В других городах функция станет доступна в начале 2020 года.

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«Яндекс.Еда» запустила в Санкт-Петербурге безналичный перевод чаевых курьерам в тестовом режиме. В первом квартале 2020 года функция появится во всех регионах присутствия сервиса, сообщил vc.ru представитель компании.

Перевести чаевые можно в самом приложении «Яндекс.Еды» на экране оценки заказа после завершения доставки. Банковская карта пользователя должна быть привязана к аккаунту в сервисе.

Сумму чаевых можно выбрать из трёх фиксированных вариантов — 40 рублей, 90 рублей или 190 рублей. По результатам тестирования в Санкт-Петербурге суммы могут измениться.

​«Яндекс.Еда»

Курьер получит информацию о чаевых на следующий день после завершения заказа в стандартном отчёте отдельной строчкой. Логистические службы-партнёры сервиса зачислят полную сумму без снятия комиссии, отметил представитель «Яндекса».