нет. Логичнее было бы использовать Теремок. 

Ответить

Мистер Блондин

Aleksei
0

Чтобы бабок инфаркт хватил, когда они ценник на блинчик увидят? 

Ответить

Andrey Lc

Aleksei
0

ты думаешь, что в Теремке делают из "правильных продуктов"?
 Предполагаю: если у владельцев будет выбор закупить продукты по "дешману", они выберут именно это.
В фастфуде продукты идут на потоке и там мало вероятно использование левых схем.
Ни в коем случае не говорю что фастфуд это "хелси фуд".

Ответить

Изя Слоу

Aleksei
0

Теремок

фастфуд

УДАЛИ

Ответить

lakoros

3

Ну кофемашина ещё ладно. Но заказывать еду в сбер? А есть её там же? Дичь какая.

Ответить

Pavel Sharonov

2

Гамбургер в кредит - как мило )

Ответить

Дмитрий

Pavel
2

Зря смеётесь, как раз расплачиваться будут кредитными картами Сбера)

Ответить

Владимир Дрозд

2

Очень классное решение, в Открытии тоже есть кофе из Старбакс

Ответить

Николай Каменев

Владимир
0

В целом хорошее решение, только мак не совсем про кофе, а старбакс совсем. Так что старбакс хорошо, а вот мак сомнительно,тем более доставку ждать

Ответить

Kirill Kir

Николай
5

смешно, но в маке нормальный кофе. и он как раз в районе 60-70 рублей

Ответить

Николай Каменев

Kirill
0

На вкус и цвет все фломастеры разные.

Ответить

Timur Kuzmin

Николай
1

У Sbx вмененный ценник 160 руб чашка. Для таких локаций это нереально дорого - там нужно работать в диапазоне 60-70 руб.

Ответить

Николай Каменев

Timur
0

Согласен, ценник большой

Ответить

Роман Вяткин

2

Бред полный

Ответить

Михаил Ковалевский

–2

Где карту получали - туда за своим бургером и идите :)

Ответить

Юрий Белоножкин

Михаил
5

Пошучено чуть ранее!

Ответить

Konstantin K

2

Здравствуйте, Константин! Вам предварительно одобрена заявка на БигМак!
Получить ее можно,назвав кодовое слово JIRDAI500

Ответить

Alexey Sorokin

0

Новость, скорее, из разряда: потратили кучу ресурсов на бесполезную фичу с конверсией 00000,1%. Зато команда юристов, продактов, разработчиков, монтажников отлично постаралась и расходы на них будут отбиваться ВЕЧНОСТЬ :D

Я уже не совсем понимаю все эти навороты. В отделения же ходят для того чтоб выполнить какую-либо цель. Другое дело что из-за крутого онлайн банкинга конкурентов оказывается, что отделения не так уж и целесообразны в огромных количествах.

Ответить

Sergey Ontime

Alexey
2

Что за дикая цифра? Первый раз такой алогичный пипец вижу)))

Ответить

Александр Мусин

Sergey
3

это хитрая цифра, вроде как больше чем 0,00001, но большинством воспринимается так же, если не вчитываться )

Ответить

Николай Каменев

Alexey
0

Кофе попить пока в очереди сидишь, почему нет? А вот заказ еды это спорно.

Ответить

Timur Kuzmin

Alexey
0

Обычно в таких локациях при средней стоимости чашки 60-70 руб продажи составляют 20-30 чашек в день. Деятельность на уровне безубыточности.

Ответить

Alexander Popov

Alexey
0

Давай уж полный расчет конверсии. 

Ответить

Kirill Kir

1

можно просто ставить кофемашины или емкости с фильтр-кофе и рядом терминал оплаты без кассира, как в газетных киосках в той же финляндии или нидерландах. это очень удобно и не надо ничего выдумывать сверх того. потом можно добавить простейшие сэндвичи и печеньки.

Ответить

Timur Kuzmin

Kirill
0

У нас это делает ВкусВилл, но только в приличных офисах, где народ не забывает заплатить за кофе и плюшки)

Ответить

Kirill Kir

Timur
1

да, классная тема, до спб правда еще толком не добралась. в мск в сети prime вроде что то подобное есть, где сам себе кофе наливаешь (или я путаю с берлином). у нас пока нечто подобное только в greenbox развивается.
в общем, вывод - мак и заказ еды не нужен, а вот нормальный кофе нужно ставить везде где только можно, перефразируя Дарта Вейдера из робоцыпа

Ответить

Timur Kuzmin

Kirill
0

Этот рынок быстро растет, но в основном по приличным офисам, куда невозможно встать "просто с улицы".

