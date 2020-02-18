Сейчас обеспечить Wi-Fi на борту самолёта технически сложно и дорого, единый стандарт должен решить эти проблемы, отмечает Bloomberg.
- Организация Seamless Air Alliance сообщила о создании мирового стандарта связи в полёте Seamless Release 1.0, который позволит обеспечить бесперебойный доступ к интернету для пассажиров при минимальных затратах. Благодаря модульной системе с открытым интерфейсом перевозчики смогут внедрять новые технологии без настроек или полной замены техники, говорится в заявлении.
- Как отмечает Bloomberg, необходимость в установке оборудования и ПО, техобслуживание и невозможность легко переключаться между провайдерами делали Wi-Fi на бору «очень дорогой головной болью» для авиакомпаний.
- Гендиректор организации Джек Мандела пояснил агентству, что сейчас компании используют оборудование, которое работает только с одним выбранным провайдером. Новые протоколы позволят быстро внедрять технологии, а авиакомпании смогут легко менять провайдеров и сэкономить «миллиарды долларов», пишет Bloomberg.
- Сейчас в Seamless Air Alliance входит около 30 компаний, в том числе Panasonic, Nokia, Airbus, Virgin Atlantic и SoftBank. Однако многие крупные игроки — например, Boeing, Verizon или American Airlines — пока не сотрудничают с организацией, отмечает издание. По мнению Манделы, объединение отрасли вокруг стандарта, снижающего расходы перевозчиков, — лишь вопрос времени.
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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