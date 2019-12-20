«Сбербанк» открыл первый McDonald's в своём отделении в Москве — с одной кофемашиной и доставкой из соседнего ресторана

Прямой эфир
больше миллиона раз
Посетители могут оформить доставку с помощью Delivery Club.
«Сбербанк» открыл первое отделение, в котором есть зона «МакКафе» — она состоит из кофемашины и планшета, с помощью которого клиент может оформить доставку из ближайшего ресторана McDonald's. Об этом пишут «Ведомости».
Отделение расположено у метро «Новослободская» в Москве. В нём еду не готовят, а ближайший McDonald's находится на расстоянии около 300 метров.
Клиенты могут заказать доставку не только в отделение «Сбербанка», но и на другой адрес, отмечает газета. Доставкой займётся сервис Delivery Club (входит в СП «Сбербанка» и Mail.ru Group).
«Сбербанк» и McDonald's планируют развивать партнёрство и в других сферах, отмечает издание. В частности, использовать технические системы для анализа данных, заниматься разработкой систем анализа потребительского поведения, ускорением расчётов с использованием платёжных карт и так далее. Сейчас «Сбербанк» обеспечивает приём карт в большинстве точек в McDonald's, до этого единственным партнёром сети в этой сфере был «Русский стандарт».
В июле первый зампред правления «Сбербанка» Александр Ведяхин рассказал об идее запустить совместные отделения с McDonald’s до конца 2019 года. По его словам, это должно повысить поток клиентов, который, по прогнозам, в течение трёх-пяти лет может упасть на 30%.
Банк рассматривает разные форматы взаимодействия с компаниями, у которых есть стабильный поток клиентов, указывает газета. Сеть отделений организации превышает 14 тысяч офисов в России.
Вот где свой бургер заказали, туда и идите)
Жалко смотреть на распад интеллекта вас и тех кто вас лайкнул
Да это же сбер за 300. Актуально всегда и если я ничего не пропустил, то до сих пор технически актуально в 2020
Актуально ещё как, ведь только сейчас, скоро сбер уберёт комиссию за переводы между своими же клиентами в разных регионах страны.
И то потому, что законом обязали.
Я думаю просто переименуют комиссию во что-то другое
Вообще еще есть такое. Я кредитку получал в одном городе, не успел получить, улетел. Попросил отправить в питер, отправили, пришел получать, а выдать не могут. Спросили «а когда вы там будете снова, мы можем ее туда отправить и там получите»...
Герман Оскарович, перелогиньтесь.
в этой ветке комментариев шутки из 2005 года)
Правильно писать "жалко смотреть на распад интеллекта вам"
Это какие должны быть очереди, что бы решить заказать себе еду?
Что вообще происходит ?)
Я тоже не понимаю. Всякое дерьмо уже выдумывают. И пипл хавает😁🙈
Макдак - не самое большое дерьмо на нашем рынке. Для Сбера точно подойдет) Решение технически слабое, но опять же для Сбера норм.
А что за машина, я чёт щурюсь но не вижу?
скорее всего Franko
Franke. "Дорого и бохато") WMF1500s+ для этих целей лучше и дешевле.
Да вроде - FRANKE FM850.
С одним только бункером почему-то, жлобы.
Хрен вам, а не горячий шоколад товарищи.
WMF лучше потому что ты дистрибьютор :D
600 Евро скроили на миксере для какао) Ну ведь у меня не только WMF, но и Schaerer, и Scanomat, да и Rheavendors для малобюджетных локаций))
https://rainblade.ca/
Ещё вопрос зачем там тётя с бейджем если это стойка самообслуживания.
А поговорить?
Тётя - весьма полезная опция, т.к. народ туго привыкает к самообслуживанию, особенно к самостоятельной работе с терминалом оплаты. И это не только в РФ - такая фигня по всему миру.
С вендингом как-то справляется народ.
А эти тейблтоп солюшнз виз процессинг, как бы ни было жестоко это говорить от вендинга отличаются только форм-фактором.
По классификации это тот же вендинг, только на дорогом оборудовании, позволяющем готовить более-менее вкусный кофе.
Ждём отделений Сбера в МакДональдсах!
Они лучше б в своих отделениях сортиры открыли. Актуальнее.
Да и вообще, питье и еда без туалета – плохо.
Ну люди им подскажут)
уже давно сберонлайн сделали, можете прям из сортира микрокредит открывать
Вы это лучше толпе людей в районе семи вечера в отделении Сбера скажите.
