Компания-создатель концепта суперъяхты на водородном топливе Aqua отвергла продажу проекта Биллу Гейтсу
Материал редакции
Aqua — лишь проект, а у Sinot нет деловых отношений с сооснователем Microsoft.
Билл Гейтс не заказывал суперъяхту Aqua, работающую на водородном топливе, заявили в Sinot, компании-разработчике проекта. У компании нет каких-либо деловых отношений с миллиардером, а Aqua — лишь концепт, показанный в Монако, чтобы вдохновить отрасль на создание лучшего будущего.
9 февраля 2020 года The Guardian написало, что Билл Гейтс стал первым заказчиком суперъяхты Aqua, стоимость которой оценивается в $644 млн.
Sergei Timofeyev
Потому что под Windows 10 она не поплывёт. :)
Alex BortnitskiySergei
Насамом деле, они просто обиделись что Win 7 перестала поддерживаться 🤷🏼♂️
Roman Nokhrin
Отвергла или опровергла?
Мовлам Аманов
Очередной повод почувствовать свою нищету))
Вася Пражкин
Похоже The Guardian - обычная желтая газетенка, что придумывают свои новости сами.
Сергей Иванов
Биллу, просто разрешили фото яхты на рабочем столе винды разместить).
Михаил Свиблов
Билл замутил себе ковчег, но паники просил не поднимать )
Владимир Сегень
Ну значит Медведев возьмёт
Инна Матвеева
Да, про вкус было верно замечено ранее. Удивительно, если бы это была яхта Гейтса.