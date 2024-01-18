Исследование: в 2023 году рынок кофе навынос в России вырос до 107,2 млрд рублей, лидер — Coffee Like Статьи редакции
Тренд на покупку кофе с собой сформировался во время пандемии и продолжит укореняться, считают аналитики.
- В 2023 году российский рынок кофе навынос вырос на 21% — примерно до 102,7 млрд рублей, подсчитали для «Ведомостей» в аналитической компании Smart Ranking. По предварительной оценке, в 2022-м он составлял 85 млрд рублей, в 2021-м — 57 млрд рублей.
- Согласно прогнозу аналитиков, лидерами по выручке станут Coffee Like с показателем в 7 млрд рублей (рост на 25%), Cofix — 5,7 млрд рублей (+15%) и One Price Coffee — 4,3 млрд рублей (+21%). Суммарная выручка десяти компаний-лидеров составит 20 млрд рублей. Оценку подтвердили Coffee Like, One Price Coffee и Coffee Way (четвёртое место, данные не раскрываются).
- В Smart Ranking отмечают, что до пандемии Covid-19 рынок кофе навынос был «гораздо меньше». Но пока действовали ограничения, люди не могли сидеть в кофейнях и поэтому брали кофе с собой — впоследствии это стало привычкой. После окончания пандемии сегмент начал «бурно» расти, и аналитики ожидают продолжения роста в 2024-м.
- Также о росте сегмента говорят данные об открытии новых точек. Например, у Coffee Like их количество превысило 1000. Для сравнения: у крупнейшей в России сети ресторанов Rostic’s (бывшая KFC) практически столько же заведений — около 1100, а у «Вкусно — и точка» меньше — около 900. У One Price Coffee более 370 точек, Cofix — 260, Coffee Way — 212.
- Средняя стоимость чашки объёмом 150-200 мл, по данным «Платформы ОФД» на сентябрь 2023 года, составила 166 рублей. Это на 11% выше, чем в 2022-м, и на 118% выше уровня 2016 года.
- По мнению опрошенных изданием экспертом, дальше рынок будет только увеличиваться, но давить на него будут рост цен на кофе и развитие ритейлерами сегмента продаж готового кофе. Например, кофемашины в магазинах устанавливают и «Пятёрочка», и «Магнит». У первой купить готовый кофе можно в 5200 точках из 19 тысяч магазинов. «Магнит» данные не раскрыл.
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Откуда такие деньги, экономика России же давно пала смертью храбрых?
Пойду посмотрю Гуриева и Майкла Наки, они должны объяснить этот феномен
Пользуясь случаем, напоминаю, Майкл Наки - сын собаки
Тебе тут ещё их последователи сейчас все объяснят и минусов налепят)) падажи
Печатный станок выполнил пятилетку за 2 года.
Кофикс может просто единичку в начале у себя в рекламе подрисовать, и будет снова актуальная цена :)
Не нужно их смотреть, неужели их еще до сих пор кто-то смотрит? Сытые довольные рожи из Амстердама с утверждением что мы тут все в гамне.
Расскажу, откуда. Кофе навынос (если мы говорим про специализированные зведения), как правило, дешевле, чем кофе в кофейне. Когда становится меньше денег, ты смотришь в сторону более дешёвого сегмента. Это раз.
Второй момент - кофе вырос в цене, следовательно выросла выручка у кофеен, но в статье ни слова о прибыли.
Да это вообще-то не так много.
Ну давай посчитаем. Допустим у нас есть миллион человек, которые выпивают 2 кофе по рабочим дням (утром и в обед).
в месяц имеем: 2 кофе * 21 день = 42 кофе
в год имеем: 42 * 12 = 504 кофе
если миллион человек: 504 * 1000000 = 504 миллиона
Ну давай возьмем цену кофе в 100 руб, получится: 50,4 лярда
Перепроверь, я нигде не ошибся?
И это только с 1 миллиона человек. Думаю, что не стоит ходить к экономистам с такими сложными вопросами.
