Uber закроет американский сервис доставки алкоголя Drizly Статьи редакции
Компания купила его в начале 2021 года за $1,1 млрд.
- Первым о закрытии сообщило издание Axios. Представитель Uber объяснил, что компания решила сосредоточиться на развитии своего сервиса доставки еды Uber Eats. Причины, по которым Drizly решили закрыть, не уточняются.
- Uber купил Drizly в феврале 2021 года за $1,1 млрд. У сервиса не было собственной службы доставки, вместо этого он работал как витрина: договаривался о сотрудничестве с магазинами, предоставлял им технологии, размещал алкоголь на сайте и принимал оплату. Доставкой занимались сами продавцы.
- Основанный в 2012 году сервис работал в более чем 1400 городах в большинстве американских штатов. За время существования компания привлекла $119,6 млн, следует из данных Crunchbase.
- В июле 2020 года Drizly объявил о взломе, из-за которого хакеры заполучили электронные почты, пароли и даты рождения клиентов. В некоторых случаях — данные об адресах доставки. Утечка задела 2,5 млн пользователей. К компании подали коллективный иск, который урегулировали в апреле 2021-го: каждый пострадавший получил по $14.
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Быстрее бы в РФ доставку алкоголя сделали бы :(
Будет,с авторизацией через госуслуги скорее всего.
Как и вход в интернет 🤣 скорее всего)
Ну, я не против ¯\_(ツ)_/¯
Кому не хочется - пусть не пользуется. Я бы пользовался.
Уже и так в каждом доме стоит КБ , Бристоль и пара пивнушек .
но это надо идти :(
а самое грустное, там не всегда есть то, что тебе нужно. а так, заказал заранее к пятнице, и жди сиди.
Ну да , звучит не плохо . Вообще я давно завел привычку закупать заранее акционное . Удобно , дома всегда есть что выпить .
Но тут не для каждого подходит , если есть беда с пьянкой . То не стоит такое практиковать )
Зачем ждать пятн? Начинай пить в понед просто
Почта России доставляет вино, сам не пользовался сервисом
Не, не моё.
Звучит как-то опасно, как будто большая вероятность, что бутылки не доедут
https://vc.ru/trade/302411-eksperiment-po-dostavke-rossiyskogo-vina-cherez-pochtu-rossii-nachnetsya-v-marte-2022-goda
Российское только вино? Можно подробностей?
https://vc.ru/trade/302411-eksperiment-po-dostavke-rossiyskogo-vina-cherez-pochtu-rossii-nachnetsya-v-marte-2022-goda
Лобби Х5 и Магнита не позволит- зачем им конкуренты?
А Казахстане уже давно кстати
Казахстан сложная тема. У меня есть стойкое ощущение, что они отстают от РФ на пару лет. И то что у нас есть сейчас - у них подъезжает. Это и законы, и запреты. И боюсь, что там тоже к этому придут, запретив.
Компания купила его в начале 2021 года за $1,1 млрд.
Бизнесмены, западный уровень. 🫡
Так-то 90% стартапов не взлетает, это норма.
Так они взлетевший уже купили.
Вложились в говно
Где-то убыло, а где-то прибыло — может, у нас таки откроют?
Те бухать не нужно)
Всем иногда нужно (-;
Кстати раньше и в РФ была доставка алкоголя. После подтверждения личности вроде даже утконос возил
Из Тануки и Якитории пару лет назад можно было заказать пиво в любое время.
Алкоголь пить — здоровью вредить.
Алкоголь пить — себя травить.
Америкосы перестали бухать?
$14 компенсация за утечку данных. Цена свободы 😄🌋
Рецессии в США нет, говорят. Ага
Просто ковидные времена прошли, и все сервисы поднявшиеся на этом резко потеряли популярность (доставка всякой специализированной херни, типа алкашки, смузи и прочего - из их числа). При чем тут рецессия? Это называется коньюктура. Алкашку и Амазон отлично доставляет, а им все пользуются.
Хороший бизнес, почему закрылись? Наши компании по доставке, ждут не дождутся закона о продаже алкоголя онлайн.
Выше писал уже: "Лобби со стороны Х5 и Магнита не позволит- зачем им конкуренты?"
На Дальнем Востоке х5 и Магнит не конкурентные. Из-за логистики.
Хороший бизнес, почему закрылись? Наши компании по доставке, ждут не дождутся закона о продаже алкоголя онлайн.
Пропили столько денег!