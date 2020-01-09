Warner Bros. начнёт оценивать потенциальный успех фильмов с помощью искусственного интеллекта
Материал редакции
Пока только в тестовом режиме для международных проектов.
Warner Bros. начнёт оценивать потенциальный успех фильмов с помощью искусственного интеллекта. Для этого американская компания подписала соглашение со стартапом Cinelytic. Студия будет тестировать технологию для международных проектов.
Cinelytic тестирует технологию уже около трёх лет. Она оценивает фильм на этапе одобрения идеи. В частности, система помогает определить ценность актёра на конкретной территории, примерные сборы в кинотеатрах и другие доходы.
ИИ поможет быстрее принимать решения, основываясь на предыдущем опыте проката. «Система может за секунды подсчитать то, на что у людей обычно уходят дни, если речь идёт об общем бюджете или ценности актёра», — рассказал основатель Cinelytic Тобиас Кейссер, но отметил, что ИИ не может принимать творческие решения.
Александр Привалов
Просто снимать НЕ говно не вариант, лучше клепать сиквелы и перезапуски без капли смысла, а оценивать потенциал этой жижи пусть будет ИИ, для других целей его приспособить нельзя.
Павел СкиннерАлександр
Проблема, думается, в отсутствии абсолютных критериев неговна :)
Aleksandr Agibalov
Поздно ИИ включили, надо было его включать до того как решили Снайдера пригласить снимать Бэтмена против супера и лиги справедливости)) и Аффлека, который ушел в запой в итоге после съёмок в этом говне, хотя его Бэтмен визуально мне нравится больше всех