Ответить

Полина Мышкина

1

Неплохая идея. Чем просто так сидеть, лучше кофейку попить. Надеюсь, что к вечеру отделения не будут похожи на свинарник с бумажками от бургеров и стаканчиками.

Ответить

AlexReborn

1

А сколько своих отделений Сбербанк открыл в Крыму?

Ответить

Kirill Kirill

0

Дно? Не думаю...!

Ответить

Eugene Boyarkin

0

Госдума:
- В стране безработица, но мы не будем с ней бороться. Мы обложим безработных налогом, типа на самозанятость.
Сбербанк:
- в наших отделениях очереди, но мы не будем с ними бороться, мы поставим кофемашины и будем стричь кассу с "очередующих".
Почта России:
- у нас вообще бардак, но мы не будем с ним бороться. Мы превратим отделения в сельпо: "пришел за посылкой, а она утеряна. Hу хоть консерву взять"!

Ответить

Timur Kuzmin

Eugene
0

Почта России тоже собирается открывать кофезоны самообслуживания - ищут спонсора, который сделает это своими силами и за свой счет)

Ответить

Eugene Boyarkin

Timur
1

🤦🏼‍♂️ Видимо, еще и с условием полного ремонта помещения.

Ответить

Timur Kuzmin

Eugene
0

Там много неприемлемых условий. Поэтому никто и не вписывается.

Ответить

Ivan

0

Просто реклама :)

Ответить

Комментарий удален

Timur Kuzmin

0

Зачем нужен дополнительный планшет? Я обычно вывожу меню заказа и кассовый терминал на экран кофемашины - это проще и дешевле)

Ответить

Юрий Белоножкин

Timur
0

Для кого проще? Для отдела поддержки?

Ответить

Александр Гремилов

0

WTF???

Ответить

Marina Dv

0

Также можно открыть платные туалеты, думаю многим пригодится

Ответить

Sergey Ontime

0

На Тульской Мак и Сбер в 20 метрах друг от друга. Это уже как один ресторан?))

Так было бы ещё удобнее. А то в 300 метрах.

Ответить

Дмитрий

0

Федя- дичь

Ответить

Юрий Белоножкин

0

А где предполагается потреблять продукт? На стульях, держа на весу всё?

Ответить

Artem 69

0

Лучше бы прачечную открыли. Как раз за пару часов в очереди можно шмот постирать и контингент подходящий, знакомства новые 

Ответить

Дмитрий Лукьяненко

0

...просто так и это СберМак

Ответить

Сергей Иванов

0

Сбербанк , скупает интернет компании как пирожки с полки)). Вообщем скоро будет - СберЕда, СберОдежка, СберКино, СберАвито, СберФитнес, СберМаркет, СберИнтернет, СберПочта, СберБраузер, СберСвязь и.т.д)))

Ответить

Николай Каменев

Сергей
0

СберЕда и СберСвязь уже есть

Ответить

Andrey Lc

0

Пенсионеры теперь во время оплаты квитанций будут попивать "Капучино без сахара"

Ответить

Timur Kuzmin

Andrey
0

Сахара там как раз навалом - он в свободном доступе)

Ответить

Andrey Lc

Timur
0

В данном случае, я имел ввиду предпочтения а не доступность)

Ответить

Sergei Timofeyev

0

 Посетители могут оформить доставку с помощью Delivery Club.

На 25-30% повысить чек. :)) Недавно ел в Маке - 240 рублей. Деливери накидывает 99 рублей, Яндекс - до 400. :) Спасибо, но нет.

Ответить

Stanislav Milykh

0

Интересно насколько быстро привезут, если заказать.

Ответить

Алексей Соловьёв

0

Сейчас «Сбербанк» вместе с «Русским стандартом» обеспечивает эквайринг в McDonald's.

С такой сложной задачей одним не справиться. Нужно создать консорциум. Можно в него ещё позвать Mail и Мегафон и ВТБ

Ответить

Timur Kuzmin

Алексей
0

Задача не сложная. Вендинговые платежи малоинтересны для больших банков, поэтому в тему эквайринга вписываются мелкие банчки, типа РСтандарта и пр. 