Нет, ну Мак это как-то банально.
Мне вот лично нужен:
А) Ремонт обуви
Б) Какой-нибудь Кофикс чтобы кофе на вынос
В) Овощи-фрукты.
Так что Сбер, думайте в этом направлении.
Великолепно.
Я думал, что первую коллабу со маком сделает Тинькофф и это будет онлайн.
Первым начал делать бургер из онлайн мяса?
как минимум интегрировал бы заказ в свое приложение,
как максимум сделал бы какой-нибудь специфический "кэшбэк"
Tinkoff.ru ждём ответку. Может в своих отделениях откроете BURGER KING?
8URGER KING принадлежит Сбербанку. От сюда и непонятнка, почему Mac на не BG
Есть некоторые отделения Сбербанк, где людей вечно битком. Теперь это битком будет давиться дешевой картохой и картонными бургерами. Норм.
Не пойму о каком качестве речь? Там его просто нет. Логичнее было бы использовать Теремок.
ты думаешь, что в Теремке делают из "правильных продуктов"?
Предполагаю: если у владельцев будет выбор закупить продукты по "дешману", они выберут именно это.
В фастфуде продукты идут на потоке и там мало вероятно использование левых схем.
Ни в коем случае не говорю что фастфуд это "хелси фуд".
Гамбургер в кредит - как мило )
Очень классное решение, в Открытии тоже есть кофе из Старбакс
В целом хорошее решение, только мак не совсем про кофе, а старбакс совсем. Так что старбакс хорошо, а вот мак сомнительно,тем более доставку ждать
смешно, но в маке нормальный кофе. и он как раз в районе 60-70 рублей
У Sbx вмененный ценник 160 руб чашка. Для таких локаций это нереально дорого - там нужно работать в диапазоне 60-70 руб.
Где карту получали - туда за своим бургером и идите :)
Здравствуйте, Константин! Вам предварительно одобрена заявка на БигМак!
Получить ее можно,назвав кодовое слово JIRDAI500
Новость, скорее, из разряда: потратили кучу ресурсов на бесполезную фичу с конверсией 00000,1%. Зато команда юристов, продактов, разработчиков, монтажников отлично постаралась и расходы на них будут отбиваться ВЕЧНОСТЬ :D
Я уже не совсем понимаю все эти навороты. В отделения же ходят для того чтоб выполнить какую-либо цель. Другое дело что из-за крутого онлайн банкинга конкурентов оказывается, что отделения не так уж и целесообразны в огромных количествах.
Что за дикая цифра? Первый раз такой алогичный пипец вижу)))
это хитрая цифра, вроде как больше чем 0,00001, но большинством воспринимается так же, если не вчитываться )
Кофе попить пока в очереди сидишь, почему нет? А вот заказ еды это спорно.
Обычно в таких локациях при средней стоимости чашки 60-70 руб продажи составляют 20-30 чашек в день. Деятельность на уровне безубыточности.
можно просто ставить кофемашины или емкости с фильтр-кофе и рядом терминал оплаты без кассира, как в газетных киосках в той же финляндии или нидерландах. это очень удобно и не надо ничего выдумывать сверх того. потом можно добавить простейшие сэндвичи и печеньки.
У нас это делает ВкусВилл, но только в приличных офисах, где народ не забывает заплатить за кофе и плюшки)
да, классная тема, до спб правда еще толком не добралась. в мск в сети prime вроде что то подобное есть, где сам себе кофе наливаешь (или я путаю с берлином). у нас пока нечто подобное только в greenbox развивается.
в общем, вывод - мак и заказ еды не нужен, а вот нормальный кофе нужно ставить везде где только можно, перефразируя Дарта Вейдера из робоцыпа
Этот рынок быстро растет, но в основном по приличным офисам, куда невозможно встать "просто с улицы".
Неплохая идея. Чем просто так сидеть, лучше кофейку попить. Надеюсь, что к вечеру отделения не будут похожи на свинарник с бумажками от бургеров и стаканчиками.
Госдума:
- В стране безработица, но мы не будем с ней бороться. Мы обложим безработных налогом, типа на самозанятость.
Сбербанк:
- в наших отделениях очереди, но мы не будем с ними бороться, мы поставим кофемашины и будем стричь кассу с "очередующих".
Почта России:
- у нас вообще бардак, но мы не будем с ним бороться. Мы превратим отделения в сельпо: "пришел за посылкой, а она утеряна. Hу хоть консерву взять"!
