SpaceX будет отвечать за запуск на орбиту частной космической станции Starlab — она может стать заменой МКС Статьи редакции
Запустить её собираются к 2030 году.
- Starlab объявила, что выбрала SpaceX для запуска станции на околоземную орбиту. Её доставят на корабле Starship. Станция будет принимать космические агентства, исследователей и космонавтов, чтобы «обеспечить постоянное присутствие человека на орбите» и перенести исследования с МКС.
- Проект Starlab запустили в 2021 году Voyager Space, её дочерняя компания Nanoracks и Lockheed Martin. Первая отвечает за стратегию и финансы, Nanoracks — за разработку станции, а Lockheed Martin должна была построить жилой модуль и другие аппараты. В том же году проект получил на запуск $160 млн от NASA.
- В 2023 году Voyager Space объявила о стратегическом партнёрстве с Airbus. На начальном этапе проект включал в себя надувную среду обитания, разработанную Lockheed Martin, но её решили заменить на металлическую конструкцию, которую построит Airbus. При этом Lockheed Martin будет «играть важную роль в цепочке поставок», отмечали в Voyager Space.
- У проекта два подразделения: в США и Европе, последнее будет напрямую обслуживать Европейское космическое агентство.
- В 2023-м планировалось, что станцию запустят к 2028 году, отмечает TechCrunch. Сейчас Starlab не указывает возможные даты запуска, но произойти он должен до 2030-го — до этого времени страны-участницы программы МКС планируют эксплуатировать станцию.
259 показов
811 открытий
Ребята, опять перепутали названия, правильно не Starlab, а Starbucks!
Когда уже звезду смерти построят?
для звезды смерти, не хватает одного Дарта Вейдера и императора
Удачи. Маск не посрамит, надеюсь.
P.S. В некотором смысле, вся наша жизнь - это надувная космич.. (зачёркнуто) земная среда обитания.
«Батут работает»
Жду комментарии типа таких. Напомню, что первая и последняя орбитальная станция запускалась американцами в 1970-х годах.
У таких всегда будет стопор в голове, что всё сложно. За 20 лет у каждого в кармане портативный компьютер лежит. Да, это всё сложнее, но с деньгами и правильным руководством/персоналом всегда можно достичь неплохих результатов.
Если правильного руководства нет , никакие деньги не помогут
Предсказуемо
Хотят сами космосом заниматься
Где наш ответ Чемберлену?!
в роскосмосе
Ну ничего себе! Чаго удумали! А чем ответит Борисов?