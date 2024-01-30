Будущее
Маша Цепелева

Neuralink Илона Маск впервые имплантировала нейрочип человеку Статьи редакции

Компания получила окончательное разрешение на такие операции в сентябре 2023 года.

  • О первой имплантации нейрочипа Neuralink человеку сообщил Илон Маск в X. Он добавил, что операция прошла 28 января 2024 года, восстановление пациента «проходит хорошо», а первые результаты — «многообещающие».
  • Первый продукт Neuralink будет называться Telepathy. Технология должна помочь пациентам с боковым амиотрофическим склерозом и другими заболеваниями общаться, пользоваться интернетом, двигая курсор силой мысли.
  • В сентябре 2023 года Neuralink получила разрешение на испытания от независимого наблюдательного совета и начала поиск добровольцев.
  • Компания заявляла, что полное исследование продлится около шести лет. После операции эксперты Neuralink будут наблюдать за пациентом, чтобы «следить за прогрессом и гарантировать работу чипа». Запланировано 20 осмотров в течение пяти лет.
Чип N1 с интерфейсом BCI (мозг-компьютер), фото Neuralink
Будущее
Евгений Делюкин
Сила мысли: как работает нейроинтерфейс Neuralink Илона Маска, где применим и что о проекте думают эксперты Статьи редакции

Телепатическое общение, лечение паралича и другие амбиции стартапа, который вызывает одновременно восторги и сомнения специалистов.

#новости #neuralink

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33 комментария
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 Антон Храмченко

А у нас отопление восстановили зато

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Марсель

😂😂😂

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Хэппи милф

Осмотр будут делать наоборот, 5 раз в 20 лет

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Griby Lenina

Рекомендую Маска на должность директора вашей управляющей компании. Тогда отопление и не будет пропадать.

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Михаил Нутрихин

Ещё чип будет проверять температуру тела и регулировать подачу тепла в дом.

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Вадим Д.

Куда им до «отечественных» москвичей и ноутбуков родом из нулевых? Ха.

первые результаты — «многообещающие»

Хотя бы первый канал начал принимать? Ща им правду-то расскажут, что сгнили они всем коллективом и доллару остались последние секунды.

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John Smith

Когда по теме сказать нечего, но приплести РФ жизненно необходимо.

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Иван Баланар

А Вы то по какой причине на личный счет всё так близко к сердцу воспринимаете?
Человек иронизирует повестку власти, которая в целях пропаганды пытается создать ложный имидж и исказить восприятие ситуации.

Он же не написал, что конкретно Вы недалёкий и балабол.
Что за манера воспринимать на личный счет все слова, сказанные в адрес государства в целом?

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Zloy Sniper

Собственно это основное что прослеживается в его комментариях. Комментит много и самозабвенно. Может чип имплантировали? Фиг его знает.

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John Smith

Может быть просто еблан?

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Zloy Sniper

Не знаю, что означает данное слово, но звучит подходяще.

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Aridj

Ты кроме нытья видимо нихера делать не можешь, хватает мозгов только сокр вести и все хуесосить

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Uzabila

Он на подсосе VC, тут многих уже забанили, кто высказывался про его бесполезность.

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Alexandr Zaborskiy

А ты миллионер наверное? Или просто хуй сосешь?

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Слегка Придурковатый

А внутре у ней нейронка.

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Sklep Man

Товарищ Сечинов, первый этап полимеризации населения запущен, да стравствует светлое будущее!

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Altec Lansing

Хм. Щас больным, потом всем подряд. Щас для лечения, потом для управления.
Кстати большой такой чип.

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Eddie II

С управлением и телек неплохо справляется

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Михаил Нутрихин

Это у нас, а тупые пендосы не могут в харизму по новостям, им чипы нужны.

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Krem-brulee

Как будто щас люди неуправляемые )

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Чудак человек

т-с-с не палите им это.

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Uzabila
Кстати большой такой чип

Эт для рекламы

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Eddie II

Всё загнивают на своем западе, молодцы!

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S.Capusta

Как тебе такое, Илон Маск?

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Casually3944

Чипизация началась, а вы не верили Мигалкову.

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Redmadpanda

Думал никогда такого не будет, а нет, мрачное будущее наступает 🥴

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Ян Царев

Почалось

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Колян

Мне кста имплонтировали

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Юлия Смирнова

А как исследователи поймут, что правильно поняли человека? Когда человек полностью обездвижен, у него не спросишь. Соответственно в исследованиях должен участвовать человек, не полностью парализованный, не полностью лишенный возможности общения

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Сергей Шампанский

Круто, подробности/детали/результаты бы ещё узнать.

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Дмитрий

А чип то очень похож на имплант из сериала Сотня, кто у кого скопировал)))

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Подментованный кот

Маск ни на что не способный инфоцыган говорили они...

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Марсель Г.

Хорошие технологии. Действительно поможет таким людям. Главное что это ещё развивается и улучшается и с каждым днём будет становится всё лучше и лучше.

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