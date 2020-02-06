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Будущее
Галина Мубаракшина
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SpaceX открыла приём онлайн-заказов на доставку небольших спутников — сервис стоит от $1 млн Материал редакции

За депозит в $5 тысяч можно забронировать место на ракете для своего проекта.

12 комментариев
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На сайте компании SpaceX появилась возможность заказать доставку спутников на орбиту с помощью ракеты Falcon 9, пишет TechCrunch.

Программа под названием SmallSat Rideshare адресована владельцам небольших спутников, у которых нет средств или нужды в отправке целой ракеты (такая услуга стоит свыше $60 млн).

Минимальный тариф на перевозку составляет $1 млн. Это стоимость доставки груза весом до 200 кг. За каждый килограмм «сверху» придётся доплачивать по $5 тысяч.

Оформляя заявку, клиентам нужно выбрать множество параметров, включая тип орбиты (солнечно-синхронную, низкую околоземную или полярную), самую раннюю дату отправки груза, начиная с июня 2020 года, вес и другие. Владелец спутника может застраховать его на сумму до $2 млн.

Если отправка откладывается, можно перебронировать её — за это компания возьмёт 10% от стоимости услуг. Для оформления заявки нужно внести депозит в размере $5 тысяч.

Запускать спутники на солнечно-синхронную орбиту компания планирует каждые четыре месяца.

Программа SmallSat Rideshare от SpaceX по запуску ракет с несколькими небольшими спутниками от разных заказчиков появилась в 2019 году — изначально услуга стоила от $2,25 млн до $6 млн. До этого небольшие аппараты можно было отправить только вместе с грузом крупного заказчика, от которого зависели параметры сброса спутника.

#новость #spacex #falcon9

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12 комментариев
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Bayetov Sayan

4

Вот это да! Свой спутник что ли отправить ))

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Артём Палённый

Bayetov
0

У тебя есть миллион и ты не знаешь куда его пристроить?)

Ответить

Василий

2

Не знаю зачем,  но я теперь хочу запустить спутник 

Ответить

Антон Поздняков

Василий
1

Скинемся?) 

Ответить

Roman Platonov

1

Можно за «недорого» частный спутниковый интернет запустить над своим городом)

Ответить

Артём Палённый

0

Очень хорошо! Подскажите - это нормальная цена или оверпрайс?)

Ответить

Gleb Khineev

0

Молодцы! Прикольная затея

Ответить

Evgeny Tarasov

0

Запустить и и по шерингу сдавать, ИЗИ

Ответить

Mihael Isaev

0

Интересно оплату через Stripe прикрутили или что 🧐

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Алексей Федин

0

Дарю идею:  запуск своей урны с прахом на орбиту. Либо коллективный запуск, с учетом веса каждой урны получится еще и сэкономить....

Ответить

Ivano Digital

0

Вроде, какая-то русская девчонка делала сервис по заказу доставки грузов в космос. Жаль, что не пропихнула свой проект Маску. Единственный нормальный Продакт из России.

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# realfiddy

–1

Спутники в России 

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