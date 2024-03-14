Будущее
Полина Лааксо

SpaceX получила разрешение на третий тестовый запуск космического корабля Starship Статьи редакции

Он может состояться уже 14 марта 2024 года.

  • Лицензию на испытание выдало Федеральное управление гражданской авиации США. Продолжительность временного окна для запуска — 110 минут. Откроется оно в четверг, 14 марта, в 15:00 мск.
  • По данным SpaceX на 4:04 мск, состояние ракетных систем и погодные условия позволяют провести полёт. Компания начнёт видеотрансляцию за полчаса до запуска — на своём сайте и на странице в Х. Там же она сообщит об изменениях в графике и планах.
  • На этот раз корабль полетит по новой траектории — с приводнением в Индийском океане вместо Тихого. Благодаря этому компания сможет провести новые тесты — например, «включить двигатель в космосе», говорится на сайте.
  • В рамках очередного испытания SpaceX ставит «амбициозные», по её же словам, цели: успешно поднять обе ступени; открыть и закрыть «створки отсека полезной нагрузки» Starship; «продемонстрировать» перекачку топлива на этапе при выключенном двигателе верхней ступени; повторно перезапустить двигатель Raptor; обеспечить управляемый спуск.
Источник фото: The National News
  • Starship — многоразовая двухступенчатая сверхтяжёлая ракета-носитель высотой почти 120 м и тягой в 7,57 млн кг. Состоит из двух частей: первой ступени в виде носителя Super Heavy и второй ступени — самого корабля Starship S24.
  • Крупнейшую в мире ракету Starship разрабатывали для миссий на Луну и Марс: она рассчитана на 100 человек, а её грузоподъемность превышает 100 тонн. В случае успешных тестов SpaceX может изменить космическую отрасль, поскольку использование многоразовых носителей позволит снизить затраты на полёты.
  • Первый тестовый запуск прошёл в апреле 2023 года. Во время отделения ступеней произошли неполадки, поэтому полёт вынужденно завершили. Второй запуск состоялся в ноябре и продлился дольше первого. Ракета-носитель успешно отделилась, но и тогда произошёл автоподрыв.
Мнения
Полина Лааксо
Пока остальные совещаются и анализируют, Маск пробует снова и снова: почему повторный запуск Starship — это не «провал» Статьи редакции

У NASA на запуск двухступенчатой сверхтяжёлой ракеты-носителя ушли годы. SpaceX не боится публичных «неудач», поэтому не медлит с тестированиями, и это её сильная сторона.

Источник: Phys.org

#spacex #илонмаск #новости

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6 комментариев
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 Кузя

Крутые перцы однако, может и получится наконец

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Виктор

Батут работает

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Дима Коренев

Молодцы, успехов. Ждем ответ от нашей космической промышленности)

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Запопу Кусь

На самом деле если бы у нас было такое же фиансирование как у Илона Маска, то мы тоже были бы Илоном Маском 💁🚀

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Dee

Если бы у бабушки был хуй она была бы дедушкой

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Слегка Придурковатый

Удачи Маску, хуле.

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