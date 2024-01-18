Еда
Таня Боброва

«Даблби» и владелец бывшей «дочки» Paulig сообщили о задержке поставок кофе в Россию на три-четыре недели Статьи редакции

На фоне кризиса в Красном море.

  • Сроки поставок сырья увеличились в среднем на три недели, сообщили Shopper’s в «Милфудс» (управляет брендом Poetti — бывшая Paulig в России). В сети кофеен «Даблби» подтвердили, что к привычным двум месяцам пути до Москвы теперь добавляется три-четыре недели. Но, например, во «Вкусвилле» и «Азбуке вкуса» не заметили проблем.
  • Растут и тарифы на контейнерные перевозки: по данным обжарщика Tasty Coffee, они выросли вдвое на маршруте Азия — Европа. В «Даблби» говорят, что в среднем доставка контейнера на 20 тонн подорожала на $1500 к прежним $5000-8000.
  • Гендиректор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия считает, что ситуация в Красном море отразится на всех направлениях логистики в мире, а доставка грузов может подорожать на 30-40% в краткосрочной перспективе.
  • Как указывает Shopper’s, кофе в Россию в основном везут из Бразилии и Вьетнама: и если маршрут из Бразилии не связан с Красным морем, то из Вьетанама часть поставщиков везёт товар или через Красное море, или через Дальний Восток. И тут сроки и стоимость доставки вырастут, полагает Чантурия.
  • По его мнению, удорожание логистики в итоге скажется на цене, особенно «сравнительно дешёвой робусты». При этом дефицита собеседники издания не ждут: у многих есть запасы.
  • Логистика в себестоимости чая и кофе занимает «незначительную долю» по сравнению с сырьём и переработкой, говорит Чантурия. У «Даблби» это 12-20% в зависимости от стоимости контракта на зелёный кофе (сырьё до обжарки). По оценке Coffee Way, доля логистики в себестоимости — 20-30%.
  • Кроме логистики цены на кофе в России зависят от урожая в странах-экспортёрах и биржевых цен, а также курса рубля. По оценке «Милфудс», по итогам 2023 года робуста подорожала более чем в 1,5 раза, арабика — на 15-25%. В Tasty Coffee не ожидают роста цен на зёрна в ближайшие полгода. Coffee Way принимает поставки, законтрактованные осенью по более низким ставкам, а новые контракты «оттягивает насколько возможно, чтобы получить цены ниже, когда панические настроения утихнут».

#новости #кофе

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 Вадим Д.

А я предупреждал!

Грядут цикориевые войны!

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Светлана Владимирова

Разворт с бодрящего на успокаивающие напитки.
Валерьяновый напиток "" Пох"
Пустырниковый чай" Что воля, что неволя" и лидер продаж настойка фабрики" кочкигрибочки" " мятный трип"😆

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Den Brovsky

цикорий нынче не в моде, а вот матча да

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Кузя

Матча это для зумеров, настоящие олдовые бумеры пьют цикорий. Только хардкор, только цикорий

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ШАБАШ

Или Какаву.

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Santiago

Что еще за матча, сейчас в тренде свое, суконно-посконное - иван-чай, отвар ромашки, настой крапивы, цикорий опять же, желуди, говорят, можно собирать.

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Alex

Уже чувствую как в офисе начинается паника

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Gee Baller

Кофе, который покупают указанные в новости компании (даблби, тэйсти кофе) в офисах вы с вероятностью 90% не встретите.

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Кузя

почему?

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Сергей И

Больше удорожания по всему миру!

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Nikita

Художественный фильм «Выпили»

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Ненавижу Лицемеров

В Аденском и Оманском заливах назревает реальная заваруха, тут не то что кофе, похоже почти все товары взлетят в цене. Если встанет Суэцкий канал и Иран присоединится к вечеринке с хуситами, логистика в 3-4 раза подорожает. Привет нефть по 200$

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Natalia

Интересно, кому всё это выгодно...

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Кузя

Кому?

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Andrey Kulakov

Бабки будут штурмовать полки?

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ШАБАШ

Игоревы?

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Erik R.

Всех с Днем кофе на vc!

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