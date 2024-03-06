Испания потребовала от криптостартапа Worldcoin Сэма Альтмана прекратить использовать личные данные пользователей — FT Статьи редакции
Стартап собирает биометрию глаза с помощью специального «шара» для подтверждения личности.
- Испанское агентство по защите данных (AEPD) потребовало, чтобы Worldcoin немедленно прекратил сбор личной информации пользователей в стране и перестал использовать уже собранную, пишет Financial Times.
- По данным газеты, AEPD дало Worldcoin 72 часа на выполнение требований. Представитель стартапа не был доступен для комментариев.
- Worldcoin, среди сооснователей которого есть соучредитель OpenAI Сэм Альтман, предлагает пользователям токены собственной криптовалюты в обмен на их согласие отсканировать радужную оболочку глаза с помощью специальной сферы. Снимку присваевается уникальный ключ, затем биометрические данные удаляют. Пользователь может использовать ключ для подтверждения личности в приложении.
- FT напоминает, что токен Worldcoin также недоступен в Китае и Индии, в Кении потребовали прекратить работу стартапа, а в Великобритании и Южной Корее анонсировали расследование операций компании.
- По словам источника издания, Worldcoin зарегистрировал уже 4 млн пользователей. Инвесторы вложили в стартап около $250 млн, пишет газета.
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А каким образом используется эта информация? Маме рассказывают?
Продает систему быстрой идентификации для банков, спецслужбам и т.п.
Как это повлияет на выборы в РФ?
Фальсифицируют.
То есть шар для сбора биометрии продавать можно, биометрию использовать нельзя.
Где-то тихонько засмеялся Греф.
Испания:
А я думал эта ебалайка умерла, толком не родившись. Ан нет, смотри-ка, даже гишпанцы юзают.
Хотят денек 💁♀️💵