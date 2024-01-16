Еда
Евгения Евсеева

Uber закроет американский сервис доставки алкоголя Drizly Статьи редакции

Компания купила его в начале 2021 года за $1,1 млрд.

  • Первым о закрытии сообщило издание Axios. Представитель Uber объяснил, что компания решила сосредоточиться на развитии своего сервиса доставки еды Uber Eats. Причины, по которым Drizly решили закрыть, не уточняются.
  • Uber купил Drizly в феврале 2021 года за $1,1 млрд. У сервиса не было собственной службы доставки, вместо этого он работал как витрина: договаривался о сотрудничестве с магазинами, предоставлял им технологии, размещал алкоголь на сайте и принимал оплату. Доставкой занимались сами продавцы.
  • Основанный в 2012 году сервис работал в более чем 1400 городах в большинстве американских штатов. За время существования компания привлекла $119,6 млн, следует из данных Crunchbase.
  • В июле 2020 года Drizly объявил о взломе, из-за которого хакеры заполучили электронные почты, пароли и даты рождения клиентов. В некоторых случаях — данные об адресах доставки. Утечка задела 2,5 млн пользователей. К компании подали коллективный иск, который урегулировали в апреле 2021-го: каждый пострадавший получил по $14.

#новости #uber #drizly

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35 комментариев
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 Leonid Bushuev

Быстрее бы в РФ доставку алкоголя сделали бы :(

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Mr Black

Будет,с авторизацией через госуслуги скорее всего.
Как и вход в интернет 🤣 скорее всего)

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Leonid Bushuev
Будет,с авторизацией через госуслуги скорее всего.

Ну, я не против ¯\_(ツ)_/¯
Кому не хочется - пусть не пользуется. Я бы пользовался.

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Александр Афанасьев

Уже и так в каждом доме стоит КБ , Бристоль и пара пивнушек .

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Leonid Bushuev

но это надо идти :(
а самое грустное, там не всегда есть то, что тебе нужно. а так, заказал заранее к пятнице, и жди сиди.

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Александр Афанасьев

Ну да , звучит не плохо . Вообще я давно завел привычку закупать заранее акционное . Удобно , дома всегда есть что выпить .
Но тут не для каждого подходит , если есть беда с пьянкой . То не стоит такое практиковать )

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Франсиско Пухольс

Зачем ждать пятн? Начинай пить в понед просто

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Ale K

Почта России доставляет вино, сам не пользовался сервисом

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Leonid Bushuev

Не, не моё.

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Кирилл Кириллов

Звучит как-то опасно, как будто большая вероятность, что бутылки не доедут

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Ale K

https://vc.ru/trade/302411-eksperiment-po-dostavke-rossiyskogo-vina-cherez-pochtu-rossii-nachnetsya-v-marte-2022-goda

Эксперимент по доставке российского вина через…
И продлится почти два года.
vc.ru
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Олег Бринц

Российское только вино? Можно подробностей?

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Ale K

https://vc.ru/trade/302411-eksperiment-po-dostavke-rossiyskogo-vina-cherez-pochtu-rossii-nachnetsya-v-marte-2022-goda

Эксперимент по доставке российского вина через…
И продлится почти два года.
vc.ru
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Леонид Бережной

Лобби Х5 и Магнита не позволит- зачем им конкуренты?

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qlskid

А Казахстане уже давно кстати

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Leonid Bushuev

Казахстан сложная тема. У меня есть стойкое ощущение, что они отстают от РФ на пару лет. И то что у нас есть сейчас - у них подъезжает. Это и законы, и запреты. И боюсь, что там тоже к этому придут, запретив.

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Beton
Uber закроет американский сервис доставки алкоголя Drizly
Компания купила его в начале 2021 года за $1,1 млрд.

Бизнесмены, западный уровень. 🫡

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Леонид Бережной

Так-то 90% стартапов не взлетает, это норма.

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Вася Пражкин

Так они взлетевший уже купили.

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Ale K

Вложились в говно

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Вадим Д.

Где-то убыло, а где-то прибыло — может, у нас таки откроют?

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Mr Black

Те бухать не нужно)

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Вадим Д.

Всем иногда нужно (-;

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Dmitrii Alekseevich

Кстати раньше и в РФ была доставка алкоголя. После подтверждения личности вроде даже утконос возил

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Ivan Mart

Из Тануки и Якитории пару лет назад можно было заказать пиво в любое время.

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Beton

Алкоголь пить — здоровью вредить.

Алкоголь пить — себя травить.

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Тоже хочу

Америкосы перестали бухать?

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Klonin DevApp

$14 компенсация за утечку данных. Цена свободы 😄🌋

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Modulus

Рецессии в США нет, говорят. Ага

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Alex Lowen

Просто ковидные времена прошли, и все сервисы поднявшиеся на этом резко потеряли популярность (доставка всякой специализированной херни, типа алкашки, смузи и прочего - из их числа). При чем тут рецессия? Это называется коньюктура. Алкашку и Амазон отлично доставляет, а им все пользуются.

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Игрок

Хороший бизнес, почему закрылись? Наши компании по доставке, ждут не дождутся закона о продаже алкоголя онлайн.

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Леонид Бережной

Выше писал уже: "Лобби со стороны Х5 и Магнита не позволит- зачем им конкуренты?"

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Игрок

На Дальнем Востоке х5 и Магнит не конкурентные. Из-за логистики.

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Игрок

Хороший бизнес, почему закрылись? Наши компании по доставке, ждут не дождутся закона о продаже алкоголя онлайн.

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Вася Пражкин
Uber купил Drizly в феврале 2021 года за $1,1 млрд.

Пропили столько денег!

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