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Галина Мубаракшина
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Google отказалась от покупки доли в ветряной электростанции в Африке из-за переноса сроков сдачи проекта Материал редакции

Компания не дождалась запуска объекта, хотя его строительство было завершено досрочно.

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Google расторгла соглашение о покупке 12,5% в капитале крупнейшей ветряной электростанции Африки из-за переноса сроков сдачи объекта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на датского производителя ветряных турбин Vestas.

Электростанцию мощностью 310 МВт разместили на озере Туркана (Рудольф) в Кении. По завершении работ Google должна была выкупить долю у Vestas, пишет информагентство.

Строительство самой ветроэлектростанции было закончено досрочно в 2017 году, уточняет Recharge. Но объект не могли ввести в эксплуатацию вплоть до октября 2018 года из-за проблем со строительством линии электропередачи. У подрядчика возникли финансовые затруднения, были споры с владельцами земель, по которым прошёл маршрут ЛЭП.

В 2019 году соглашение между компаниями было расторгнуто, пояснил Reuters представитель Vestas. Производитель ветряных турбин ведёт переговоры с другими потенциальными покупателями, уточнил он.

Ветряная электростанция на озере Туркана полностью функционирует и обеспечивает электричеством жителей Кении, рассказал Recharge пресс-секретарь Vestas Андерс Риис. Он отметил, что долгосрочное владение долей в энергообъекте не входит в стратегию компании — поэтому она ищет покупателя.

Google была недоступна для комментариев, добавляет Reuters.

#новость #google

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