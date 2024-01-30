Neuralink Илона Маска впервые имплантировала нейрочип человеку Статьи редакции
Компания получила окончательное разрешение на такие операции в сентябре 2023 года.
- О первой имплантации нейрочипа Neuralink человеку сообщил Илон Маск в X. Он добавил, что операция прошла 28 января 2024 года, восстановление пациента «проходит хорошо», а первые результаты — «многообещающие».
- Первый продукт Neuralink будет называться Telepathy. Технология должна помочь пациентам с боковым амиотрофическим склерозом и другими заболеваниями общаться, пользоваться интернетом, двигая курсор силой мысли.
- В сентябре 2023 года Neuralink получила разрешение на испытания от независимого наблюдательного совета и начала поиск добровольцев.
- Компания заявляла, что полное исследование продлится около шести лет. После операции эксперты Neuralink будут наблюдать за пациентом, чтобы «следить за прогрессом и гарантировать работу чипа». Запланировано 20 осмотров в течение пяти лет.
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А у нас отопление восстановили зато
Рекомендую Маска на должность директора вашей управляющей компании. Тогда отопление и не будет пропадать.
Осмотр будут делать наоборот, 5 раз в 20 лет
😂😂😂
Куда им до «отечественных» москвичей и ноутбуков родом из нулевых? Ха.первые результаты — «многообещающие»
Хотя бы первый канал начал принимать? Ща им правду-то расскажут, что сгнили они всем коллективом и доллару остались последние секунды.
Когда по теме сказать нечего, но приплести РФ жизненно необходимо.
Комментарий удален модератором
Всё загнивают на своем западе, молодцы!
Маск - это коммерция, а ей жизненно необходимо вбрасывать в инфополе разные новости, чтобы капитализация проекта росла и приносила бабки. Могу допустить, что у военных в США есть уже такие наработки. Может и в других странах есть уже. Только там, где не нужна капитализация тупо не отсвечивают.
Товарищ Сечинов, первый этап полимеризации населения запущен, да стравствует светлое будущее!
Что там по коричневой чуме? Когда запуск?)
Хм. Щас больным, потом всем подряд. Щас для лечения, потом для управления.
Кстати большой такой чип.
С управлением и телек неплохо справляется
Как будто щас люди неуправляемые )
Эт для рекламы
я думаю мало кто из здоровых людей захочет себе что то имплантировать в мозг, ну а кто захочет тут уж не Маск виноват
Как тебе такое, Илон Маск?
А внутре у ней нейронка.
Мне кста имплонтировали
похоже неудачно
А было куда? 😜
Чипизация началась, а вы не верили Мигалкову.
Думал никогда такого не будет, а нет, мрачное будущее наступает 🥴
Чей то оно мрачное
Почалось
А как исследователи поймут, что правильно поняли человека? Когда человек полностью обездвижен, у него не спросишь. Соответственно в исследованиях должен участвовать человек, не полностью парализованный, не полностью лишенный возможности общения
Круто, подробности/детали/результаты бы ещё узнать.
А чип то очень похож на имплант из сериала Сотня, кто у кого скопировал)))
Маск ни на что не способный инфоцыган говорили они...
Хорошие технологии. Действительно поможет таким людям. Главное что это ещё развивается и улучшается и с каждым днём будет становится всё лучше и лучше.
А зачем чип? Что он замещает? Сейчас на работе скажут всем быстро чипироватся,а то помрете)
Эх, вот был бы у нас свой Илон Маск. Сидел бы сейчас за PayPal, а не чипы с ракетами и машинами проектировал.
Нет, просто бы сидел
Хотелось бы чтобы имя первого добровольца не скрывали или хотя бы рассказали его историю и как он решился на это
Ждем нейрохакеров)
Так интересно. Значит, клонирование человека завернули, так как не гуманно. А вживление чипа - абсолютно официально, никто не против. (Чип - это программа. Любая программа программируема и может быть взломана.)
Потому что клон когда родится и будет иметь какие-то проблемы, спросит у всех причастных за что ему это и ответа не получит. А тут человек добровольно на всё пошёл. Никаких вопросов со стороны этики.