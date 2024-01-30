Neuralink Илона Маск впервые имплантировала нейрочип человеку Статьи редакции
Компания получила окончательное разрешение на такие операции в сентябре 2023 года.
- О первой имплантации нейрочипа Neuralink человеку сообщил Илон Маск в X. Он добавил, что операция прошла 28 января 2024 года, восстановление пациента «проходит хорошо», а первые результаты — «многообещающие».
- Первый продукт Neuralink будет называться Telepathy. Технология должна помочь пациентам с боковым амиотрофическим склерозом и другими заболеваниями общаться, пользоваться интернетом, двигая курсор силой мысли.
- В сентябре 2023 года Neuralink получила разрешение на испытания от независимого наблюдательного совета и начала поиск добровольцев.
- Компания заявляла, что полное исследование продлится около шести лет. После операции эксперты Neuralink будут наблюдать за пациентом, чтобы «следить за прогрессом и гарантировать работу чипа». Запланировано 20 осмотров в течение пяти лет.
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А у нас отопление восстановили зато
😂😂😂
Осмотр будут делать наоборот, 5 раз в 20 лет
Рекомендую Маска на должность директора вашей управляющей компании. Тогда отопление и не будет пропадать.
Ещё чип будет проверять температуру тела и регулировать подачу тепла в дом.
Куда им до «отечественных» москвичей и ноутбуков родом из нулевых? Ха.первые результаты — «многообещающие»
Хотя бы первый канал начал принимать? Ща им правду-то расскажут, что сгнили они всем коллективом и доллару остались последние секунды.
Когда по теме сказать нечего, но приплести РФ жизненно необходимо.
А Вы то по какой причине на личный счет всё так близко к сердцу воспринимаете?
Человек иронизирует повестку власти, которая в целях пропаганды пытается создать ложный имидж и исказить восприятие ситуации.
Он же не написал, что конкретно Вы недалёкий и балабол.
Что за манера воспринимать на личный счет все слова, сказанные в адрес государства в целом?
Собственно это основное что прослеживается в его комментариях. Комментит много и самозабвенно. Может чип имплантировали? Фиг его знает.
Может быть просто еблан?
Не знаю, что означает данное слово, но звучит подходяще.
Ты кроме нытья видимо нихера делать не можешь, хватает мозгов только сокр вести и все хуесосить
Он на подсосе VC, тут многих уже забанили, кто высказывался про его бесполезность.
А ты миллионер наверное? Или просто хуй сосешь?
А внутре у ней нейронка.
Товарищ Сечинов, первый этап полимеризации населения запущен, да стравствует светлое будущее!
Хм. Щас больным, потом всем подряд. Щас для лечения, потом для управления.
Кстати большой такой чип.
С управлением и телек неплохо справляется
Это у нас, а тупые пендосы не могут в харизму по новостям, им чипы нужны.
Как будто щас люди неуправляемые )
т-с-с не палите им это.
Эт для рекламы
Всё загнивают на своем западе, молодцы!
Как тебе такое, Илон Маск?
Чипизация началась, а вы не верили Мигалкову.
Думал никогда такого не будет, а нет, мрачное будущее наступает 🥴
Почалось
Мне кста имплонтировали
А как исследователи поймут, что правильно поняли человека? Когда человек полностью обездвижен, у него не спросишь. Соответственно в исследованиях должен участвовать человек, не полностью парализованный, не полностью лишенный возможности общения
Круто, подробности/детали/результаты бы ещё узнать.
А чип то очень похож на имплант из сериала Сотня, кто у кого скопировал)))
Маск ни на что не способный инфоцыган говорили они...
Хорошие технологии. Действительно поможет таким людям. Главное что это ещё развивается и улучшается и с каждым днём будет становится всё лучше и лучше.