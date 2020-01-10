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Будущее
Лиана Липанова
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Марк Цукерберг отказался от целей на год, перешёл на долгосрочное планирование и спрогнозировал тренды до 2030 года Материал редакции

Глава Facebook ждёт появления прорывных очков дополненной реальности, больше миллениалов на руководящих должностях и возвращения небольших сообществ.

46 комментариев
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Глава Facebook Марк Цукерберг на своей странице в соцсети рассказал, что на протяжении предыдущих десяти лет ставил личные цели на каждый год. Теперь он решил отказаться от традиции и спрогнозировал тренды до 2030 года, на которых планирует сфокусироваться.

Страница Марка Цукерберга в Facebook

Смена поколений

По словам Цукерберга, во время работы над Facebook он чувствовал, что его поколение должно было сказать важные вещи, но молодых людей не слушали. В результате Facebook дал возможность выговориться множеству различных групп в обществе, но это ещё не привело к смене поколений в решении важных вопросов.

Цукерберг предположил, что это случится в этом десятилетии, и миллениалы займут больше руководящих должностей для решения проблем, с которыми сталкиваются молодые поколения. Он пообещал, что с помощью своего благотворительного фонда будет инвестировать в персонализированное начальное образование, медицину, молодых предпринимателей, учёных и так далее.

Новая частная социальная платформа

По мнению главы Facebook, интернет расширил сообщества до миллиардов людей, что создало другую проблему — жажду близости.

В ближайшие пять лет цифровая социальная среда будет уделять особое внимание частному общению и небольшим сообществам, спрогнозировал Цукерберг.

Когда я рос в маленьком городе, было легко найти свою нишу и цель, но среди миллиардов людей всё труднее найти свою уникальную роль в обществе. В течение следующего десятилетия, некоторые из наиболее важных социальных инфраструктур помогут нам реконструировать все виды небольших сообществ, чтобы вернуть нам ощущение близости.

Марк Цукерберг
глава Facebook

Децентрализация возможностей

Он отметил, что в последнее десятилетие самый быстрый рост экономики наблюдался в технологической отрасли. В будущем технологии продолжат создавать возможности, но больше за счёт того, что остальные отрасли экономики начнут лучше использовать технологии и расти ещё быстрее, считает Цукерберг.

Facebook нацелен на поддержку малого бизнеса: платформа уже помогает более чем 140 миллионам предприятий работать с клиентами, пишет глава компании. В новом десятилетии компания будет создавать коммерческие и платёжные инструменты, предоставляющие малому бизнесу доступ к тем же технологиям, что и у крупных предприятий, рассказал Цукерберг.

Если мы сможем сделать так, чтобы любой желающий мог продавать товары через витрину магазина на Instagram, отправлять сообщения и поддерживать своих клиентов через Messenger, или отправлять деньги домой в другую страну мгновенно и по низкой цене через WhatsApp — это будет иметь большое значение для создания возможностей по всему миру.

В конце концов, сильную и стабильную экономику создают люди, преуспевающие в целом. Лучший способ добиться этого — сделать так, чтобы малый бизнес мог превратиться в технологическую компанию.

Марк Цукерберг
глава Facebook

Новая технологическая платформа

Цукерберг считает, что смартфон останется основным устройством на протяжении большей части десятилетия, но в какой-то момент появятся прорывные очки дополненной реальности, которые «заново определят наши отношения с технологиями».

Виртуальная реальность — это ощущение присутствия. Следующая технологическая платформа поможет нам быть ближе друг к другу. Несмотря на то, что некоторые из ранних устройств кажутся неуклюжими, я думаю, что это будут самые человечные и социальные технологические платформы, которые кто-либо создавал.

Способность «присутствовать» где угодно поможет решить некоторые из самых больших социальных проблем нашего времени — высокая стоимость жилья из-за переездов в большие города и неравенство возможностей по географическому положению.