Почта России тоже собирается открывать кофезоны самообслуживания - ищут спонсора, который сделает это своими силами и за свой счет)
🤦🏼♂️ Видимо, еще и с условием полного ремонта помещения.
Комментарий удален
Зачем нужен дополнительный планшет? Я обычно вывожу меню заказа и кассовый терминал на экран кофемашины - это проще и дешевле)
На Тульской Мак и Сбер в 20 метрах друг от друга. Это уже как один ресторан?))
Так было бы ещё удобнее. А то в 300 метрах.
Лучше бы прачечную открыли. Как раз за пару часов в очереди можно шмот постирать и контингент подходящий, знакомства новые
Сбербанк , скупает интернет компании как пирожки с полки)). Вообщем скоро будет - СберЕда, СберОдежка, СберКино, СберАвито, СберФитнес, СберМаркет, СберИнтернет, СберПочта, СберБраузер, СберСвязь и.т.д)))
Пенсионеры теперь во время оплаты квитанций будут попивать "Капучино без сахара"
Сахара там как раз навалом - он в свободном доступе)
Посетители могут оформить доставку с помощью Delivery Club.
На 25-30% повысить чек. :)) Недавно ел в Маке - 240 рублей. Деливери накидывает 99 рублей, Яндекс - до 400. :) Спасибо, но нет.
Сейчас «Сбербанк» вместе с «Русским стандартом» обеспечивает эквайринг в McDonald's.
С такой сложной задачей одним не справиться. Нужно создать консорциум. Можно в него ещё позвать Mail и Мегафон и ВТБ
Задача не сложная. Вендинговые платежи малоинтересны для больших банков, поэтому в тему эквайринга вписываются мелкие банчки, типа РСтандарта и пр.
"Сейчас «Сбербанк» вместе с «Русским стандартом» обеспечивает эквайринг в McDonald's."
А сами с эквайрингом не справляются..?))
Ждём консолидации Овчинникова и Тинькова, хотя запах будет мешать работать... Но Овчинников кажись по кафе угарает, так что впишется.
А если без шуток, то какая экосистема без еды?
Да никакая...
Но красивее бы ВкусВилл смотрелся в цветах Сбера, че-то Андрей проморгал...
Скоро Сбербанк откроет своё отделение в палатке с Шаурмой... Новаторы...
Тут вы не угадали. Скоро сбер станет франшизой и это палатки с шаурмой будут открывать у себя сбербанк, а не наоборот :)
Всё же пионером этого подхода была Почта России. Там давно уже можно и письмо отправить, и кредит оформить, и гречки к обеду купить.
И пива купить. Аптеки открывают в отделениях.В общем занимаются всем кроме доставки.
Ну прям. А посылок на сотни миллиардов с Али голуби перелётные доставляют, что ли?
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/10/2018/5bcc74a89a7947e052d7afac
Пусть для начала внутри страны реализуют быструю доставку.Всё бросили, бегом с китая шлак гнать.
Стремление улучшить сервис похвально, но я искренне не понимаю, зачем мне заказывать бургеры в Сбербанк. Вот зачем? Есть их прямо там в ожидании очереди? Это, как минимум, неудобно. В плане имиджа идея тоже так себе. Намек на то, что в Сбере такие очереди, что вы успеете заказать доставку, дождаться ее и перекусить? Ладно бы еще ограничились стойкой с кофе...
Странное решение, целевая аудитория мака это люди максимум до 40.
В тот же момент те, кто ходят в мак, в отделения сбера приходят почти никогда.
Зачем туда ходить вообще? Карты банковские уже курьер приносит.
А вот постоянные посетители отделений сбера относятся скептически ко всему американскому...
То есть они наконец-то признались себе в том, что делают все настолько охранительно долго, что предлагают посетителям перекусить и в туалет сходить?
Найти отделение Сбера на Яндекс картах в котором есть Макдональдс, где можно заказать еду из соседнего Макдональдса через Деливери Клаб. Customer Journey, ёпта
Шутки за 300:
«очереди в Сбербанке настолько огромные, что в них можно заказывать еду»
«нет ничего прекраснее, чем утренняя очередь за выпиской в Сбербанке с МакКофе. Вот что я люблю!»
Интересные пары образовались. Сбер - мак, открытие - старбакс. Если Россельхозбанк или Совкомбанк (не, ну а че) тоже решать встать на гребень волны? С кем коллаб сделают? Думаю, что Теремок должен задуматься :) или лучше пельменная кака-нибудь, чтобы только с лучком.
Блоги компаний
Показать еще