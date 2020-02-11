Перевод публикации в блоге Скотта Гэллоуэя, предпринимателя, преподавателя и автора книг «Четвёрка» и «Алгебра счастья».

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Скотт Гэллоуэй​

Бывший президент США Дуайт Эйзенхауэр однажды сказал: «Планы бесполезны, но планирование — бесценно». Это высказывание справедливо и для прогнозов: они нужны для обоснования данных, лежащих в их основе, и формирования стратегии. Сами по себе прогнозы бесполезны, но планирование развития событий очень важно.

Анализ прогнозов на 2019 год

Snapchat умирает, компания закрывается… снова (не сбылось)

В сущности, Snapchat превратилась в исследовательский отдел Facebook, поэтому я думал, что сервис закроют из-за Instagram. В 2019 году стало ясно, что в Instagram люди словно отыгрывают роль на сцене, когда один обращается ко многим. В Snapchat же общение — один на один.

Подростков эта соцсеть привлекает искренностью, там на них не давят, поэтому в прошлом году акции Snapchat выросли в два раза. Теперь я верю в успех, потому что мне импонирует Джоанна Коулз, член совета директоров Snapchat, и потому что я считаю Facebook угрозой демократии.

Конец Tesla (не сбылось)

Цена акций Tesla выросла до исторического максимума, капитализация производителя на начало 2020 года — больше $100 млрд. Эта сумма в четыре раза превышает доход Tesla, тогда как с другими автопроизводителями всё наоборот.

На каждый выпущенный автомобиль Tesla приходится $280 тысяч капитализации. Для сравнения: капитализация Ford и General Motors на машину — около $6000.

Мой бывший наставник Пол Стивенс прекрасно передал суть ошибки: «Никогда не ставь против компании с отличным продуктом».

Он прав, продукт и правда отличный. Я люблю свою Tesla, не ездить на заправку — круто, хоть я и скучаю по звуку двигателя внутреннего сгорания. И всё же цена акций Tesla сильно завышена.

Рыночная капитализация на каждый выпущенный автомобиль у разных производителей

Шерил Сэндберг уйдёт с поста операционного директора Facebook, капитализация компании увеличивается на $50 млрд за десять дней после её увольнения (пока не сбылось)

Кроме Цукерберга только Сэндберг заработала много денег и так покалечила мир. Халатность руководства Facebook привела к тому, что нелегитимно избранный президент назначает в Верховный суд судей, которые не согласны с правом женщин на аборт.

И хотя Сэндберг пишет книги о успехах женщин в карьере, мир запомнит её за вред, который она им причинила. Телеведущая Кэти Курик была права, когда усомнилась в достижениях Сэндберг. Я тоже высказался по этому вопросу.

В последнее время Сэндберг избегает появления на публике и исчезает с Facebook, как Троцкий с фотографий.

Стоимость Time Warner из-за поглощения AT&T упадёт, и вторая её продаст (пока не сбылось)

AT&T поглотила Time Warner в надежде, что сочетание мобильного сервиса и сервиса по производству контента получится дельным. Но вместо этого AT&T испортила премиум-продукт Time Warner, HBO, превратив его в HBO Max. Всё равно что Hermès продавала бы рядом с сумками Birkin рюкзаки JanSport.

Amazon выделяет AWS в отдельную компанию (пока не сбылось)

Если взглянуть на отношение цены акций Salesforce к прибыли и приписать то же значение AWS, получится, что она уже сейчас стоит больше самой Amazon. Если (когда) AWS станет отдельной компанией, её стоимость вырастет. Антимонопольное законодательство — не наказание, а глоток свежего воздуха для рынка.

Рынок потребительских товаров сокращается до небольшого количества мегабрендов или сетей (сбылось)

Люди не хотят большего выбора, они хотят быть увереннее в том, что выбирают. Ритейлеры объединяются, так как успешного бизнеса не так много: Amazon, Walmart, Lululemon, Restoration Hardware и Warby Parker. Большинство магазинов потеряли в ценности.

Специализированные ритейлеры пытаются ухватиться за спасательный круг в виде подписок, но ценность их предложений несравнима с предложениями Amazon или Restoration Hardware (американский производитель товаров для дома — vc.ru). Здесь не хватало только Disney+ и Apple TV+.

WeWork попадёт в новости, но не так, как компании бы того хотелось (сбылось)

Обязательства по долгосрочной аренде на $47 млрд с прогнозируемой выручкой в $3 млрд, убытки растут быстрее доходов, пародийный образ стартапа, культ вокруг лидера, пьяные инвесторы и пакет антикризисных мер размером в $8 млрд ради спасения репутации.

Мы никогда раньше не видели, чтобы кто-то хотел привлечь $2,5 млрд на бирже за то, что потерял $17 млрд чужих денег.

Адама Ньюмана уволили, но корабль всё равно тонет. Помощь деньгами лишь отложила решение проблемы. У компании есть реальная стоимость, скрывающаяся под покровом реструктуризации (банкротства), которая пройдёт в 2021 году. Рынки, обжёгшись один раз на Uber, выучили урок и закрыли двери до выхода WeWork на биржу.

