Будущее
Таня Боброва

SpaceX в третий раз запустила космический корабль Starship Статьи редакции

Запуск прошёл штатно и корабль вышел на нужную траекторию.

Обновлено в 17:46 мск. Около 17:35 мск SpaceX потеряла связь со Starship, возвращавшимся на Землю.
  • Компания ведёт трансляцию в X. Ракета отправилась в полёт со стартовой площадки в Бока-Чика, штат Техас, около 16:25 мск.
  • На старте включились все 33 двигателя первой ступени Super Heavy, разделение ступеней прошло штатно. После отделения ракета-носитель должна была совершить управляемую посадку в океане, но затем её «потеряли».
Момент запуска / Источник: SpaceX
  • Во время трансляции SpaceX заявила, что Starship «продвинулась дальше, чем когда-либо прежде».
  • Во время полёта компания проведёт несколько технических демонстраций: она уже «продемонстрировала» перекачку топлива из одного бака в другой (как объясняет BBC, это «важный обучающий шаг, чтобы в будущем Starship могли дозаправиться на орбите») и открытие и закрытие «люка отсека полезной нагрузки» (это нужно для будущей отправки спутников).
  • Корабль вышел на нужную траекторию и по плану должен приводниться в Индийском океане.
Starship в космосе / Источник: SpaceX
Starship возвращается в атмосферу Земли / Источник: SpaceX
  • SpaceX получила разрешение на третий тестовый запуск Starship 14 марта 2024 года. Компания поставила на него «амбициозные цели»: успешно поднять обе ступени; открыть и закрыть «люк отсека полезной нагрузки»; «продемонстрировать» перекачку топлива; повторно перезапустить двигатель Raptor; обеспечить управляемый спуск.
  • Starship — многоразовая сверхтяжёлая ракета высотой около 120 метров. Она состоит из двух частей: первой ступени — ускорителя Super Heavy и второй — космического корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.
  • Первые испытания провели в апреле 2023 года. Во время отделения ступеней произошли неполадки, поэтому полёт вынужденно завершили. Второй запуск состоялся в ноябре и продлился дольше первого.

#новости #spacex #starship

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25 комментариев
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 flash

неожиданный позитив среди серых будней)

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Дымова

Молодцы, любо дорого смотреть вообще на их прогресс

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Я сказал свое имя машине

Ура, товарищи!

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Вадим Негруш

как же зрелищно выглядит запуск ракеты

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Виталий Иванов

Ещё это добавьте (горение в плотных слоях)

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Альвар

А вот если бы Роскомос запустил... не то что ваши пиндосы

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neat0n

Вы со своим Роскосмосом уже залюбили. Пусть он хотя бы Ангару тяжёлую запустит не с бетоном, а с нормальной полезной нагрузкой. Ракет типа старшипа у Роскосмоса нет не то, что в планах, а даже в фантазиях.

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Madsons

Очередная ложь от либерахи, всем известно, что Роскосмос запускает ракеты не с бетоном, а с песком.

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Альвар

Зато Сверхдержава

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Vladimir Ivanov

Щас батут достроят

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Alexey Bannikov

SpaceX что-то последнее время разошелся, откуда столько средств ребята, что за инвесторы у вас лютые!

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Альвар

Так один госконтракт сша окупает 5 запусков

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Skankhunt42

Ну у них не только гос

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Альвар

У них куча всего и NASA, Метеозонды, операторы связи и т.д
Можно хоть каждую неделю запуски делать такие

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Skankhunt42

Так зарабатывают норм, конкурентов почти нет

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Алексей Бриль

Молодцы ребята! Так держать

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Невероятный Блондин

Eeee!! God Speed 🚀

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Дон Дракон
На старте включились все 33 двигателя

Это уже очень хорошо, много проблем связанных именно с этим. Однажды все получится

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Skankhunt42

Красавцы

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Alex

Как комиссия по рыболовству в этот раз разрешила оглушать морских львов и создавать угрозу двум синим крабам.

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Skankhunt42

Львам одели наушники, крабы отрезвели и вернулись домой

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Виталий Иванов

Изменили траекторию.

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Vadim Anjelov
Около 17:35 мск SpaceX потеряла связь со Starship, возвращавшимся на Землю.

опять неудача , а ведь сколько затрат уходит на эти запуски

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лука

Она потерялась....

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Dmitry

Давно не было таких эмоций, наверное с момента тестового запуска Falcon Heavy под Дэвида Боуи. 33 одновременно работающих метановых движка - это величие

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22 комментария
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