Будущее
Полина Лааксо

Первый пациент с мозговым имплантом от Neuralink научился двигать курсором компьютерной мыши «силой мысли» Статьи редакции

Операция по вживлению чипа прошла в конце января 2024 года.

  • «Прогресс хороший. Пациент, судя по всему, полностью восстановился, а побочных эффектов, насколько нам известно, нет», — рассказал Илон Маск на аудиовстрече в Spaces. Процитировало его Reuters.
  • По словам предпринимателя, испытуемый научился водить курсором по экрану «силой мысли». Теперь компания «пытается добиться от него как можно большего количества нажатий на кнопки мыши».
Источник фото: ABC News
  • Neuralink — основанная в 2016 году нейротехнологическая компания со штаб-квартирой в калифорнийском Фримонте и регистрацией в Неваде. Она разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером.
  • В сентябре 2023 года проект получил разрешение на испытания нейрочипов от независимого наблюдательного совета и начал поиск добровольцев. В конце января 2024 года рассказал, что впервые имплантировал нейрочип человеку.

#новости #neuralink

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28 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Маск - красавчик. Кто на него залупается - тот плохой человек, редиска.

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Евгений Широков

Нет, просто он достаточно распиарен. Знаю как минимум ещё две компании, которые мозгами пациентов балуются, причем пораньше Маска и разными способами. Маск красив только благодаря рекламе широкой.

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Слегка Придурковатый

Редиска.

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Pavel Cree

Аргументы как против эпл прямо.

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Либерал-смузихлеб 3.0

И что скажут на это критики Михалкова???

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Алексей в

В докторе хаусе показывали такое 10 лет назад

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Отнюдь

это волчанка была?

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Либерал-смузихлеб 3.0

Аутоиммунная

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Алексей Сибирцев

Как по мне, то будущего вообще нет. Люди не могут элементарно поделить территории. Какая там связь компьютера с мозгом? Тут мозги бы в порядок привести для начала

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Eddie II

Ai придет — порядок наведет

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Zloy Marketolog

есть, но не у тех стран, где сидят диктаторы со своими лаптями и лгбт ценнстями

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Keitaro Tracker

Напомните, в каком фильме мы живем?

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Юрий Мальцев

Матрица

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Гоги Твардовски

Валл-И

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Orca

Чипуют потихоньку

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kav

ЧПУ станок теперь

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Eddie II

Загнивают

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!llusion Blackout

замечательно

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Андрей Буров

Будущее уже наступило .. скоро станем роботизированными кибербионическими машинами.

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Igor Mashkov

т.е. скоро подохнем?)) люди превратятся в рабов, да хуже чем в рабов, в простых марионеток

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Евгений #freelance

Технологическая сингулярность

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Eddie II

always have been

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Igor Mashkov

довольно сомнительная технология которая с большой вероятностью может привести к инвалидизации человека у которого уже имеются фатальные проблемы, по мне, будущее за транскраниальными технологиями

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Serge Schukin

К "инвалидизации" может привести очепятка на госуслугах - и в валидации личности будет отказано 😄

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Вадим Д.

Вот когда классы в одноклассниках сможет ставить гифкам-открыткам, тогда и зачёт сдаст.
Чип от этой дряни может и погореть.

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Griby Lenina
Теперь компания «пытается добиться от него как можно большего количества нажатий на кнопки мыши».

Его посадили играть в игру-кликер?

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Zloy Marketolog
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Неуловимый Кабачок

Скорее бы уже увидеть реальные результаты, посмотреть на до и после

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25 комментариев
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