Будущее
Таня Боброва

Испания потребовала от криптостартапа Worldcoin Сэма Альтмана прекратить использовать личные данные пользователей — FT Статьи редакции

Стартап собирает биометрию глаза с помощью специального «шара» для подтверждения личности.

  • Испанское агентство по защите данных (AEPD) потребовало, чтобы Worldcoin немедленно прекратил сбор личной информации пользователей в стране и перестал использовать уже собранную, пишет Financial Times.
  • По данным газеты, AEPD дало Worldcoin 72 часа на выполнение требований. Представитель стартапа не был доступен для комментариев.
  • Worldcoin, среди сооснователей которого есть соучредитель OpenAI Сэм Альтман, предлагает пользователям токены собственной криптовалюты в обмен на их согласие отсканировать радужную оболочку глаза с помощью специальной сферы. Снимку присваевается уникальный ключ, затем биометрические данные удаляют. Пользователь может использовать ключ для подтверждения личности в приложении.
  • FT напоминает, что токен Worldcoin также недоступен в Китае и Индии, в Кении потребовали прекратить работу стартапа, а в Великобритании и Южной Корее анонсировали расследование операций компании.
  • По словам источника издания, Worldcoin зарегистрировал уже 4 млн пользователей. Инвесторы вложили в стартап около $250 млн, пишет газета.
Сфера, которую используют для сканирования глаз, размером примерно с баскетбольный мяч. Источник: Tools for Humanity / TechCrunch

#новости #worldcoin

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9 комментариев
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 Стас Батурин

А каким образом используется эта информация? Маме рассказывают?

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Sergey Folps

Продает систему быстрой идентификации для банков, спецслужбам и т.п.

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Pavel Deryabin

Как это повлияет на выборы в РФ?

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Илья

Фальсифицируют.

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Вадим Д.

То есть шар для сбора биометрии продавать можно, биометрию использовать нельзя.

Где-то тихонько засмеялся Греф.

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debil
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Юрий Б.

Испания:

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Слегка Придурковатый

А я думал эта ебалайка умерла, толком не родившись. Ан нет, смотри-ка, даже гишпанцы юзают.

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Запопу Кусь

Хотят денек 💁‍♀️💵

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6 комментариев
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