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Будущее
Лиана Липанова
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Warner Bros. начнёт оценивать потенциальный успех фильмов с помощью искусственного интеллекта Материал редакции

Пока только в тестовом режиме для международных проектов.

  • Warner Bros. начнёт оценивать потенциальный успех фильмов с помощью искусственного интеллекта. Для этого американская компания подписала соглашение со стартапом Cinelytic. Студия будет тестировать технологию для международных проектов.
  • Cinelytic тестирует технологию уже около трёх лет. Она оценивает фильм на этапе одобрения идеи. В частности, система помогает определить ценность актёра на конкретной территории, примерные сборы в кинотеатрах и другие доходы.
  • ИИ поможет быстрее принимать решения, основываясь на предыдущем опыте проката. «Система может за секунды подсчитать то, на что у людей обычно уходят дни, если речь идёт об общем бюджете или ценности актёра», — рассказал основатель Cinelytic Тобиас Кейссер, но отметил, что ИИ не может принимать творческие решения.
Warner Bros. начнёт использовать ИИ для оценки…
Он поможет студии определять, в какие проекты стоит вкладываться.
dtf.ru

#новость #warnerbrothers

Будущее
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3 комментария
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Александр Привалов

3

Просто снимать НЕ говно не вариант, лучше клепать сиквелы и перезапуски без капли смысла, а оценивать потенциал этой жижи пусть будет ИИ, для других целей его приспособить нельзя.

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Павел Скиннер

Александр
0

Проблема, думается, в отсутствии абсолютных критериев неговна :)

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Aleksandr Agibalov

1

Поздно ИИ включили, надо было его включать до того как решили Снайдера пригласить снимать Бэтмена против супера и лиги справедливости)) и Аффлека, который ушел в запой в итоге после съёмок в этом говне, хотя его Бэтмен визуально мне нравится больше всех

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