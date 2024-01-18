«Даблби» и владелец бывшей «дочки» Paulig сообщили о задержке поставок кофе в Россию на три-четыре недели Статьи редакции
На фоне кризиса в Красном море.
- Сроки поставок сырья увеличились в среднем на три недели, сообщили Shopper’s в «Милфудс» (управляет брендом Poetti — бывшая Paulig в России). В сети кофеен «Даблби» подтвердили, что к привычным двум месяцам пути до Москвы теперь добавляется три-четыре недели. Но, например, во «Вкусвилле» и «Азбуке вкуса» не заметили проблем.
- Растут и тарифы на контейнерные перевозки: по данным обжарщика Tasty Coffee, они выросли вдвое на маршруте Азия — Европа. В «Даблби» говорят, что в среднем доставка контейнера на 20 тонн подорожала на $1500 к прежним $5000-8000.
- Гендиректор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия считает, что ситуация в Красном море отразится на всех направлениях логистики в мире, а доставка грузов может подорожать на 30-40% в краткосрочной перспективе.
- Как указывает Shopper’s, кофе в Россию в основном везут из Бразилии и Вьетнама: и если маршрут из Бразилии не связан с Красным морем, то из Вьетанама часть поставщиков везёт товар или через Красное море, или через Дальний Восток. И тут сроки и стоимость доставки вырастут, полагает Чантурия.
- По его мнению, удорожание логистики в итоге скажется на цене, особенно «сравнительно дешёвой робусты». При этом дефицита собеседники издания не ждут: у многих есть запасы.
- Логистика в себестоимости чая и кофе занимает «незначительную долю» по сравнению с сырьём и переработкой, говорит Чантурия. У «Даблби» это 12-20% в зависимости от стоимости контракта на зелёный кофе (сырьё до обжарки). По оценке Coffee Way, доля логистики в себестоимости — 20-30%.
- Кроме логистики цены на кофе в России зависят от урожая в странах-экспортёрах и биржевых цен, а также курса рубля. По оценке «Милфудс», по итогам 2023 года робуста подорожала более чем в 1,5 раза, арабика — на 15-25%. В Tasty Coffee не ожидают роста цен на зёрна в ближайшие полгода. Coffee Way принимает поставки, законтрактованные осенью по более низким ставкам, а новые контракты «оттягивает насколько возможно, чтобы получить цены ниже, когда панические настроения утихнут».
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А я предупреждал!
Грядут цикориевые войны!
Разворт с бодрящего на успокаивающие напитки.
Валерьяновый напиток "" Пох"
Пустырниковый чай" Что воля, что неволя" и лидер продаж настойка фабрики" кочкигрибочки" " мятный трип"😆
цикорий нынче не в моде, а вот матча да
Матча это для зумеров, настоящие олдовые бумеры пьют цикорий. Только хардкор, только цикорий
Или Какаву.
Что еще за матча, сейчас в тренде свое, суконно-посконное - иван-чай, отвар ромашки, настой крапивы, цикорий опять же, желуди, говорят, можно собирать.
Уже чувствую как в офисе начинается паника
Кофе, который покупают указанные в новости компании (даблби, тэйсти кофе) в офисах вы с вероятностью 90% не встретите.
почему?
Больше удорожания по всему миру!
Художественный фильм «Выпили»
В Аденском и Оманском заливах назревает реальная заваруха, тут не то что кофе, похоже почти все товары взлетят в цене. Если встанет Суэцкий канал и Иран присоединится к вечеринке с хуситами, логистика в 3-4 раза подорожает. Привет нефть по 200$
Интересно, кому всё это выгодно...
Кому?
Бабки будут штурмовать полки?
Игоревы?
Всех с Днем кофе на vc!