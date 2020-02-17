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Будущее
Лиана Липанова
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Google объявила о закрытии проекта развития бесплатного Wi-Fi по всему миру Материал редакции

Мобильный интернет становится доступнее, а сама компания не нашла способ монетизировать проект, пояснили в Google.

5 комментариев
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Google объявила о закрытии программы Station — проекта развития бесплатного Wi-Fi по всему миру, пишет TechCrunch. Цены на мобильный интернет снижаются и необходимости в Google Station больше нет, объяснили в компании.

Google не нашла устойчивую модель дальнейшего развития бизнеса. В последние годы компания изучала способы монетизации проекта — например, начала показывать рекламу, когда пользователь подключался к интернету, пишет издание.

В течение 2020 года Google свернёт проект по всему миру. «Мы работаем с нашими партнёрами над трансформацией существующих станций, чтобы они оставались полезными инструментами для общества», — добавили в компании.

С начала 2016 года Google вместе с госкомпанией Indian Railways развивала проект бесплатного доступа к интернету на железнодорожных станциях Индии. Проект достиг поставленных целей: к июню 2018 года более 8 млн человек пользовались бесплатным WiFi от Google на станциях каждый месяц.

Чтобы развивать проект и в других странах, компания планировала заключить аналогичные соглашения с другими компаниями. В рамках проекта Google подключила бесплатный Wi-Fi более чем на 400 железнодорожных станциях в Индии и в других общественных местах по всему миру — например, в Индонезии и Мексике.

#новость #google

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5 комментариев
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Martin Holbrook

9
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Roman Platonov

2

-1 проект Гугл. Динамично закрывающая проекты компания)

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911

0

справедливо, когда уже 5g на подходе

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Saucedo Puetz

911
0

Уже 6г

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Saucedo Puetz

–1

бесплатного WiFi не будет. 
Рублика развивается при поддержке сбербанк. 

Спасибо вам гугл и сбер что обламали с халявой

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