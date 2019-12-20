«Сбербанк» открыл первый McDonald's в своём отделении в Москве — с одной кофемашиной и доставкой из соседнего ресторана

Посетители могут оформить доставку с помощью Delivery Club.

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«Сбербанк» открыл первое отделение, в котором есть зона «МакКафе» — она состоит из кофемашины и планшета, с помощью которого клиент может оформить доставку из ближайшего ресторана McDonald's. Об этом пишут «Ведомости».

Отделение расположено у метро «Новослободская» в Москве. В нём еду не готовят, а ближайший McDonald's находится на расстоянии около 300 метров.

Delivery Club

Клиенты могут заказать доставку не только в отделение «Сбербанка», но и на другой адрес, отмечает газета. Доставкой займётся сервис Delivery Club (входит в СП «Сбербанка» и Mail.ru Group).

Delivery Club

«Сбербанк» и McDonald's планируют развивать партнёрство и в других сферах, отмечает издание. В частности, использовать технические системы для анализа данных, заниматься разработкой систем анализа потребительского поведения, ускорением расчётов с использованием платёжных карт и так далее. Сейчас «Сбербанк» обеспечивает приём карт в большинстве точек в McDonald's, до этого единственным партнёром сети в этой сфере был «Русский стандарт».

В июле первый зампред правления «Сбербанка» Александр Ведяхин рассказал об идее запустить совместные отделения с McDonald’s до конца 2019 года. По его словам, это должно повысить поток клиентов, который, по прогнозам, в течение трёх-пяти лет может упасть на 30%.