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Мобильный интернет становится доступнее, а сама компания не нашла способ монетизировать проект, пояснили в Google.
Google объявила о закрытии программы Station — проекта развития бесплатного Wi-Fi по всему миру, пишет TechCrunch. Цены на мобильный интернет снижаются и необходимости в Google Station больше нет, объяснили в компании.
Google не нашла устойчивую модель дальнейшего развития бизнеса. В последние годы компания изучала способы монетизации проекта — например, начала показывать рекламу, когда пользователь подключался к интернету, пишет издание.
В течение 2020 года Google свернёт проект по всему миру. «Мы работаем с нашими партнёрами над трансформацией существующих станций, чтобы они оставались полезными инструментами для общества», — добавили в компании.
С начала 2016 года Google вместе с госкомпанией Indian Railways развивала проект бесплатного доступа к интернету на железнодорожных станциях Индии. Проект достиг поставленных целей: к июню 2018 года более 8 млн человек пользовались бесплатным WiFi от Google на станциях каждый месяц.
Чтобы развивать проект и в других странах, компания планировала заключить аналогичные соглашения с другими компаниями. В рамках проекта Google подключила бесплатный Wi-Fi более чем на 400 железнодорожных станциях в Индии и в других общественных местах по всему миру — например, в Индонезии и Мексике.
справедливо, когда уже 5g на подходе
бесплатного WiFi не будет.
Рублика развивается при поддержке сбербанк.
Спасибо вам гугл и сбер что обламали с халявой
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