Будущее
Евгения Евсеева

SpaceX будет отвечать за запуск на орбиту частной космической станции Starlab — она может стать заменой МКС Статьи редакции

Запустить её собираются к 2030 году.

  • Starlab объявила, что выбрала SpaceX для запуска станции на околоземную орбиту. Её доставят на корабле Starship. Станция будет принимать космические агентства, исследователей и космонавтов, чтобы «обеспечить постоянное присутствие человека на орбите» и перенести исследования с МКС.
  • Проект Starlab запустили в 2021 году Voyager Space, её дочерняя компания Nanoracks и Lockheed Martin. Первая отвечает за стратегию и финансы, Nanoracks — за разработку станции, а Lockheed Martin должна была построить жилой модуль и другие аппараты. В том же году проект получил на запуск $160 млн от NASA.
  • В 2023 году Voyager Space объявила о стратегическом партнёрстве с Airbus. На начальном этапе проект включал в себя надувную среду обитания, разработанную Lockheed Martin, но её решили заменить на металлическую конструкцию, которую построит Airbus. При этом Lockheed Martin будет «играть важную роль в цепочке поставок», отмечали в Voyager Space.
  • У проекта два подразделения: в США и Европе, последнее будет напрямую обслуживать Европейское космическое агентство.
  • В 2023-м планировалось, что станцию запустят к 2028 году, отмечает TechCrunch. Сейчас Starlab не указывает возможные даты запуска, но произойти он должен до 2030-го — до этого времени страны-участницы программы МКС планируют эксплуатировать станцию.
Проект станции. Фото: Starlab

#новости #космос

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13 комментариев
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 Ольга Николина

Ребята, опять перепутали названия, правильно не Starlab, а Starbucks!

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Maxim Fox

Когда уже звезду смерти построят?

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Андрей Епифанов

для звезды смерти, не хватает одного Дарта Вейдера и императора

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Maxim Fox
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Слегка Придурковатый

Удачи. Маск не посрамит, надеюсь.

P.S. В некотором смысле, вся наша жизнь - это надувная космич.. (зачёркнуто) земная среда обитания.

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Владимир Егоров

«Батут работает»

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Копчик
В 2023-м планировалось, что станцию запустят к 2028 году, отмечает TechCrunch. Сейчас Starlab не указывает возможные даты запуска, но произойти он должен до 2030-го

Жду комментарии типа таких. Напомню, что первая и последняя орбитальная станция запускалась американцами в 1970-х годах.

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Maxim Fox

У таких всегда будет стопор в голове, что всё сложно. За 20 лет у каждого в кармане портативный компьютер лежит. Да, это всё сложнее, но с деньгами и правильным руководством/персоналом всегда можно достичь неплохих результатов.

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Vlad

Если правильного руководства нет , никакие деньги не помогут

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Серега Якимов

Предсказуемо
Хотят сами космосом заниматься

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Vlad

Где наш ответ Чемберлену?!

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Маэстро торговли

в роскосмосе

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Премудрый пискарь

Ну ничего себе! Чаго удумали! А чем ответит Борисов?

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10 комментариев
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