За депозит в $5 тысяч можно забронировать место на ракете для своего проекта.

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На сайте компании SpaceX появилась возможность заказать доставку спутников на орбиту с помощью ракеты Falcon 9, пишет TechCrunch.

Программа под названием SmallSat Rideshare адресована владельцам небольших спутников, у которых нет средств или нужды в отправке целой ракеты (такая услуга стоит свыше $60 млн).

Минимальный тариф на перевозку составляет $1 млн. Это стоимость доставки груза весом до 200 кг. За каждый килограмм «сверху» придётся доплачивать по $5 тысяч.

Оформляя заявку, клиентам нужно выбрать множество параметров, включая тип орбиты (солнечно-синхронную, низкую околоземную или полярную), самую раннюю дату отправки груза, начиная с июня 2020 года, вес и другие. Владелец спутника может застраховать его на сумму до $2 млн.

Если отправка откладывается, можно перебронировать её — за это компания возьмёт 10% от стоимости услуг. Для оформления заявки нужно внести депозит в размере $5 тысяч.

Запускать спутники на солнечно-синхронную орбиту компания планирует каждые четыре месяца.