Согласен, рынок вырос на 20 процентов, а инфляция то всего 7. Переиграли пендосов снова
Да ладно Вам, это вообще не показатель )) ни в одну, ни в другую сторону
Это все от нищеты. Один богатый покупает все кофе и выпивает, остальные нищеброды
Майкл Наки сын собаки врать не будет. У него там и на фронтах одни победы ВСУ :D
Но не беда. Сейчас тебе скажут что это просто доллар упал, и по этому в рублях выросло.
Ви си не был бы ви си без таких комментариев..
Как изменился фнб, расскажи, пожалуйста, за последние пару лет?
Вот об этом и идёт речь про экономику, а не о кофе и смузи.
Гуриев же вроде наоборот высказывался об экономике в положительном ключе
Вот кстати Кофе Лайк это проект Аяза Шабутдинова. Вот уж не думал, что они выбились в лидеры Рынка, думал проект загнулся. В Москве их нет почти.
Вообще о нем не слышал. Пришлось погуглить. В регионах весьма успешно распространяются.
Вот и я думаю, где эти люди в комментах: «Ну не может инфоцыган сделать бизнес лидирующий в своей нише!!!»
Он его продал вообще-то: https://vc.ru/45097
В двух сферах его проекты в разное время становились лидерами рынка - и в сфере образования (Лайк Центр буквально год назад ещё по выручке был в топе), а теперь и Лайк Кофе )) Как бы кто не относился к нему и его подходу, но судя по всему, в РФ это работает))
Как он вышел из бизнеса - прошло 5 лет
Спасибо только новому топменеджменту
Думаю и гордость берет, что 450р там мои
Уже бошка болит от кофе, но все равно завтра куплю еще
Следующий проект: Сеть лечебниц кофеинозависимых
Пойду дерябну
Если кофий, то тока такой:
Кофе и Маккофе в одном комментарии несовместимы, ща сайт ляжет
Молодец Аббас Галлямов, зря посадили.
Как он там, кстати, поживает? Всё в порядке у него?
При чем тут он вообще?🤔
Фьючерсы на кофе только дорожают, так что вкладывайтесь в цикорий.
Скорее это рынок молока навынос :)
Ну молоко полезнее кофе, а зависимые пусть думают, что кофе пьют
с тех пор как пить кофе по четвергам с корицей стало символом прибавления денег, они прибавились у всех владельцев кофеен 😁
1) Это рынок очень плохого по качеству зёрен кофе (исключение Surf, у которого кофе лучше представленных в рейтинге, но тоже оч среднего качества).
Средняя цена чашки кофе это только подтверждает.
И если бы учитывали продажи стаканчиков кофе в ВиТ, Ростикc и прочих Burger (где качество кофейных напитков сопоставимо с Лайками и Кофиксами), то рейтинг мог быть совсем другим.
2) Сравнивать количество точек ВиТ, KFC и Кофелайк - как сравнивать количество палаток на рынке и торговых центров. Бред.
Мы негордые, как буржуи
И кофейные помои тоже в радость и сладость
Чай тоже не пальцем деланные
А Tasty Coffee вам как? Это мой местный производитель, достаточно известный в РФ.
Там бабки вперемешку с «парни я Вам запрещаю…»?)
кофе лайк как то связаны с лайк центром?
грамматически
Интересно, именно в Лайке особо никогда не закупаюсь ни я, ни знакомые
Интересно выросла ли прибыль. Кофе вырос в цене на входе от 20 до 50%. Собственно плюс минус пропорциональный рост оборота, учитывая отток покупателей и приток из верхнего сегмента. По моим данным, маржинальность все же падает.
Казалось наоборот, что многие слазят с кофе и начинают пить цикорий, какао и чай
Ребятки, horeca в Рф сдохла с короной и не восстановилась. Для сравнения- зайдите в торговые центры москвы или стамбула или других городов мира- это небо и земля. У нас люди экономят на всем, а там все тратят, несмотря на кризисы, инфляции и пр страшилки от наших сми. 7 миллиардов рублей! Какая огромная цифра?? А хрен вам, это всего делает 70 миллионов долларов, на полдоллара на россиянина. А 20 миллиардов- это 200 миллионов, всего то полтора доллара в год на человека!!
Так общая выручка 107 миллиардов рублей, это по текущему курсу 9 миллиардов долларов