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Еда
Лиана Липанова
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«Яндекс.Еда» запустила безналичный перевод чаевых курьерам в Санкт-Петербурге Материал редакции

В других городах функция станет доступна в начале 2020 года.

10 комментариев
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«Яндекс.Еда» запустила в Санкт-Петербурге безналичный перевод чаевых курьерам в тестовом режиме. В первом квартале 2020 года функция появится во всех регионах присутствия сервиса, сообщил vc.ru представитель компании.

Перевести чаевые можно в самом приложении «Яндекс.Еды» на экране оценки заказа после завершения доставки. Банковская карта пользователя должна быть привязана к аккаунту в сервисе.

Сумму чаевых можно выбрать из трёх фиксированных вариантов — 40 рублей, 90 рублей или 190 рублей. По результатам тестирования в Санкт-Петербурге суммы могут измениться.

​«Яндекс.Еда»

Курьер получит информацию о чаевых на следующий день после завершения заказа в стандартном отчёте отдельной строчкой. Логистические службы-партнёры сервиса зачислят полную сумму без снятия комиссии, отметил представитель «Яндекса».

Перед запуском безналичных чаевых сервис провёл опрос, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек в Москве и других крупных городах. Согласно результатам исследования, половина пользователей иногда оставляют курьерам чаевые, 7,1% стараются делать это всегда. 40,1% опрошенных назвали отсутствие наличных главной причиной, по которой они могут не оставить чаевых.

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#новость #яндекседа #чаевые

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10 комментариев
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6

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Петрушка Укропский

4

Почему у нас на заводе никто не платит чаевые слесарям?

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Ware Wow

2

Хотят видимо зарплаты урезать.
Лично мне неприятно будет заказывать, вроде как меня разводят, пытаются вызвать чувство вины, будто бы я должен заплатить, но не плачу. Странная это модель с чаевыми, которые превращаются в "обязательные".

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Konstantin K

Ware
1

В Яндекс такси по умолчанию 5% списывается на чай.
Забыл снять галку? Ну тогда спасибо за чаевые. Навязанная услуга.

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Ольга Миронова

2

Хорошая новость, ждем в Москве

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Виталий Куделевский

1

Наконец-то

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Saucedo Puetz

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Это что-новая форма барства-еще и курьерам чаевые платить?

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Sergey Ontime

0

А что тут тестировать на одном городе? Если бы запустили на все, то было бы что?

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Хуго Зайферт

0

За что можно оставить чаевые в ресторане или баре могу понять — хорошо обслужили, помогли с выбором, создали все условия для хорошего отдыха, потом ещё убирать весь свинарник за нами. Курьер же просто транспортирует еду и, если повезло, она хотя бы будет тёплой и не развалится у него в сумке — это, вроде бы, как раз базовый сервис. Тут доплачивать не за что. Но хорошо, что такая возможность появилась — некоторые курьеры умеют поднять настроение, за это я бы накинул иногда немного.

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Sergey Ontime

–1

Название статьи говорит о том, что получая заказ в любом городе, можно отправить чаевые курьерам Питера.

А правильно было бы поставить название города до слова «курьерам». «В Санкт-Петербурге, Я.Еда запустила...»

Ответить
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