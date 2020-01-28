Инвестиции помогут стартапу создать пилотное производство и расширить штат.
- Американский стартап Advano привлёк $18,5 млн в раунде А от инвесткомпании Future Shape одного из создателей iPod Тони Фаделла, Mitsui Kinzoku SBI Material Innovation Fund, Thiel Capital и Y Combinator, пишет Bloomberg. Условия сделки и оценка компании не раскрываются.
- Основанная в 2014 году Advano разрабатывает аккумуляторы с использованием кремниевых отходов от производства полупроводников и солнечных батарей — предполагается, что с их помощью можно создать аккумуляторы с большей ёмкостью, чем существующие. Например, разработка может решить проблему с дальностью хода электромобилей.
- Инвестиции помогут Advano запустить пилотное производство и расширить штат на 50%, отмечает агентство. Также стартап объявил о партнёрстве с японским поставщиком материалов для батарей Mitsui Kinzoku.
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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