Марк Цукерберг
глава Facebook

Новые формы управления

«Одним из главных вопросов следующего десятилетия заключается в следующем: как управлять новыми крупными цифровыми сообществами, созданными с помощью интернета?», — пишет Цукерберг. Большим сообществам наподобие Facebook постоянно приходится искать компромиссы: между возможностью самовыражения и безопасностью, законом и приватностью, созданием открытых систем и сокрытии данных, говорит глава компании.

По мнению Цукерберга, на этот вопрос нет правильного ответа. Он считает, что во многих случаях надо ориентироваться на мнение общества. Решением проблемы могут стать новые инструменты саморегулирования для сообществ, отметил глава Facebook.

#новость #цукерберг

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46 комментариев
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Michael Bur

12

Извиняюсь за пессимизм, но 
Мне кажется, что порох уже погас у него. Он сидит на этой должности и в этой роли должен выдавать контент, который от него ждут. А выдавать особо нечего. Ничего прорывного и нового он не сказал. Равно как ничего прорывного они не создали как минимум за этот год, ни в Фб, ни в инсте, ни в ватсаппе. 

А с учетом того, что фб себя сильно дискредитирует в последнее время из-за утечек личных данных, я уже не говорю про удобство и интерфейс как самого фб, так и инсты и ватсаппа - тут как бы люди не стали разбегаться из того же фб, оставляя это лишь как мессенджер для связи со старыми знакомыми (как случилось с Одноклассниками).

у меня это уже так: ленту в фб читать бессмысленно - она не для меня, а сильно перемудрённая и показывает не то, за чем я пришел...  создавать там какое-то сообщество жутко неудобно (разве что если нет альтернатив). Я в фб лишь потому что есть иностранные или старые друзья.

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Alex Revin

Michael
3

Вы не учитываете инерционность продуктов. Попробуйте поменять цвет какой-нибудь иконки в FB и на вас обрушится лютый поток говна. Ничего прорывного в рамках FB увы не сделать.

Так же стоит учитывать, что саккумулировав огромные денежные средства, FB невыгодно предлагать инновационные решения самостоятельно, гораздо выгоднее выкупать интересные проекты на рынке. В первую очередь потому, что штат ФБ нацелен в первую очередь на поддержку своих продуктов. Во-вторых, имя большого бренда давит, и пользователи скорее всего негативно отнесутся к "продукту А от Facebook".

Вообще, у каждого продукта есть жизненный цикл, и оживлять мертвую лошадь с FB - это тратить капитал попусту. По-моему, активной жизни ему осталось лет 5, не больше.

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Michael Bur

Alex
1

В целом, я сказал ровно об это же: фб вымирает, а у Марка тупо не горят глаза чтобы делать прогнозы.

Про изменения в фб:
можно пойти по пути ЖЖ 😁 и тупо состариться во всех смыслах.

Ответить

Alex Revin

Michael
4

Надо прояснить термины: Facebook как продукт - умирает, Facebook Inc. -  живее живых.

На Марка навесили груз социальной ответственности, поэтому ему явно не весело.

Ответить

Sergei Timofeyev

Michael
1

Пусть приходит работать к нам. Да, не будет своего кабинета, такой зарплаты, но будут отличные перспективы показать себя в лучшей компании (с)

Ответить

Александр Привалов

Alex
0

пользователи скорее всего негативно отнесутся к "продукту А от Facebook"

Эээ, почему? Примеры есть? И с чего вообще пользователи должны быть против новых продуктов? Пользователи обычно или против засирания старого (например, расширенный рекламный блок и пресловутое изменение цвета вместо повышения юзабилити и безопасности данных) или если продукт сам по себе фуфло (Кинопоиск фром Яндекс, Пятикамерные телефоны фром Амазон и т.д.). Но и здесь инерционность крупного бизнеса не при чем - предложение и так и так хрень.

Ответить

Pavel Ivanov

Michael
3

Есть такое заблуждение, что главы компаний умеют выдавать некие прорывы. На самом деле они находятся в тех же циклах, что и все остальные люди, только эти циклы приобретают куда большие масштабы.

