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Будущее
Галина Мубаракшина
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Депутаты предложили ввести пятилетний особый правовой режим для ИТ-компаний в Москве Материал редакции

Он должен ускорить развитие и внедрение технологий ИИ.

2 комментария
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Первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков и депутат Ирина Белых разработали законопроект о создании экспериментального правового режима для тестирования искусственного интеллекта (ИИ) в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве Москвы.

Белых подтвердила РБК, что документ разрабатывается, но от дальнейших комментариев отказалась.

Цель эксперимента — существенно упростить компаниям правовые условия разработки ИИ, «установить понятные и чёткие правила развития технологий на его основе», пишет издание.

ИИ обладает большим потенциалом и мог бы решать множество рутинных задач, однако многие аспекты применения технологий законодательно не урегулированы. Это тормозит их развитие, пояснил изданию источник в правительстве Москвы. По его словам, Москва — лидер внедрения высоких технологий в России, поэтому должна стать первым городом с особым правовым режимом для ИТ-компаний.

Эксперимент, согласно документу, должен стартовать 1 июля 2020 года и продлиться пяти лет. В нём могут участвовать юрлица и ИП, чей бизнес связан с разработкой или оборотом технологий ИИ, продажей товаров и услуг на его основе. Участники должны быть зарегистрированы в столице, их внесут в специальный реестр.

Новый проект потребует изменения закона о персональных данных. Мэрия Москвы сможет предоставлять участникам эксперимента фото и видео, полученные камерами на улицах столицы, и контролировать обработку обезличенной информации.

Принятие закона ускорит внедрение и развитие технологий ИИ, поможет определить отрасли экономики, которые в нём особенно нуждаются, считают авторы законопроекта. Результаты эксперимента будут представлены правительству РФ, чтобы чиновники обсудили целесообразность дальнейших изменений законодательства.

Интерес к участию в эксперименте проявили «Яндекс», «Лаборатория Касперского», резиденты «Сколково» и другие компании, отмечает РБК. Представитель «Яндекса» пояснил, что специальный режим в Москве позволит компании развивать беспилотные автомобили.

Законопроект его авторы планируют внести на рассмотрение Госдумы в ближайшее время, уточняет РБК.

#новость #ии

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2 комментария
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Roman Platonov

1

Чтобы потом по «праву» отжать все

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Nick Sidorov

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 ИИ обладает большим потенциалом и мог бы решать множество рутинных задач

Например, писать законы

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