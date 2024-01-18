Еда
Евгения Евсеева

Исследование: в 2023 году рынок кофе навынос в России вырос до 107,2 млрд рублей, лидер — Coffee Like Статьи редакции

Тренд на покупку кофе с собой сформировался во время пандемии и продолжит укореняться, считают аналитики.

  • В 2023 году российский рынок кофе навынос вырос на 21% — примерно до 102,7 млрд рублей, подсчитали для «Ведомостей» в аналитической компании Smart Ranking. По предварительной оценке, в 2022-м он составлял 85 млрд рублей, в 2021-м — 57 млрд рублей.
  • Согласно прогнозу аналитиков, лидерами по выручке станут Coffee Like с показателем в 7 млрд рублей (рост на 25%), Cofix — 5,7 млрд рублей (+15%) и One Price Coffee — 4,3 млрд рублей (+21%). Суммарная выручка десяти компаний-лидеров составит 20 млрд рублей. Оценку подтвердили Coffee Like, One Price Coffee и Coffee Way (четвёртое место, данные не раскрываются).
Источник: Smart Ranking
  • В Smart Ranking отмечают, что до пандемии Covid-19 рынок кофе навынос был «гораздо меньше». Но пока действовали ограничения, люди не могли сидеть в кофейнях и поэтому брали кофе с собой — впоследствии это стало привычкой. После окончания пандемии сегмент начал «бурно» расти, и аналитики ожидают продолжения роста в 2024-м.
  • Также о росте сегмента говорят данные об открытии новых точек. Например, у Coffee Like их количество превысило 1000. Для сравнения: у крупнейшей в России сети ресторанов Rostic’s (бывшая KFC) практически столько же заведений — около 1100, а у «Вкусно — и точка» меньше — около 900. У One Price Coffee более 370 точек, Cofix — 260, Coffee Way — 212.
  • Средняя стоимость чашки объёмом 150-200 мл, по данным «Платформы ОФД» на сентябрь 2023 года, составила 166 рублей. Это на 11% выше, чем в 2022-м, и на 118% выше уровня 2016 года.
  • По мнению опрошенных изданием экспертом, дальше рынок будет только увеличиваться, но давить на него будут рост цен на кофе и развитие ритейлерами сегмента продаж готового кофе. Например, кофемашины в магазинах устанавливают и «Пятёрочка», и «Магнит». У первой купить готовый кофе можно в 5200 точках из 19 тысяч магазинов. «Магнит» данные не раскрыл.

#новости #кофе #кофейни

3.6K показов
2.3K открытий
0
83 комментария
Написать комментарий...
 Горделивый Сербский Патриот

Откуда такие деньги, экономика России же давно пала смертью храбрых?

Пойду посмотрю Гуриева и Майкла Наки, они должны объяснить этот феномен

Ответить
Развернуть ветку
Gorbun iz Notr Dama

Пользуясь случаем, напоминаю, Майкл Наки - сын собаки

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Anton Maslow

Тебе тут ещё их последователи сейчас все объяснят и минусов налепят)) падажи

Ответить
Развернуть ветку
Киприан Лейн
Откуда такие деньги

Печатный станок выполнил пятилетку за 2 года.

Кофикс может просто единичку в начале у себя в рекламе подрисовать, и будет снова актуальная цена :)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
МаслобЫк

Не нужно их смотреть, неужели их еще до сих пор кто-то смотрит? Сытые довольные рожи из Амстердама с утверждением что мы тут все в гамне.

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Digger M

Расскажу, откуда. Кофе навынос (если мы говорим про специализированные зведения), как правило, дешевле, чем кофе в кофейне. Когда становится меньше денег, ты смотришь в сторону более дешёвого сегмента. Это раз.
Второй момент - кофе вырос в цене, следовательно выросла выручка у кофеен, но в статье ни слова о прибыли.

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Alex Lowen

Да это вообще-то не так много.

Ну давай посчитаем. Допустим у нас есть миллион человек, которые выпивают 2 кофе по рабочим дням (утром и в обед).

в месяц имеем: 2 кофе * 21 день = 42 кофе
в год имеем: 42 * 12 = 504 кофе
если миллион человек: 504 * 1000000 = 504 миллиона
Ну давай возьмем цену кофе в 100 руб, получится: 50,4 лярда

Перепроверь, я нигде не ошибся?

И это только с 1 миллиона человек. Думаю, что не стоит ходить к экономистам с такими сложными вопросами.

Ответить
Развернуть ветку
fullstackoff

Согласен, рынок вырос на 20 процентов, а инфляция то всего 7. Переиграли пендосов снова

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Frederik Appleberg

Да ладно Вам, это вообще не показатель )) ни в одну, ни в другую сторону

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Кузя

Это все от нищеты. Один богатый покупает все кофе и выпивает, остальные нищеброды

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Leonid Bushuev

Майкл Наки сын собаки врать не будет. У него там и на фронтах одни победы ВСУ :D
Но не беда. Сейчас тебе скажут что это просто доллар упал, и по этому в рублях выросло.

