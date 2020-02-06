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За депозит в $5 тысяч можно забронировать место на ракете для своего проекта.
На сайте компании SpaceX появилась возможность заказать доставку спутников на орбиту с помощью ракеты Falcon 9, пишет TechCrunch.
Программа под названием SmallSat Rideshare адресована владельцам небольших спутников, у которых нет средств или нужды в отправке целой ракеты (такая услуга стоит свыше $60 млн).
Минимальный тариф на перевозку составляет $1 млн. Это стоимость доставки груза весом до 200 кг. За каждый килограмм «сверху» придётся доплачивать по $5 тысяч.
Оформляя заявку, клиентам нужно выбрать множество параметров, включая тип орбиты (солнечно-синхронную, низкую околоземную или полярную), самую раннюю дату отправки груза, начиная с июня 2020 года, вес и другие. Владелец спутника может застраховать его на сумму до $2 млн.
Если отправка откладывается, можно перебронировать её — за это компания возьмёт 10% от стоимости услуг. Для оформления заявки нужно внести депозит в размере $5 тысяч.
Запускать спутники на солнечно-синхронную орбиту компания планирует каждые четыре месяца.
Программа SmallSat Rideshare от SpaceX по запуску ракет с несколькими небольшими спутниками от разных заказчиков появилась в 2019 году — изначально услуга стоила от $2,25 млн до $6 млн. До этого небольшие аппараты можно было отправить только вместе с грузом крупного заказчика, от которого зависели параметры сброса спутника.
Вот это да! Свой спутник что ли отправить ))
Не знаю зачем, но я теперь хочу запустить спутник
Можно за «недорого» частный спутниковый интернет запустить над своим городом)
Дарю идею: запуск своей урны с прахом на орбиту. Либо коллективный запуск, с учетом веса каждой урны получится еще и сэкономить....
Вроде, какая-то русская девчонка делала сервис по заказу доставки грузов в космос. Жаль, что не пропихнула свой проект Маску. Единственный нормальный Продакт из России.
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