Понять, почему он не выдаёт прорывы очень просто: попробуйте понять, почему вы сами не выдаёте никаких прорывов и следуете по одним и тем же кругам жизни из года в год :)

Ответить

Michael Bur

Pavel
0

У меня как раз есть прорывы из года в год 😁 просто это личные. Не в плане бизнеса. Но я моложе его, поэтому еще закрыл все цели

Ответить

Pavel Voronkov

11

"миллениалы займут больше руководящих должностей"

Ещё бы, они же стареют!

Ответить

Michael Bur

Pavel
4

Я тоже на это обратил внимание:)

он хотел, чтобы на мнения молодых людей обратили внимание, но в итоге они постарели и эти мнения стали мнениями взрослых людей 😁

Ответить

Иван Гессе

Michael
5

ну так речь же не столько о молодости в вакууме, сколько о конкретном поколении

Ответить

Alex Revin

Pavel
–2

Скорее всего, не только в этом дело. Склад ума и ценностей миллениалов, наряду с технологической продвинутостью, делает их хорошими руководителями для поколения Z.

Ответить

Michael Bur

Alex
1

Быть хорошим управленцем еще нужно уметь, недостаточно просто родиться вовремя и знать как запустить таргет

Ответить

Alex Revin

Michael
0

Это естественно :)

Но умение составлять долгосрочные планы и глубоко вникать в тему скорее более присуще миллениалам. Хотя к этому можно относиться как к средней температуре по больнице, но тем не менее.

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Sergey Simanov

Alex
0

и плохими для следующего поколения… кажется где-то это уже было

Ответить

Alex Revin

Sergey
1

Пару раз было. При феодальном строе власть передавалась по поколениям и ничего. Пока мир меняется - это нормально.

Ответить

Sergey Simanov

Alex
0

=)

я скорее об отцах и детях
"Склад ума и ценностей" у миллениалов-руководителей не  будет соответствовать "складу ума и ценностям" следующего поколения, ровно так же как это происходит у каждого поколения

Ответить

Alex Revin

Sergey
0

Ну где-то с 18 века да, отцы и дети.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
0

Сомнительно. :)

Ответить

Alex Revin

5

Марк немного лукавит: тренд к более узким социальным кругам уже лет 5 как актуален, именно из-за этого и был приобретен WhatsApp. К слову, Facebook Messenger в последнее время используется активнее, чем сам FB.  

Правда состоит в том, что мессенджеры - это социальные платформы нового поколения. В которых нет пресловутой "умной ленты", а разграничивание прав доступа прозрачно, если не сказать примитивно.

Наигрались все в глобальный интернет, нет в нем ощущения собственной важности.

Ответить

Александр Мовчан

3

быстрей бы, виртуальную реальность сделали, надоело по самолетам и бегать, хочу сразу. За 1 минуту, как загружаются современные игры. 

Ответить

Удаленные ассистенты Смартфилд

1

Цукерберг такой милаха! Через всю статью ощущаю безмерную любовь к человеку❤️

Ответить

Сергей Гриценко

Удаленные
3

Ну а как же)) Довольные рабы - хорошо для бизнеса))

Ответить

Alexandr Simonov

1

Похоже на стратегию Путина 2020, которая реализовалась на 0%, но про нее все равно уже давно забыли

Ответить

Sergey Dostovalov

0

Он же вроде сам миллениал, не?

Ответить

Unknown

Sergey
2

Не. Рептилоид

Ответить

Michael Bur

Sergey
0

Марк 1984 г.р. 

Миллениал — представитель поколения людей, родившихся в конце 80-х — начале 90-х годов.

Ответить

Pavel Voronkov

Michael
3

Есть мнение, что это поколение между 1981 и 1996 гр, где-то до 1999 гр.

Ответить

Ivan Matveev

Pavel
0

причем поколения из бывшего СССР к этому поколению не имеют отношения

Ответить

Sergey Dostovalov

Michael
0

Открыл Вики, там в первой строчке написано: Миллениалы, или Поколение Y - поколение людей, родившихся с 1980 по 2000 год. Кому верить, тебе или Вики?

