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Будущее
Галина Мубаракшина
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Стартап Nuro получил разрешение на запуск в США беспилотных фургонов для доставки, несмотря на несоответствие стандартам Материал редакции

У беспилотника нет обязательных камер заднего вида и дворников, но регулятор всё же одобрил его.

3 комментария
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Национальное управление безопасностью дорожного движения США выдало компании Nuro разрешение на запуск беспилотных роботов-курьеров, которые не отвечают стандартным требованиям безопасности машин и грузовиков. Об этом сообщает Associated Press.

Nuro — компания из Кремниевой долины — производит беспилотные фургоны на аккумуляторных батареях. В них нет сидений, руля и педали тормоза. 6 февраля компания анонсировала новую версию беспилотника под названием R2.

Новый беспилотник R2 nuro.ai

Согласно закону, все машины обязаны иметь дворники, камеры заднего вида и зеркала. Но Nuro получила разрешение эксплуатировать транспорт без них. Беспилотники оснащены лидарами, камерами и температурными датчиками, а оператор-человек может управлять ими дистанционно.

В соответствии с разрешением Nuro обязана в режиме реального времени передавать в агентство отчёты о безопасности и предупреждать местных жителей о том, что рядом ездят «беспилотники», отмечает издание.

В декабре 2019 года производитель беспилотных фургонов заявил о планах по доставке бакалеи на дом в партнёрстве с гипермаркетами Walmart.

#новость #беспилотники #стартапы

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3 комментария
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Mikhail Bobko

0

Ждем переименования в Guro

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Roman Platonov

0

Это с них Яндекс скопировал свои автопилотные машинки?)

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Niko Nick

–1

Ну посмотрим как он будет меня объезжать когда я встану перед ним, а потом буду бегать вокруг него 😂

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