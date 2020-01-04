Пересказ материала MIT Technology Review.

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Автопилот Boeing

Весной 2019 года многие страны приостановили эксплуатацию самолётов 737 Max после авиакатастроф в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019 года. Сама Boeing временно отказалась от производства самолётов с 2020 года.

В Boeing заявили, что крушения могли произойти из-за сбоев в системе помощи пилотам MCAS. Кроме того, в октябре 2019 года The Wall Street Journal написала, что бывший ведущий специалист компании по подготовке пилотов Марк Форкнер обманывал представителей Федерального управления гражданской авиации США, утверждая, что пилотам 737 Max не нужно проходить дополнительную подготовку. По данным газеты, он это делал, поскольку боялся потерять работу.

Сочетание системы автоматизации и отсутствие подготовки пилотов оказалось смертельным, пишет MIT Technology Review. Потери Boeing уже исчисляются миллиардами долларов, а 737 Max продолжают оставаться на земле.

Выращивание растений с помощью ИИ

В 2015 году Калеб Харпер (Caleb Harper) представил пластиковые коробки для выращивания растений, оснащённые датчиками и лампами с использованием технологий искусственного интеллекта. Вместо почвы в них используется питательный раствор. Предполагалось, что с помощью устройства вырастить овощи сможет любой пользователь. Проект «Открытое сельское хозяйство» (Open Agriculture project) финансировала MIT Media Lab.

В сентябре 2019 года Business Insider со ссылкой на сотрудников и документы стартапа написало о поддельных фотографиях: сотрудники помещали в коробки растения, купленные на рынке. По словам одного из бывших работников, по сути это были обычные теплицы для выращивания овощей с датчиками для сбора некоторых данных — даже не всех, о которых заявлял стартап. В результате в октябре MIT начал проверку программы Харпера.

Коровы с отредактированными генами

Биотех-стартап Recombinetics с помощью редактирования генов сумел вывести молочных коров и быков, у которых нет рогов. Компания настаивает, что животные не являются генетически модифицированными организмами — безрогий скот можно вывести и естественным путём.

В августе 2019 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U.S. Food and Drug Administration) выяснило, что компания случайно добавила в ДНК одного из быков бактериальные гены, в том числе ген, придающий устойчивость к антибиотикам.

Несмотря на то, что такое изменение потенциально безопасно для человека, FDA поставило вопрос о более строгом контроле за такими животными и технологией.

Приложение «How gay are you?»

В августе 2019 года журнал Science опубликовал результаты исследования, согласно которому люди, у которых были партнёры того же пола, с большой вероятностью имеют один или несколько определённых ДНК-маркеров. Однако они не могут предсказать, является ли человек геем, говорится в материале.

После выхода исследования разработчик Джоэл Белленсон запустил приложение «How gay are you?». Сервис анализировал данные ДНК-теста пользователя и сверял их с результатами исследования.

Запуск приложения вызвал критику в СМИ и со стороны учёных. В результате приложение было удалено из интернет-магазина GenePlaza, который его разместил.

Отправка микроорганизмов в космос

Весной 2019 года израильская компания отправила к Луне космический аппарат Beresheet, который потерпел крушение. Некоммерческая организация Arch Mission Foundation из США, миссия которой — сохранение знаний человека, отправила на корабле архив с 30 млн страниц информации, образцы ДНК человека, а также тихоходок — микроскопических беспозвоночных, способных выжить в экстримальных условиях.

Концепция планетарной защиты предполагает предотвращение биологического загрязнения небесных тел, отмечает MIT Technology Review. Издание указывает, что без воды тихоходки вряд ли смогут выжить в космосе, однако этот эпизод показывает, что сегодня «одной чести» может быть недостаточно для защиты планет.

Смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold

Samsung представила Galaxy Fold в феврале 2019 года. Особенность смартфона — сгибающийся экран диагональю 7,3 дюйма. Продажи смартфона должны были начаться в апреле, но компания отложила старт продаж после жалоб на поломки устройств во время тестов.

В частности, некоторые технические обозреватели рассказали, что смартфоны перестали работать после того, как они сняли плёнку на экране дисплея, подумав, что это предпродажная защита. В результате Samsung сообщила, что доработала смартфон. Однако часть пользователей говорит, что устройство всё ещё «хрупкое и экспериментальное», пишет MIT Technology Review. В США стоимость Galaxy Fold составляет $1980.

Кредитная карта от Apple

Apple представила банковскую карту Apple Card с бесплатным обслуживанием и кэшбеком в марте 2019 года. Партнёры программы ‎— Goldman Sachs и платёжная система Mastercard.

В начале ноября создатель Ruby on Rails Давид Ханссон и сооснователь Apple Стив Возняк пожаловались, что кредитные лимиты по картам их жён оказались значительно ниже, несмотря на лучший кредитный рейтинг. После жалоб на «сексистский алгоритм» департамент финансовых услуг Нью-Йорка объявил о проверке Goldman Sachs, а сам банк предложил клиентам пересмотреть кредитные лимиты по Apple Card.

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