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Будущее
Татьяна Боброва
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Компания-создатель концепта суперъяхты на водородном топливе Aqua отвергла продажу проекта Биллу Гейтсу Материал редакции

Aqua — лишь проект, а у Sinot нет деловых отношений с сооснователем Microsoft.

  • Билл Гейтс не заказывал суперъяхту Aqua, работающую на водородном топливе, заявили в Sinot, компании-разработчике проекта. У компании нет каких-либо деловых отношений с миллиардером, а Aqua — лишь концепт, показанный в Монако, чтобы вдохновить отрасль на создание лучшего будущего.
  • 9 февраля 2020 года The Guardian написало, что Билл Гейтс стал первым заказчиком суперъяхты Aqua, стоимость которой оценивается в $644 млн.
Концепт яхты Aqua Business Insider

#новость #биллгейтс

Будущее
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Билл Гейтс стал первым заказчиком суперъяхты на водородном топливе стоимостью $644 млн
Добавлено в 20:40: в Sinot заявили, что Билл Гейтс не заказывал яхту Aqua, а судно — только концепт.
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9 комментариев
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Sergei Timofeyev

3

Потому что под Windows 10 она не поплывёт. :)

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Alex Bortnitskiy

Sergei
1

Насамом деле, они просто обиделись что Win 7 перестала поддерживаться 🤷🏼‍♂️

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Roman Nokhrin

3

Отвергла или опровергла?

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Мовлам Аманов

0

Очередной повод почувствовать свою нищету))

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Вася Пражкин

0

Похоже The Guardian - обычная желтая газетенка, что придумывают свои новости сами.

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Сергей Иванов

0

Биллу, просто разрешили фото яхты на рабочем столе винды разместить).

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Михаил Свиблов

0

Билл замутил себе ковчег, но паники просил не поднимать ) 

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Владимир Сегень

0

Ну значит Медведев возьмёт

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Инна Матвеева

0

Да, про вкус было верно замечено ранее. Удивительно, если бы это была яхта Гейтса.

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Timur
за день
А что не так? У него же не 1 миллиард. Имеет право потратить часть и на себя. 
Билл Гейтс стал первым заказчиком суперъяхты на водородном топливе стоимостью $644 млн
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