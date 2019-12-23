Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
В других городах функция станет доступна в начале 2020 года.
«Яндекс.Еда» запустила в Санкт-Петербурге безналичный перевод чаевых курьерам в тестовом режиме. В первом квартале 2020 года функция появится во всех регионах присутствия сервиса, сообщил vc.ru представитель компании.
Перевести чаевые можно в самом приложении «Яндекс.Еды» на экране оценки заказа после завершения доставки. Банковская карта пользователя должна быть привязана к аккаунту в сервисе.
Сумму чаевых можно выбрать из трёх фиксированных вариантов — 40 рублей, 90 рублей или 190 рублей. По результатам тестирования в Санкт-Петербурге суммы могут измениться.
Курьер получит информацию о чаевых на следующий день после завершения заказа в стандартном отчёте отдельной строчкой. Логистические службы-партнёры сервиса зачислят полную сумму без снятия комиссии, отметил представитель «Яндекса».
Перед запуском безналичных чаевых сервис провёл опрос, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек в Москве и других крупных городах. Согласно результатам исследования, половина пользователей иногда оставляют курьерам чаевые, 7,1% стараются делать это всегда. 40,1% опрошенных назвали отсутствие наличных главной причиной, по которой они могут не оставить чаевых.
Наконец-то
Почему у нас на заводе никто не платит чаевые слесарям?
Хотят видимо зарплаты урезать.
Лично мне неприятно будет заказывать, вроде как меня разводят, пытаются вызвать чувство вины, будто бы я должен заплатить, но не плачу. Странная это модель с чаевыми, которые превращаются в "обязательные".
В Яндекс такси по умолчанию 5% списывается на чай.
Забыл снять галку? Ну тогда спасибо за чаевые. Навязанная услуга.
Хорошая новость, ждем в Москве
Наконец-то
Это что-новая форма барства-еще и курьерам чаевые платить?
А что тут тестировать на одном городе? Если бы запустили на все, то было бы что?
За что можно оставить чаевые в ресторане или баре могу понять — хорошо обслужили, помогли с выбором, создали все условия для хорошего отдыха, потом ещё убирать весь свинарник за нами. Курьер же просто транспортирует еду и, если повезло, она хотя бы будет тёплой и не развалится у него в сумке — это, вроде бы, как раз базовый сервис. Тут доплачивать не за что. Но хорошо, что такая возможность появилась — некоторые курьеры умеют поднять настроение, за это я бы накинул иногда немного.
Название статьи говорит о том, что получая заказ в любом городе, можно отправить чаевые курьерам Питера.
А правильно было бы поставить название города до слова «курьерам». «В Санкт-Петербурге, Я.Еда запустила...»
Блоги компаний
Показать еще