Аналитик и партнёр фонда Andreessen Horowitz рассказал о будущем технологий на форуме в Давосе.

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На протяжении последних 50 лет каждый новый тренд в индустрии технологий проходит по кривой восприятия обществом.

Кривая начинается недоверием и стадией «глупости», затем растёт «восхищение», а в момент взросления и становления технологический тренд переходит в период «скуки».

После этого начинается смена поколений — обычно раз в 15 лет, считает Эванс. От мейнфреймов к ПК, от ПК к интернету, от интернета к смартфонам. Сейчас в тренде находятся смартфоны, и один из главных вопросов на 2020-е годы — какая большая идея придёт им на замену.

Почти все взрослые люди на Земле объединены: всего на планете 5,5 млрд взрослых — у 5 млрд есть телефоны, из которых 4 млрд смартфонов.

Можно ли увеличить масштабы и создать рынок ещё больше?

И будет ли это новой идеей или переосмыслением старой? Например, смартфоны должны были стать аксессуаром для ПК, но сейчас ПК — аксессуар смартфона.

Сейчас происходит много новых технологических достижений и трендов, которые можно разделить на несколько типов:

Передовая технологий: квантовые вычисления, развитие аккумуляторов, нейроинтерфейсы, оптика для дополненной реальности.

Важные, но узкие направления: дроны, интернет вещей, носимая электроника, роботы, киберспорт, 3D-печать, виртуальная реальность.

Структурные технологические слои: машинное обучение, криптовалюты, мобильные сети, облака.

Новая технологическая платформа: возможно, AR-очки.

«Но что из этого может оказать огромное влияние на общество в ещё большем объёме, чем смартфоны?» — спрашивает Эванс.

По мнению аналитика, следующей «большой вещью» в ИТ-индустрии 2020-х годов станет регулирование технологической отрасли. Технологии объединили людей и стали важной частью мира. Теперь настала пора их ограничить, как это было при появлении поездов, самолётов, машин и других технологий, меняющих жизнь общества.

Как может происходить регулирование технологического рынка и с какими проблемами оно столкнётся

Развитие технологий привело к тому, что большинство крупнейших по капитализации компаний мира — технологические.

В обществе растут новые технофобии, связанные с действиями ИТ-компаний: ложные новости, распознавание лиц, потеря приватности, влияние соцсетей на политику и так далее.

Но при этом нет чёткого понимания, как всё исправить — это зависит от регуляторов и того, по каким характеристикам они оценивают компании.

Например, Apple легко можно назвать монополистом мобильного рынка и начать её дробить по антимонопольному законодательству, если взглянуть на рынок iOS-приложений, так как компания владеет единственным магазином на платформе. Но при этом доля Apple на всём мобильном рынке на самом деле достаточно небольшая.

Аналогично с производством Amazon товаров под собственным брендом: рынок ритейла называет это проблемой, требующей регулирования, но на фоне розничных продаж бренд Amazon незначителен:

Просто использовать антимонопольное законодательство и разделить компании неправильно — для каждой проблемы должно быть своё решение.

Например, если ИТ-компания нанесла вред другим участникам рынка или обществу, её можно раздробить или оштрафовать. Но при этом корпорации нельзя обвинить в том, что технологии могут попасть в руки преступникам.

Разделение компании на несколько мелких может повлиять на рынок не так, как хотели регуляторы и общество. Например, если YouTube станет отдельной компанией, это может изменить рекламный рынок и усилить на нём конкуренцию. Но это не поможет стартапам и компаниям создать конкурентоспособную видеоплатформу.

Поэтому регулирование технологических компаний должно быть таким же, как в любой другой сфере — со специфическими правилами, определёнными для конкретной индустрии.

Например, правительства не регулируют банки в общем виде, а разрабатывают законы для различных видов банковской деятельности: кредитные карты, инсайдерская торговля, потребительские вклады и так далее.

При этом США больше не занимает лидирующие позиции по влиянию на ИТ-индустрию, а значит, не может единолично регулировать действия компаний. Например, пользователей смартфонов в Китае и Индии в пять раз больше, чем в Америке.

Мобильный трафик в этих странах превышает все остальные страны вместе взятые.

При этом число пользователей сервисов американских компаний по всему миру значительно больше, чем в США.

А значит, регулирование технологической индустрии должно проходить на мировом уровне. Это проблема: есть как минимум три конкурирующие юрисдикции с разной политикой и культурами: США, Евросоюз и Китай.

И в будущем страны будут требовать соблюдать свои законы не только внутри государства, но и за его пределами, из-за чего могут возникать конфликты интересов.

К примеру, если компании не согласятся с условиями регуляторов на территории конкретной страны, их сервисы могут заблокировать.

Поэтому одним из самых очевидных способов регулирования Эванс называет регрессивный налог — фиксированные расходы, которые будут влиять на участников ИТ-рынка ровно настолько, насколько большое влияние они оказывают на всю отрасль.

Крупные компании будут платить больше, чем стартапы, что сдержит их рост и позволит небольшим компаниям усилить конкуренцию.

Каждая новая технологическая революция меняет мир, а затем контролируется и ограничивается специфическим образом. Регулирование технологий станет сложным и полным компромиссов процессом, но это относится к любому регулированию.

Политикам и законодателям придётся понять, как работать с ИТ-индустрией, какие условия компании могут выполнить и что они не в состоянии сделать.