Ответить

Saucedo Puetz

0

Это типа создание рабочих мест для DeliveryClub?

Ответить

DIVO Media

0

Ждем фита с матрасами Асконы

Ответить

Роман

0

А у вас будет кофе с ароматом нафталина?
Лучше бы с pickpoint сотрудничали

Ответить

Roman Montenegroff

0

"Сейчас «Сбербанк» вместе с «Русским стандартом» обеспечивает эквайринг в McDonald's."
 А сами с эквайрингом не справляются..?))

Ответить

Andrey Petrosyan

0

Ждём консолидации Овчинникова и Тинькова, хотя запах будет мешать работать... Но Овчинников кажись по кафе угарает, так что впишется.
А если без шуток, то какая экосистема без еды?
Да никакая...
Но красивее бы ВкусВилл смотрелся в цветах Сбера, че-то Андрей проморгал...

Ответить

Александр Холмяков

0

Скоро Сбербанк откроет своё отделение в палатке с Шаурмой... Новаторы...

Ответить

Павел Андрейчук

Александр
0

Тут вы не угадали. Скоро сбер станет франшизой и это палатки с шаурмой будут открывать у себя сбербанк, а не наоборот :)

Ответить

Денис Кулагин

0

Всё же пионером этого подхода была Почта России. Там давно уже можно и письмо отправить, и кредит оформить, и гречки к обеду купить.

Ответить

Александр Холмяков

Денис
0

И пива купить. Аптеки открывают в отделениях.В общем занимаются всем кроме доставки. 

Ответить

Денис Кулагин

Александр
0

Ну прям. А посылок на сотни миллиардов с Али голуби перелётные доставляют, что ли?

https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/10/2018/5bcc74a89a7947e052d7afac

Ответить

Александр Холмяков

Денис
0

Пусть для начала внутри страны реализуют быструю доставку.Всё бросили, бегом с китая шлак гнать.

Ответить

Alexei Ageyev

0

Стремление улучшить сервис похвально, но я искренне не понимаю, зачем мне заказывать бургеры в Сбербанк. Вот зачем? Есть их прямо там в ожидании очереди? Это, как минимум, неудобно. В плане имиджа идея тоже так себе. Намек на то, что в Сбере такие очереди, что вы успеете заказать доставку, дождаться ее и перекусить? Ладно бы еще ограничились стойкой с кофе...

Ответить

Andrey Lc

0

Странное решение, целевая аудитория мака это люди максимум до 40.
В тот же момент те, кто ходят в мак, в отделения сбера приходят почти никогда.
Зачем туда ходить вообще? Карты банковские уже курьер приносит.
А вот постоянные посетители отделений сбера относятся скептически ко всему американскому...

Ответить

Яна Кашаева

0

То есть они наконец-то признались себе в том, что делают все настолько охранительно долго, что предлагают посетителям перекусить и в туалет сходить?

Ответить

Роман Чёсов

0

Мне кажется провально. Бабушкам кофе вреден. 

Ответить

Александр Бубнов

0

Найти отделение Сбера на Яндекс картах в котором есть Макдональдс, где можно заказать еду из соседнего Макдональдса через Деливери Клаб. Customer Journey, ёпта

Шутки за 300:

«очереди в Сбербанке настолько огромные, что в них можно заказывать еду»

«нет ничего прекраснее, чем утренняя очередь за выпиской в Сбербанке с МакКофе. Вот что я люблю!»

Ответить

Egor Gulyaev

0

Интересные пары образовались. Сбер - мак, открытие - старбакс. Если Россельхозбанк или Совкомбанк (не, ну а че) тоже решать встать на гребень волны? С кем коллаб сделают? Думаю, что Теремок должен задуматься :) или лучше пельменная кака-нибудь, чтобы только с лучком.

Ответить

Ильдар Абдрашитов

0

Пока ждёшь в очереди, успеешь серьёзно проголодаться

Ответить

Евгений Смирнов

0

Олег, ваш выход. Ждем ответку с пельменями из банкомата.

Ответить

Андрей Иванов

0

Когда интересно откроют ПивБар от Сбербанка

Ответить

badResistor

0

Шаурмичную надо было, глупцы

Ответить

Evgeny Terentev

–1

Бургеры в кредит под 20%!

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Alexander Nekrasov

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