Amazon построит второй головной офис или в Нью-Йорке, или в Вашингтоне, или в прилежащих областях (сбылось)

Когда тебе 55 лет и ты самый богатый человек в мире, ты умеешь отказывать. К тому же ты скоро вновь станешь холостяком. Захочется ли такому человеку проводить по 13 часов в день, нет, по 13 недель в году в Индианаполисе? Как я догадался про Нью-Йорк или Вашингтон? Я сам переживаю кризис среднего возраста.

После общественного резонанса представители Amazon заявили, что не будут строить штаб-квартиру в Нью-Йорке, однако с тех пор компания создала там больше 3000 рабочих мест. Такими темпами Amazon за десять лет создаст в Нью-Йорке больше обещанных 25 тысяч рабочих мест.

Так что Amazon всё же пришла в Нью-Йорк — только без налоговых льгот. Google даёт Нью-Йорку 20 тысяч рабочих мест, при этом компания не просила субсидий, а Безос как никто другой любит пользоваться льготами. Де Блазио и Куомо, мэр и губернатор Нью-Йорка соответственно, не умеют притворяться.

После постановления министерства юстиции и Федеральной торговой комиссии США капитализация «Большой четвёрки» вырастет за полгода благодаря Airbus и Boeing (сбылось)

Антимонопольный закон всегда приводит к росту индустрии. Сумма частей больше целого.

Libra обречена на провал (сбылось)

Стейблкойн — отличная идея, только если её автор — не компания, которой никто не доверяет, то есть Facebook.

Мы начинаем успешно бороться с угрозами от технологий и клептократии (сбылось)

Государства и общество взялись защищать частную жизнь и принимают законы по охране пользователей, работников, национальной безопасности и налогооблагаемой базы.

Избранные прогнозы на 2020 год

«Лучший способ предсказать будущее — это создать его», — сказал Питер Друкер, автор десятков книг о менеджменте.

2020 год — год технологий здоровья

Amazon провела множество экспериментов внутри компании, прежде чем вывести на рынок AWS. Сейчас компания поступает так же со здравоохранением.

Amazon — второй крупнейший работодатель США, который теперь предлагает своим сотрудникам медицинскую страховку. Это обходится компании от $3 до $4 млрд в год, а использование сотрудников для экспериментов со здоровьем чем-то напоминает отношение Гитлера к Испании, готовящего свою военную махину (примечание: это метафора, я не сравниваю никого с Гитлером).

Время пребывания в мире ограничено, и в будущем самыми ценными компаниями и предложениями станут те, которые улучшают или увеличивают это время. Они превратятся в своеобразные машины времени.

Amazon сократит количество временных и личных ресурсов, которые мы тратим на поддержание собственного или чужого здоровья. Например, забота о ребёнке, больным диабетом, требует в среднем 192 минуты в день: 4 года за 30 лет.

Здравоохранение готово радикально меняться. Amazon вскоре пересечёт отметку в $1 трлн и начнёт двигаться к $2 трлн, а фармацевтическая и страховая индустрии — терять прибыль.

Война эго

Странам требуется меньше ресурсов, так как поколение бэби-бумеров волнует только собственное финансовое благополучие. Поэтому отдельные личности, обладающие финансами небольших стран и не подвергающиеся строгому контролю, начинают воевать друг с другом чужими руками. Первый раунд: Мухаммед ибн Салман против Безоса.

Акции компаний в сфере кибербезопасности взлетят в 2020 году

США занимает первое место по количеству кибератак. Чем ближе день выборов, тем больше будет атак. Акции компаний-защитников подорожают на 20–30%.

Apple перейдёт на подписку из нескольких сервисов, стоимость акций компании вырастет на 30%

Более 90% компаний Fortune 500 работают с сервисами по подписке Microsoft. Apple запустит подписку из нескольких продуктов, подарив 100 млн самых состоятельных людей смартфон, часы, аудиоустройство, ноутбук, музыку, новости и ощущение того, что именно они являются апостолами экономики: богатыми людьми с особым складом ума (новаторами).

Другие предсказания

Компанию Sonos купит, скорее всего, кто-то из «Большой четвёрки».

Бренд Hulu исчезнет (станет частью Disney+).



Roku и Shopify делают значимые для себя поглощения.

Акции Tesla дешевеют в два раза (ничего не могу с собой поделать).



Том Петти, Джордж Майкл и Prince отправляются в тур (выступления голограмм входят в моду).



Uber перестаёт доставлять еду (продаёт Uber Eats).



Стоимость акций Netflix падает на 20% из-за вливания капитала в индустрию; компания делает приобретение, ориентированное на дистрибуцию (слабость).



Кто-то покупает FedEx.



Появляется стейблкойн, похожий на Libra, но от компании, обладающей доверием пользователей, которого лишена Facebook.



Марку Цукербергу или Адаму Ньюману предъявляют уголовное обвинение.



Генеральные директора и чиновники говорили мне: наши прогнозы заставляют их обдумывать действия, которые они раньше не принимали во внимание. Другими словами, прогнозы — это не догадки, а катализаторы мышления и поступков.