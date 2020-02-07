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Галина Мубаракшина
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Британский стартап NURVV привлёк $9 млн на разработку «умных» стелек для бега Материал редакции

Стельки помогают следить за движениями во время бега и могут «понять», что пользователь получил травму.

5 комментариев
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Британский стартап NURVV, который собирает данные о спортсмене с его стопы, привлёк в рамках раунда А $9 млн, передаёт TechCrunch.

Основным инвестором стал венчурный фонд Hiro Capital. Соинвесторами выступили сооснователь британской Games Workshop Ян Ливингстон и совладелец стартапа LoveCrafts Шерри Фриман.

Основатель компании — Джейсон Робертс, владелец компании по производству защитных корпусов для смартфонов, планшетов и ноутбуков Tech21. Над новой разработкой — «умными» стельками он трудится вместе с супругой Ульрикой. Устройство кладут в обувь вместо обычных стелек, и оно считывает данные владельца.

«Мы задавали себе вопрос: почему данные о беге собираются на запястье, хотя самые важные показатели можно получить с ноги?» — рассказала изданию Ульрика Робертс.

«Умные» стельки кладут в обувь вместо обычных. nurvv.com

В «умной» стельке 32 датчика. Данные снимаются тысячу раз в секунду, утверждает компания. Стельки измеряют множество разных метрик, в том числе частоту и длину шагов, способ постановки стопы, наклон, баланс, и передают их в обучающее приложение NURVV Run.

Сейчас люди получают большое количество данных о беге, но, как правило, уже после бега. Джейсон Робертс утверждает, что NURVV Run позволяет корректировать движения во время тренировки. По мнению основателя стартапа, его стельки точнее, чем «умные» часы: они могут даже «понять», что пользователь получил травму.

«Вы могли бы транслировать шаги игрока. Представляете, если бы эти данные можно было использовать в баскетболе?» — говорит Джейсон Робертс.

Управляющий партнёр Hiro Capital Люк Альварес назвал сильными сторонами NURVV запатентованные сенсорные технологии и опыт команды в биомеханике. По его мнению, разработки стартапа представляют «революционный потенциал» для спорта, игр, технологий дополненной и виртуальной реальности.

Привлечённые инвестиции компания направит на продвижение NURVV Run на мировом рынке и дальнейшие научные исследования. Так, в течение трёх лет «умные» стельки тестировала Национальная физическая лаборатория Великобритании.

#новость #стартапы

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5 комментариев
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Фёдор Сумкин

0

На какую только хрень в наше время не собрать несколько млн.
Думаю организовать стартап по выпуску умной туалетной бумаги, которая будет сообщать (конечно по bluetooth и через облако!) о состоянии здоровья пользователя.

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Аян Илиясов

Фёдор
0

Не согласен, как человек который активно занимается спортом и страдает плоскостопием, я бы с удовольствием их приобрёл.
Три четыре раза в месяц хожу на массаж стоп. Это реально больно. А если эти стельки ещё как-то будут адаптироваться под стопу, они будут просто маст хэв у всех ортопедов и кинестетиков

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Mikhail Golovanov

Фёдор
0

А led подсветка будет?

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Евгений Скрипченко

Фёдор
0

ИИ забыли

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Vl Al

0

Пипл имеет короткую память. Пять лет тому назад малоизвестная контора абибас купила другую малоизвестную контору (датчики в стельки). Через год абибас закрыла это направление. А у меня в коробке до сих пор лежит пластиковая затычка для датчиков miCoach.

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