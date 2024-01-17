Еда
Евгения Евсеева

Несколько точек Subway в России сменили название на «Сабфреш» Статьи редакции

Официально о ребрендинге компания не объявляла.

  • Внимание на новые вывески обратили ещё 12 января 2024 года в X (бывший Twitter). Позже Telegram-канал Food Service Russia со ссылкой на компанию сообщил, что Subway «продолжает работать в штатном режиме». Канал предположил, что переименовать точки решил бывший франчайзи сети.
Источник: @ariil
  • Telegram-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы» обратил внимание, что названия сменили несколько точек: в ТРЦ «Щёлковский», ТРЦ «Европейский» и «Outlet Village Белая Дача».
  • Subway не объявляла об уходе из России. В стране она работает по франшизе, при этом ещё в октябре 2021 года российский Inc. писал, что американская Subway не продлила мастер-франшизу в Россию. Нынешний мастер-франчайзи — «Сабвэй раша франчайзинг компани» (СРФК). компания хотела сменить его на «Росинтер», который развивает сети «IL Патио» и другие, или AmRest, владевший ресторанами KFC.
  • В январе 2022-го Inc. рассказывал, что разрыв соглашения связан с невыполнением обязательств по объёму продаж или количеству точек. При этом между компаниями шли судебные разбирательства, на время которых СРФК продолжал выступать в роли российского мастер-франчайзи.
  • Subway открыла первый ресторан в России в 1994 году, но только в 2004 году смогла начать работу. На начало 2022 года сеть насчитывала около 400 точек.

#новости #subway

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80 комментариев
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 Рулон Обоев

"Жуй и пиздуй"

"Дохлёбывай и уёбывай"

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Леонид Бережной

Казань

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1 комментарий
Ashley Green

шикарные слоганы, вам бы в копирайтеры)

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1 комментарий
dss

"Дохлёбывай и уёбывай"

Этот слоган подойдет для доставки суши "Ёбидоёби".
"Ёбидоёби - дохлёбывай и уёбывай"

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Nix Green

Прочитал как «сабфарш»
За последние 2 года слышал, что сендвичи там с душком.

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Ale K

Да, качество мерзкое, не советую

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4 комментария
Frederik Appleberg

Цена/качество/количество калорий не в пользу Саба, давно там не перекусываю.

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1 комментарий
Ashley Green

сендвичи там с душком, как у Пелевина, дескать слышал тут люди пропадают, как бы не оскоромиться))

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Айрат Галиуллин

Сабвей давно изжил себя в России, так что сабфреш ситуацию не изменит. ЗЫ: блять нулевая фантазия

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Revenant

А мне Сабвей нравится больше остальных фастфудных. Большие сабы, вариативность выбора и приемлемый прайс. По мне так ближе всего к ним шаурма стоит.

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7 комментариев
Griby Lenina

До Сабзиро немного не дофантазировали

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1 комментарий
Артур Добряков

ой, лучше так ,чем потом с их фантазии кринжовать

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Деловая колбаса

Если проявить фантазию — сами знаем, что получится. Сэндвич и точка.

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Вадим Д.
о ребрендинге компания не объявляла

Ага, случайно получилось.
Что за ПодФреш? Совсем фантазии нет, видимо.

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Иван Мариас

Подуровень свежести. Ещё без плесени, но уже с душком.

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1 комментарий
Ale K

Могли просто в "метро" переименоваться

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9 комментариев
Artemy

Как Subprime Mortgages примерно!

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Light Of Heavens

А они хорошо подумали перед тем, как это название выбрать?
Сабфреш это транслитерация английского слова subfresh, они это слово перевести на русский не пробовали?
С другой стороны, такое название объясняет почему, как тут пишут, у них сэндвичи с душком =\

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egor gorelov

Подсвежие

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Камилла Хансулина

Брала пару раз за всю жизнь там сэндвичи, просто от безысходности несколько лет назад, но больше туда не ходила ни разу. И не хочется)

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Ilya

В студенческие годы было удобно и быстро там обедать. А вот без спешки даже не представляю что может заставить покушать именно там.

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3 комментария
Невероятный Блондин
от безысходности

Чет даже жалко стало 😪

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сплошное разочарование

Раньше было лучше

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Галина Захарова

вы правы лучше уж либо совсем фаст фудом закинуться или в столовке домашней едой даже если ты студент и деньги карман не жмут

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fullstackoff

Поражает отношение к своим же клиентам. Держат людей за ослов. Вот в чем логика делать эту клоунаду кто-нибудь объяснит?

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Синий трактор

Украинские власти внесли американскую сеть Subway в список «спонсоров войны», отметив, что более 500 её ресторанов продолжают работать в России 10 января 2024

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Revenant

Интересно, а такой ребрендинг освобождает от уплаты роялти по франшизе? Как это юридически все работает?

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Виталий

По залупе, как и нейминг)

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Beton

Фрєшфарш

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Тоже хочу

Такое же лого видел на урне

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Karl

Такое же лого видел на урне - надеюсь не на урне с прахом?

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Тоже хочу

И это пишет сеть в которой выяснилось, что вместо туны у них размоченная бумага?

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Иван Мариас

Слово "полезно" рядышком так стоит, сиротливо.
Как бутерброды могут быть полезными вообще? Что нейминг гавно, что использование подсказок этих, что еда - всё гавно.

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1 комментарий
Pixel

Честно говоря, новое название звучит так, будто это какая-то забегаловка в ухожопинске, которую открыл газолист дед Евгений.

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Антон Монин

так может на то и был прикол, все же опрощаются, выбрали себе нишу вот и усе...

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debil
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Виталий

Ох ужь етоть рускяй нейминг...

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Невероятный Блондин

Есть мнение, что это из-за того, что они в черном списке

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Dimoniada

"Сабфарш"!

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Beton

Фреш и точка.

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Анна Валерьевна

Интересна даже настоящая причина смена названия. По факту же не поменяли ничего толком.

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egor gorelov

Скорее всего стояла задача: оставить стрелки, "Sub", заменить "Way". И первое что понравилось начальству - "Fresh". Как у амазона и озона. Никто не догадался Suburban, Subwich...

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Артём Осипов

вот по этому нужно нанимать профи для создания нового названия а не идти по наитию... Это как генерейшен ПИ было помню название напитка Тампако))))

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egor gorelov

Да почему не просто SUB?

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Артём Осипов

не ну Сабфреш это все таки не совсем удачная замена старому названию, ну серьезно сабфреш звучит как не первая свежесть

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Перламутрово-Мышиный

Сабфреш, домолд. Вывеска ужасная

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Финансовый директор

Название немного не в тему. Там уже как-то давно не фрэш.

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Синий трактор

Это та сеть в сабах с тунцом которой в сша не нашли днк тунца

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Виктор Кузнецов

Интересное решение, но Сабфреш звучит как попытка придать стиля известному бренду.

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Иван Мариас

Субсвежесть - ага, понятно.

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Злой Чел

Я уже и не помню последний раз, когда там ел. Обычно приходилось там есть, если не было других вариантов поблизости...

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