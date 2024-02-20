Первый пациент с мозговым имплантом от Neuralink научился двигать курсором компьютерной мыши «силой мысли» Статьи редакции
Операция по вживлению чипа прошла в конце января 2024 года.
- «Прогресс хороший. Пациент, судя по всему, полностью восстановился, а побочных эффектов, насколько нам известно, нет», — рассказал Илон Маск на аудиовстрече в Spaces. Процитировало его Reuters.
- По словам предпринимателя, испытуемый научился водить курсором по экрану «силой мысли». Теперь компания «пытается добиться от него как можно большего количества нажатий на кнопки мыши».
- Neuralink — основанная в 2016 году нейротехнологическая компания со штаб-квартирой в калифорнийском Фримонте и регистрацией в Неваде. Она разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером.
- В сентябре 2023 года проект получил разрешение на испытания нейрочипов от независимого наблюдательного совета и начал поиск добровольцев. В конце января 2024 года рассказал, что впервые имплантировал нейрочип человеку.
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Маск - красавчик. Кто на него залупается - тот плохой человек, редиска.
Нет, просто он достаточно распиарен. Знаю как минимум ещё две компании, которые мозгами пациентов балуются, причем пораньше Маска и разными способами. Маск красив только благодаря рекламе широкой.
Редиска.
Аргументы как против эпл прямо.
И что скажут на это критики Михалкова???
В докторе хаусе показывали такое 10 лет назад
это волчанка была?
Аутоиммунная
Как по мне, то будущего вообще нет. Люди не могут элементарно поделить территории. Какая там связь компьютера с мозгом? Тут мозги бы в порядок привести для начала
Ai придет — порядок наведет
есть, но не у тех стран, где сидят диктаторы со своими лаптями и лгбт ценнстями
Напомните, в каком фильме мы живем?
Матрица
Валл-И
Чипуют потихоньку
ЧПУ станок теперь
Загнивают
замечательно
Будущее уже наступило .. скоро станем роботизированными кибербионическими машинами.
т.е. скоро подохнем?)) люди превратятся в рабов, да хуже чем в рабов, в простых марионеток
Технологическая сингулярность
always have been
довольно сомнительная технология которая с большой вероятностью может привести к инвалидизации человека у которого уже имеются фатальные проблемы, по мне, будущее за транскраниальными технологиями
К "инвалидизации" может привести очепятка на госуслугах - и в валидации личности будет отказано 😄
Вот когда классы в одноклассниках сможет ставить гифкам-открыткам, тогда и зачёт сдаст.
Чип от этой дряни может и погореть.
Его посадили играть в игру-кликер?
Скорее бы уже увидеть реальные результаты, посмотреть на до и после