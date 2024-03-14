SpaceX в третий раз запустила космический корабль Starship Статьи редакции
Запуск прошёл штатно и корабль вышел на нужную траекторию.
- Компания ведёт трансляцию в X. Ракета отправилась в полёт со стартовой площадки в Бока-Чика, штат Техас, около 16:25 мск.
- На старте включились все 33 двигателя первой ступени Super Heavy, разделение ступеней прошло штатно. После отделения ракета-носитель должна была совершить управляемую посадку в океане, но затем её «потеряли».
- Во время трансляции SpaceX заявила, что Starship «продвинулась дальше, чем когда-либо прежде».
- Во время полёта компания проведёт несколько технических демонстраций: она уже «продемонстрировала» перекачку топлива из одного бака в другой (как объясняет BBC, это «важный обучающий шаг, чтобы в будущем Starship могли дозаправиться на орбите») и открытие и закрытие «люка отсека полезной нагрузки» (это нужно для будущей отправки спутников).
- Корабль вышел на нужную траекторию и по плану должен приводниться в Индийском океане.
- SpaceX получила разрешение на третий тестовый запуск Starship 14 марта 2024 года. Компания поставила на него «амбициозные цели»: успешно поднять обе ступени; открыть и закрыть «люк отсека полезной нагрузки»; «продемонстрировать» перекачку топлива; повторно перезапустить двигатель Raptor; обеспечить управляемый спуск.
- Starship — многоразовая сверхтяжёлая ракета высотой около 120 метров. Она состоит из двух частей: первой ступени — ускорителя Super Heavy и второй — космического корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.
- Первые испытания провели в апреле 2023 года. Во время отделения ступеней произошли неполадки, поэтому полёт вынужденно завершили. Второй запуск состоялся в ноябре и продлился дольше первого.
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неожиданный позитив среди серых будней)
Молодцы, любо дорого смотреть вообще на их прогресс
Ура, товарищи!
как же зрелищно выглядит запуск ракеты
Ещё это добавьте (горение в плотных слоях)
А вот если бы Роскомос запустил... не то что ваши пиндосы
Вы со своим Роскосмосом уже залюбили. Пусть он хотя бы Ангару тяжёлую запустит не с бетоном, а с нормальной полезной нагрузкой. Ракет типа старшипа у Роскосмоса нет не то, что в планах, а даже в фантазиях.
Очередная ложь от либерахи, всем известно, что Роскосмос запускает ракеты не с бетоном, а с песком.
Зато Сверхдержава
Щас батут достроят
SpaceX что-то последнее время разошелся, откуда столько средств ребята, что за инвесторы у вас лютые!
Так один госконтракт сша окупает 5 запусков
Ну у них не только гос
У них куча всего и NASA, Метеозонды, операторы связи и т.д
Можно хоть каждую неделю запуски делать такие
Так зарабатывают норм, конкурентов почти нет
Молодцы ребята! Так держать
Eeee!! God Speed 🚀
Это уже очень хорошо, много проблем связанных именно с этим. Однажды все получится
Красавцы
Как комиссия по рыболовству в этот раз разрешила оглушать морских львов и создавать угрозу двум синим крабам.
Львам одели наушники, крабы отрезвели и вернулись домой
Изменили траекторию.
опять неудача , а ведь сколько затрат уходит на эти запуски
Она потерялась....
Давно не было таких эмоций, наверное с момента тестового запуска Falcon Heavy под Дэвида Боуи. 33 одновременно работающих метановых движка - это величие