Ответить

Антон Гранд

0

Великий человек

Ответить

Сергей Щукин

Антон
1

Возможно, вы сейчас оскорбили его биологический вид. Но это не точно

Ответить

Денис Тимофеев

0

Огонь статья. Уверен, в следующем десятилетии все будут носить линзы с виртуальной реальностью, либо очки, как google glass, только куда лучше

Ответить

Евгений Кашуба

Денис
0

Хз... Виртуальная реальность это дополнительные данные для обработки мозгом, которых итак уже очень много. Человеческий организм не успевает эволюционировать за развитием технологий. 

Ответить

Alex Revin

Денис
0

Если вспомнить, Гугл Гласс не взлетел только потому, что общество оказалось не готово к тому, что за ним постоянно наблюдают и анализируют. Кто-то помню неиллюзорно отхватил по щщам за использование умных очков в публичном месте.

Сомневаюсь, что с тех пор что-то поменялось. Ну если только в худшую сторону. Агенты Большого Брата повсюду - это мечта любой корпорации, и в то же время, по-моему, абсолютно утопичная идея.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
0

 общество оказалось не готово к тому, что за ним постоянно наблюдают и анализируют.

Оно не готово к тому, что явно наблюдают. Неявно уже давным-давно гугл всё знает.

Ответить

Сергей Щукин

Alex
0

Как только Эппл выкатит свои AR очки - фанбои забудут обо всём- это же Эппл, а значит, хорошо! (Это не холивара ради - просто ведь так пока что происходит с лончем каждого их нового продукта, даже если продукт так себе)

И произойдёт то, что называется technology adoption - тема пойдёт в массы. Ну а там и китайцы с андроид версией подтянутся.

Мой прогноз - горизонт 3-5 лет максимум и мы будем все как один - очкарики ;)

Ответить

Alex Revin

Сергей
0

Так то эппл фейлился и не раз. Да и вообще, последние 10 лет они следуют тренду, а не задают его.

Ответить

Project News

0

Вначале будем жить в дополненной реальности от Apple и Google, только потом в виртуальную погрузимся

Ответить

Alex De Truare

0

Есть мода, мода прошла. Вечные ценности не просто так называются. 

Ответить

Dmitry Ilyin

0

Какие-то "очки дополненной реальности" и "миллениалы на руководящих должностях". Что за ширпотребщина? Стратегическим взглядом и не пахнет.

Лично для меня загадка, почему технологические гиганты обходят стороной такую фундаментальную и жизненно необходимую отрасль как "медицина и здоровье".  И вот здесь (диджитальное и дистанционное диагностирование, консультирование, лечение), я считаю, должен произойти прорыв в ближайшие 10 лет. 

Ответить

Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер

0

жалко его. люди тыкаются в эти поделки не потому что интересно или полезно, а потому что привыкли и скучно. пилить массовые таймкиллеры для прокрастинаторов такое себе дно

Ответить

Nikita Stativa

0

Ничего ценного не сказал!

Ответить

Benzokolonkin

0

Про вирт реальность думаю немного погорячился.

Сам себе взял вирт шлем неделю назад, несколько дней был полный восторг, как будто в детстве подарили приставку денди. Но всетаки подумав, это чистая эмоциональная вещь, как атракционы в парке развлечений. На атракционы нельзя проходить всю неделю или месяц вподряд, от впечетлений в конце концов не останется и следа.

Думаю вирт реальность может и не зайти. Как когдато не зашли видеотелефоны, для которых светлое будущее прогнозировали прямо в начале 90х

Ответить

Евгений Смирнов

0

Собственно, в интернетах кризис перепроизводства. Все уже давно сделано и у всех все есть.

Оттого усилиями маркетологов будут создаваться "потребности" во всякой ерунде, например: инстаграм, месенджеры, vr и тп. И как в случае со шмотьем, пипл будет радостно хавать и просить добавки.

Т.ч. скажут - очки, будут все носить эти очки и причмокивать.

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Таня Арефьева

0

На десять лет более неопределенно можно спланировать, чем на год

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