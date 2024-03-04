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Таня Боброва

Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа отправился к МКС Статьи редакции

Гребенкин стал четвёртым россиянином, который направился к МКС на Crew Dragon. Полёт пройдёт по программе перекрёстных полётов «Роскосмоса» и NASA.

Источник: SpaceX
  • Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX состоялся в 06:53 мск из космического центра имени Кеннеди во Флориде, США. Кроме Гребенкина в составе экипажа Crew 8 — астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, сообщили «Роскосмос» и NASA. Для всех, кроме Барратта, это первый полёт.
  • Выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 прошли штатно. Стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС запланирована на 11:00 мск 5 марта 2024 года.
  • На МКС экипаж проведёт более 200 научных экспериментов, среди которых «исследования, как улучшить состояние здоровья человека в космосе». Он пробудет на станции около шести месяцев. Запуск должен был состояться 22 февраля 2024 года, но его несколько раз переносили из-за непогоды.
Гребенкин — крайний слева. / Источник: SpaceX
  • Гребенкин стал четвёртым россиянином, который отправился к станции на Crew Dragon. Полёт проходит по программе перекрёстных полётов «Роскосмоса» и NASA. В декабре 2023-го стороны продлили её на два года — до 2025 года включительно. Дополнительное соглашение подразумевает ещё два перекрёстных полёта на МКС до 2025 года.
  • В октябре 2022 года на МКС в составе Crew 5 прибыла россиянка Анна Кикина. В марте и августе 2023-го на станцию доставили космонавтов Андрея Федяева (в составе Crew 6) и Константина Борисова (Crew 7).

#новости #роскосмос #nasa #crewdragon

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42 комментария
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 John Smith

Ну, полетел и полетел. Что за выборочная политика — когда летят на кораблях РФ, ни одной новости, зато Crew Dragon, так срочно нужно об этом написать.

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Алекс

Так напиши новость про то что полетели на союзе, в чем проблема?

Здесь скорее речь о том, что каких-то 15-20 лет назад Роскосмос был единоличным монополистом, но не смог удержаться.

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John Smith

Зачем мне что-то писать? Я читаю посты редакции.

Здесь скорее речь о том, что каких-то 15-20 лет назад Роскосмос был единоличным монополистом, но не смог удержаться

Ты что-то додумал сам себе и внушил.

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Андрей

Когда он напишет, что spaceX в пять раз больше запусков, напишите ему, что мы единственные сняли фильм на орбите.

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Roman Orlov

А в ответ скажут, что Кубрик уже давно снимал фильм на Луне :)

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Андрей

Пиздёж. Флаг не мог развиваться на ветру

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Слава

Такой же пиздеж как и существование космоса. Все уже давно доказали что это выдумка рептилоидов

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Владимир Егоров

— Чуваки, выходите, посмотрите по сторонам. Вы что, на шаре живете? Вы живете на плоскости!

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t t
Здесь скорее речь о том, что каких-то 15-20 лет назад Роскосмос был единоличным монополистом, но не смог удержаться.

удержание тут не при чем,
американцы при любых условиях летали на союзах только временно, пока ждали разработку новых кораблей (драгона и ориона) после отказа от шаттлов

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Kruason

А тебе просто порадоваться за популяризацию науки в том или ином виде не дано? Про полет Рубио на союзе тоже во всех сми писали, и сильно сомневаюсь, что американцы с пеной у рта топали ножками по этому поводу

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Bob Dake

Чёт я не понял, а ты почему не под Авдеевой летаешь? Сидишь в тылу?

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Nikolay Ionov

Зависит от людей, которые пишут новости. Видимо, это интереснее

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Кирилл Таран

Как там говорится: "Ждём ватника, чтобы он рассказал, почему это плохо"?

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Алеоп

Так на это и расчет редакции, чтоб тут пердаки разгорались в комментах. А про бизнес на бизнес-сайте когда пишут, 20 комментов и 100 просмотров рекламы

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Марат

русофобы наверно

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Nikolay Ionov

Сбылась чья-то детская мечта отправиться в космос!!

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Галина Захарова

А представьте, если они правда на вопрос учительницы в детстве кем ты хочешь стать отвечали космонавтом. Теперь все кто смеялись-выкусили)

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местный житель

Удивлён что не на батуте их отправили

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Zaxar Romanov

У них батут современный, нанополимерный, фетишноэстетичный, не то что ваш из овосек совковых

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Donatello Supreme

lol

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Voin Mraka

была статья, что Батут стал снайпером на СВО, даже ведет счет фрагов)

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Иван Иванов

причем первый фраг был еще до сво

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Психиатрическая неотложка

Да не актуальна уже шутка, пассажирский Дрэгон давно летает.
Думаю только, российские космонавты на распределении держат пальцы на то, чтобы полететь не на древнем тесном скрепном тарантасе, а на шикарной просторной иномарке)

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Erofeev

Хорошо, что хоть какое-то научное сотрудничество продолжается

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Невероятный Блондин

God speed 🚀

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Николай Пылаев

по его лицу видно, что очкует Санёк, все счастливые сидят, а в его глазах страх. Нужно почитать ,как прибывание в космосе сказывается на здоровье человека после прилета обратно.

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Eddie II

Конечно очкует, всё таки летит на корабле производства недружественной страны. Страны, что согласно официальным лицам, мечтает захватить россиюшку и облучить все её население гейством.

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Zloy Marketolog

Ага, и сапоги выдали резиновые, если вдруг Панина где-то по пути встретят 🤣

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Владимир Егоров

Всё в порядке. Известно из надёжных источников, что корабль строили китайские гасторбайтеры. А Китай — наш надёжный союзник и верный товарищ (недаром закупает у нас кучу леса и нефти), который не подведёт и вместе направит нашу страну в светлое будущее. Поэтому за корабль можно не волноваться.

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Gruntofos

Боится, что американцы ему устроят темную

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vobla

Человек из России, у нас только такие лица

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Курильщик

за зион! за батут! интересно, икону взял с собой?!

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Виктор

На батуте?

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Anton Katerin

Полетели это хорошо. Теперь будут проводить научные эксперименты. Особенно выделен "как улучшить состояние здоровья человека в космосе". А как бы его улучшить на Земле? Оно бы пригодилось. Причём думаю многим.

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Eddie II
А как бы его улучшить на Земле?

Физическая активность в помощь

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Психиатрическая неотложка

Кузбасский крепыш стал 50-м человеком, запущенным SpaceX в космос.

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Dmitriy

Вроде ранее говорили что американцы с батута запускают, видать врали

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Себастиан Перейра

Что за кирзовые сапоги?

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Психиатрическая неотложка

Цэ часть скафандра.

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Hox

Поиск по слову "батут" в комментариях выдал всего 6 результатов. Впечатлён выдержкой комментаторов.

А вообще круто, что международное сотрудничество Роскосмос-НАСА продолжается, ни смотря ни на что! Рад за наших учёных и инженеров.
Жаль только, что не долго этому сотрудничеству осталось, судя по всему.

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Alexander Bobylev

Будет. Оно даже в самые напряжённые периоды Холодной войны было.

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Хитрый Чен

Твои глаза когда пересел с жигулей в теслу.

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39 комментариев
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