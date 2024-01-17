Несколько точек Subway в России сменили название на «Сабфреш» Статьи редакции
Официально о ребрендинге компания не объявляла.
- Telegram-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы» обратил внимание, что названия сменили несколько точек: в ТРЦ «Щёлковский», ТРЦ «Европейский» и «Outlet Village Белая Дача».
- Subway не объявляла об уходе из России. В стране она работает по франшизе, при этом ещё в октябре 2021 года российский Inc. писал, что американская Subway не продлила мастер-франшизу в Россию. Нынешний мастер-франчайзи — «Сабвэй раша франчайзинг компани» (СРФК). компания хотела сменить его на «Росинтер», который развивает сети «IL Патио» и другие, или AmRest, владевший ресторанами KFC.
- В январе 2022-го Inc. рассказывал, что разрыв соглашения связан с невыполнением обязательств по объёму продаж или количеству точек. При этом между компаниями шли судебные разбирательства, на время которых СРФК продолжал выступать в роли российского мастер-франчайзи.
- Subway открыла первый ресторан в России в 1994 году, но только в 2004 году смогла начать работу. На начало 2022 года сеть насчитывала около 400 точек.
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"Жуй и пиздуй"
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Казань
шикарные слоганы, вам бы в копирайтеры)
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Этот слоган подойдет для доставки суши "Ёбидоёби".
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Прочитал как «сабфарш»
За последние 2 года слышал, что сендвичи там с душком.
Да, качество мерзкое, не советую
Цена/качество/количество калорий не в пользу Саба, давно там не перекусываю.
сендвичи там с душком, как у Пелевина, дескать слышал тут люди пропадают, как бы не оскоромиться))
Сабвей давно изжил себя в России, так что сабфреш ситуацию не изменит. ЗЫ: блять нулевая фантазия
А мне Сабвей нравится больше остальных фастфудных. Большие сабы, вариативность выбора и приемлемый прайс. По мне так ближе всего к ним шаурма стоит.
До Сабзиро немного не дофантазировали
ой, лучше так ,чем потом с их фантазии кринжовать
Если проявить фантазию — сами знаем, что получится. Сэндвич и точка.
Ага, случайно получилось.
Что за ПодФреш? Совсем фантазии нет, видимо.
Подуровень свежести. Ещё без плесени, но уже с душком.
Могли просто в "метро" переименоваться
Как Subprime Mortgages примерно!
А они хорошо подумали перед тем, как это название выбрать?
Сабфреш это транслитерация английского слова subfresh, они это слово перевести на русский не пробовали?
С другой стороны, такое название объясняет почему, как тут пишут, у них сэндвичи с душком =\
Подсвежие
Брала пару раз за всю жизнь там сэндвичи, просто от безысходности несколько лет назад, но больше туда не ходила ни разу. И не хочется)
В студенческие годы было удобно и быстро там обедать. А вот без спешки даже не представляю что может заставить покушать именно там.
Чет даже жалко стало 😪
Раньше было лучше
вы правы лучше уж либо совсем фаст фудом закинуться или в столовке домашней едой даже если ты студент и деньги карман не жмут
Поражает отношение к своим же клиентам. Держат людей за ослов. Вот в чем логика делать эту клоунаду кто-нибудь объяснит?
Украинские власти внесли американскую сеть Subway в список «спонсоров войны», отметив, что более 500 её ресторанов продолжают работать в России 10 января 2024
Интересно, а такой ребрендинг освобождает от уплаты роялти по франшизе? Как это юридически все работает?
По залупе, как и нейминг)
Фрєшфарш
Такое же лого видел на урне
Такое же лого видел на урне - надеюсь не на урне с прахом?
И это пишет сеть в которой выяснилось, что вместо туны у них размоченная бумага?
Слово "полезно" рядышком так стоит, сиротливо.
Как бутерброды могут быть полезными вообще? Что нейминг гавно, что использование подсказок этих, что еда - всё гавно.
Честно говоря, новое название звучит так, будто это какая-то забегаловка в ухожопинске, которую открыл газолист дед Евгений.
так может на то и был прикол, все же опрощаются, выбрали себе нишу вот и усе...
Ох ужь етоть рускяй нейминг...
Есть мнение, что это из-за того, что они в черном списке
"Сабфарш"!
Фреш и точка.
Интересна даже настоящая причина смена названия. По факту же не поменяли ничего толком.
Скорее всего стояла задача: оставить стрелки, "Sub", заменить "Way". И первое что понравилось начальству - "Fresh". Как у амазона и озона. Никто не догадался Suburban, Subwich...
вот по этому нужно нанимать профи для создания нового названия а не идти по наитию... Это как генерейшен ПИ было помню название напитка Тампако))))
Да почему не просто SUB?
не ну Сабфреш это все таки не совсем удачная замена старому названию, ну серьезно сабфреш звучит как не первая свежесть
Сабфреш, домолд. Вывеска ужасная
Название немного не в тему. Там уже как-то давно не фрэш.
Это та сеть в сабах с тунцом которой в сша не нашли днк тунца
Интересное решение, но Сабфреш звучит как попытка придать стиля известному бренду.
Субсвежесть - ага, понятно.
Я уже и не помню последний раз, когда там ел. Обычно приходилось там есть, если не было других вариантов поблизости...