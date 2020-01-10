Если мы сможем сделать так, чтобы любой желающий мог продавать товары через витрину магазина на Instagram, отправлять сообщения и поддерживать своих клиентов через Messenger, или отправлять деньги домой в другую страну мгновенно и по низкой цене через WhatsApp — это будет иметь большое значение для создания возможностей по всему миру.

В конце концов, сильную и стабильную экономику создают люди, преуспевающие в целом. Лучший способ добиться этого — сделать так, чтобы малый бизнес мог превратиться в технологическую компанию.