Ответить
Развернуть ветку
Степан Беленький
Ответить
Развернуть ветку
оскар

Ви си не был бы ви си без таких комментариев..

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Как изменился фнб, расскажи, пожалуйста, за последние пару лет?
Вот об этом и идёт речь про экономику, а не о кофе и смузи.

Ответить
Развернуть ветку
Хлоргексидин

Гуриев же вроде наоборот высказывался об экономике в положительном ключе

Ответить
Развернуть ветку
Artem Reziapkin

Вот кстати Кофе Лайк это проект Аяза Шабутдинова. Вот уж не думал, что они выбились в лидеры Рынка, думал проект загнулся. В Москве их нет почти.

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Вообще о нем не слышал. Пришлось погуглить. В регионах весьма успешно распространяются.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Алеоп

Вот и я думаю, где эти люди в комментах: «Ну не может инфоцыган сделать бизнес лидирующий в своей нише!!!»

Ответить
Развернуть ветку
Евгений В.

Он его продал вообще-то: https://vc.ru/45097

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Maxim Sergeevich

В двух сферах его проекты в разное время становились лидерами рынка - и в сфере образования (Лайк Центр буквально год назад ещё по выручке был в топе), а теперь и Лайк Кофе )) Как бы кто не относился к нему и его подходу, но судя по всему, в РФ это работает))

Ответить
Развернуть ветку
Ahora

Как он вышел из бизнеса - прошло 5 лет
Спасибо только новому топменеджменту

Ответить
Развернуть ветку
Hox nap

Думаю и гордость берет, что 450р там мои

Ответить
Развернуть ветку
Andrei Chirkov

Уже бошка болит от кофе, но все равно завтра куплю еще

Ответить
Развернуть ветку
Максим Послов
Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Следующий проект: Сеть лечебниц кофеинозависимых

Ответить
Развернуть ветку
john qwerty

Пойду дерябну

Ответить
Развернуть ветку
ШАБАШ

Если кофий, то тока такой:

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Кофе и Маккофе в одном комментарии несовместимы, ща сайт ляжет

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Юрий Б.
лидерами по выручке станут Coffee Like

Молодец Аббас Галлямов, зря посадили.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Как он там, кстати, поживает? Всё в порядке у него?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Себастиан Перейра

При чем тут он вообще?🤔

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.

Фьючерсы на кофе только дорожают, так что вкладывайтесь в цикорий.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Перевозчиков

Скорее это рынок молока навынос :)

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Ну молоко полезнее кофе, а зависимые пусть думают, что кофе пьют

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Максим Послов

с тех пор как пить кофе по четвергам с корицей стало символом прибавления денег, они прибавились у всех владельцев кофеен 😁

Ответить
Развернуть ветку
Риэлтор (не) нужен!

1) Это рынок очень плохого по качеству зёрен кофе (исключение Surf, у которого кофе лучше представленных в рейтинге, но тоже оч среднего качества).
Средняя цена чашки кофе это только подтверждает.
И если бы учитывали продажи стаканчиков кофе в ВиТ, Ростикc и прочих Burger (где качество кофейных напитков сопоставимо с Лайками и Кофиксами), то рейтинг мог быть совсем другим.

2) Сравнивать количество точек ВиТ, KFC и Кофелайк - как сравнивать количество палаток на рынке и торговых центров. Бред.

Ответить
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

Мы негордые, как буржуи
И кофейные помои тоже в радость и сладость
Чай тоже не пальцем деланные

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Перевозчиков

А Tasty Coffee вам как? Это мой местный производитель, достаточно известный в РФ.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
WasdAgency

Там бабки вперемешку с «парни я Вам запрещаю…»?)

Ответить
Развернуть ветку
Mike Amir

кофе лайк как то связаны с лайк центром?

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

грамматически

Ответить
Развернуть ветку
оскар

Интересно, именно в Лайке особо никогда не закупаюсь ни я, ни знакомые

Ответить
Развернуть ветку
Александр Руднев

Интересно выросла ли прибыль. Кофе вырос в цене на входе от 20 до 50%. Собственно плюс минус пропорциональный рост оборота, учитывая отток покупателей и приток из верхнего сегмента. По моим данным, маржинальность все же падает.

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Измайлов

Казалось наоборот, что многие слазят с кофе и начинают пить цикорий, какао и чай

Ответить
Развернуть ветку
Otto Blotto

Ребятки, horeca в Рф сдохла с короной и не восстановилась. Для сравнения- зайдите в торговые центры москвы или стамбула или других городов мира- это небо и земля. У нас люди экономят на всем, а там все тратят, несмотря на кризисы, инфляции и пр страшилки от наших сми. 7 миллиардов рублей! Какая огромная цифра?? А хрен вам, это всего делает 70 миллионов долларов, на полдоллара на россиянина. А 20 миллиардов- это 200 миллионов, всего то полтора доллара в год на человека!!

Ответить
Развернуть ветку
Ahora

Так общая выручка 107 миллиардов рублей, это по текущему курсу 9 миллиардов долларов

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
80 комментариев
Раскрывать всегда
null