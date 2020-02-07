У беспилотника нет обязательных камер заднего вида и дворников, но регулятор всё же одобрил его.

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Национальное управление безопасностью дорожного движения США выдало компании Nuro разрешение на запуск беспилотных роботов-курьеров, которые не отвечают стандартным требованиям безопасности машин и грузовиков. Об этом сообщает Associated Press.

Nuro — компания из Кремниевой долины — производит беспилотные фургоны на аккумуляторных батареях. В них нет сидений, руля и педали тормоза. 6 февраля компания анонсировала новую версию беспилотника под названием R2.

Новый беспилотник R2 nuro.ai

Согласно закону, все машины обязаны иметь дворники, камеры заднего вида и зеркала. Но Nuro получила разрешение эксплуатировать транспорт без них. Беспилотники оснащены лидарами, камерами и температурными датчиками, а оператор-человек может управлять ими дистанционно.

В соответствии с разрешением Nuro обязана в режиме реального времени передавать в агентство отчёты о безопасности и предупреждать местных жителей о том, что рядом ездят «беспилотники», отмечает издание.