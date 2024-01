Несмотря на перезапуск найти Hydrox в магазинах крайне трудно, пишет The Hustle. Kroger продажи прекратила, в региональных супермаркетах его тоже нет, хотя производитель обещает обратное. Задерживаются и поставки с Amazon, где печенье сбывают оптом. Oreo тем временем можно найти даже в небольших продуктовых.

FTC заявила The Hustle, что записи о жалобах Leaf Brands отсутствуют. А сама Mondelez — что размещение товаров на полках обусловлено популярностью продуктов. По её словам, «Oreo — печенье №1 в США по мнению покупателей», и именно спрос и становится определяющим фактором для продавцов.

Годовая выручка Sunshine Biscuits (жёлтый) и Nabisco (красный) в миллионах долларов. Источник: The Hustle

Как продавались Hydrox и Oreo на протяжении всех 1900-х, точно неизвестно. СМИ публиковали финансовые отчёты обеих компаний, но не писали, какую долю выручки приносило печенье. По воспоминаниям родственников автора The Hustle Марка Дента, которые в то время работали на фабрике Sunshine Biscuits, Hydrox «не уступали Oreo, а, может, даже и превосходили его».

Казалось, борьба практически невозможна, пишет The Hustle: у треста больше денег, а значит, шире и возможности для рекламы и дистрибуции. Но Sunshine Biscuits привлекала внимание тем, что публично критиковала идею, которую поддерживали богачи: что тресты хороши для экономики, а конкуренция всё «рушит».

Те времена ознаменовались в стране чередой консолидаций: предприятия объединялись в тресты, чтобы занять доминирующее положение на рынке. Так, в 1898 году American Biscuit вошла в состав The National Biscuit Company, известной c 1971 года как Nabisco. Последняя в итоге заполучила контроль над 90% крупных пекарных предприятий США.

Пересказ материала The Hustle.