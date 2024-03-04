Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа отправился к МКС Статьи редакции
Гребенкин стал четвёртым россиянином, который направился к МКС на Crew Dragon. Полёт пройдёт по программе перекрёстных полётов «Роскосмоса» и NASA.
- Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX состоялся в 06:53 мск из космического центра имени Кеннеди во Флориде, США. Кроме Гребенкина в составе экипажа Crew 8 — астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, сообщили «Роскосмос» и NASA. Для всех, кроме Барратта, это первый полёт.
- Выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 прошли штатно. Стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС запланирована на 11:00 мск 5 марта 2024 года.
- На МКС экипаж проведёт более 200 научных экспериментов, среди которых «исследования, как улучшить состояние здоровья человека в космосе». Он пробудет на станции около шести месяцев. Запуск должен был состояться 22 февраля 2024 года, но его несколько раз переносили из-за непогоды.
- Гребенкин стал четвёртым россиянином, который отправился к станции на Crew Dragon. Полёт проходит по программе перекрёстных полётов «Роскосмоса» и NASA. В декабре 2023-го стороны продлили её на два года — до 2025 года включительно. Дополнительное соглашение подразумевает ещё два перекрёстных полёта на МКС до 2025 года.
- В октябре 2022 года на МКС в составе Crew 5 прибыла россиянка Анна Кикина. В марте и августе 2023-го на станцию доставили космонавтов Андрея Федяева (в составе Crew 6) и Константина Борисова (Crew 7).
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Ну, полетел и полетел. Что за выборочная политика — когда летят на кораблях РФ, ни одной новости, зато Crew Dragon, так срочно нужно об этом написать.
Так напиши новость про то что полетели на союзе, в чем проблема?
Здесь скорее речь о том, что каких-то 15-20 лет назад Роскосмос был единоличным монополистом, но не смог удержаться.
Зачем мне что-то писать? Я читаю посты редакции.Здесь скорее речь о том, что каких-то 15-20 лет назад Роскосмос был единоличным монополистом, но не смог удержаться
Ты что-то додумал сам себе и внушил.
Когда он напишет, что spaceX в пять раз больше запусков, напишите ему, что мы единственные сняли фильм на орбите.
А в ответ скажут, что Кубрик уже давно снимал фильм на Луне :)
Пиздёж. Флаг не мог развиваться на ветру
Такой же пиздеж как и существование космоса. Все уже давно доказали что это выдумка рептилоидов
— Чуваки, выходите, посмотрите по сторонам. Вы что, на шаре живете? Вы живете на плоскости!
удержание тут не при чем,
американцы при любых условиях летали на союзах только временно, пока ждали разработку новых кораблей (драгона и ориона) после отказа от шаттлов
А тебе просто порадоваться за популяризацию науки в том или ином виде не дано? Про полет Рубио на союзе тоже во всех сми писали, и сильно сомневаюсь, что американцы с пеной у рта топали ножками по этому поводу
Чёт я не понял, а ты почему не под Авдеевой летаешь? Сидишь в тылу?
Зависит от людей, которые пишут новости. Видимо, это интереснее
Как там говорится: "Ждём ватника, чтобы он рассказал, почему это плохо"?
Так на это и расчет редакции, чтоб тут пердаки разгорались в комментах. А про бизнес на бизнес-сайте когда пишут, 20 комментов и 100 просмотров рекламы
русофобы наверно
Сбылась чья-то детская мечта отправиться в космос!!
А представьте, если они правда на вопрос учительницы в детстве кем ты хочешь стать отвечали космонавтом. Теперь все кто смеялись-выкусили)
Удивлён что не на батуте их отправили
У них батут современный, нанополимерный, фетишноэстетичный, не то что ваш из овосек совковых
lol
была статья, что Батут стал снайпером на СВО, даже ведет счет фрагов)
причем первый фраг был еще до сво
Да не актуальна уже шутка, пассажирский Дрэгон давно летает.
Думаю только, российские космонавты на распределении держат пальцы на то, чтобы полететь не на древнем тесном скрепном тарантасе, а на шикарной просторной иномарке)
Хорошо, что хоть какое-то научное сотрудничество продолжается
God speed 🚀
по его лицу видно, что очкует Санёк, все счастливые сидят, а в его глазах страх. Нужно почитать ,как прибывание в космосе сказывается на здоровье человека после прилета обратно.
Конечно очкует, всё таки летит на корабле производства недружественной страны. Страны, что согласно официальным лицам, мечтает захватить россиюшку и облучить все её население гейством.
Ага, и сапоги выдали резиновые, если вдруг Панина где-то по пути встретят 🤣
Всё в порядке. Известно из надёжных источников, что корабль строили китайские гасторбайтеры. А Китай — наш надёжный союзник и верный товарищ (недаром закупает у нас кучу леса и нефти), который не подведёт и вместе направит нашу страну в светлое будущее. Поэтому за корабль можно не волноваться.
Боится, что американцы ему устроят темную
Человек из России, у нас только такие лица
за зион! за батут! интересно, икону взял с собой?!
На батуте?
Полетели это хорошо. Теперь будут проводить научные эксперименты. Особенно выделен "как улучшить состояние здоровья человека в космосе". А как бы его улучшить на Земле? Оно бы пригодилось. Причём думаю многим.
Физическая активность в помощь
Кузбасский крепыш стал 50-м человеком, запущенным SpaceX в космос.
Вроде ранее говорили что американцы с батута запускают, видать врали
Что за кирзовые сапоги?
Цэ часть скафандра.
Поиск по слову "батут" в комментариях выдал всего 6 результатов. Впечатлён выдержкой комментаторов.
А вообще круто, что международное сотрудничество Роскосмос-НАСА продолжается, ни смотря ни на что! Рад за наших учёных и инженеров.
Жаль только, что не долго этому сотрудничеству осталось, судя по всему.
Будет. Оно даже в самые напряжённые периоды Холодной войны было.
Твои глаза когда пересел с жигулей в теслу.