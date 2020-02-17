Мобильный интернет становится доступнее, а сама компания не нашла способ монетизировать проект, пояснили в Google.

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Google объявила о закрытии программы Station — проекта развития бесплатного Wi-Fi по всему миру, пишет TechCrunch. Цены на мобильный интернет снижаются и необходимости в Google Station больше нет, объяснили в компании.

Google не нашла устойчивую модель дальнейшего развития бизнеса. В последние годы компания изучала способы монетизации проекта — например, начала показывать рекламу, когда пользователь подключался к интернету, пишет издание.

В течение 2020 года Google свернёт проект по всему миру. «Мы работаем с нашими партнёрами над трансформацией существующих станций, чтобы они оставались полезными инструментами для общества», — добавили в компании.

С начала 2016 года Google вместе с госкомпанией Indian Railways развивала проект бесплатного доступа к интернету на железнодорожных станциях Индии. Проект достиг поставленных целей: к июню 2018 года более 8 млн человек пользовались бесплатным WiFi от Google на станциях каждый месяц.