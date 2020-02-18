Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Рубрика развивается при поддержке
Будущее
Татьяна Боброва
59

Panasonic, Nokia, Airbus и другие сообщили о разработке мирового стандарта для обеспечения бесперебойного Wi-Fi в полёте Материал редакции

Сейчас обеспечить Wi-Fi на борту самолёта технически сложно и дорого, единый стандарт должен решить эти проблемы, отмечает Bloomberg.

  • Организация Seamless Air Alliance сообщила о создании мирового стандарта связи в полёте Seamless Release 1.0, который позволит обеспечить бесперебойный доступ к интернету для пассажиров при минимальных затратах. Благодаря модульной системе с открытым интерфейсом перевозчики смогут внедрять новые технологии без настроек или полной замены техники, говорится в заявлении.
  • Как отмечает Bloomberg, необходимость в установке оборудования и ПО, техобслуживание и невозможность легко переключаться между провайдерами делали Wi-Fi на бору «очень дорогой головной болью» для авиакомпаний.
  • Гендиректор организации Джек Мандела пояснил агентству, что сейчас компании используют оборудование, которое работает только с одним выбранным провайдером. Новые протоколы позволят быстро внедрять технологии, а авиакомпании смогут легко менять провайдеров и сэкономить «миллиарды долларов», пишет Bloomberg.
  • Сейчас в Seamless Air Alliance входит около 30 компаний, в том числе Panasonic, Nokia, Airbus, Virgin Atlantic и SoftBank. Однако многие крупные игроки — например, Boeing, Verizon или American Airlines — пока не сотрудничают с организацией, отмечает издание. По мнению Манделы, объединение отрасли вокруг стандарта, снижающего расходы перевозчиков, — лишь вопрос времени.

#новость #wifi

Будущее
Подписан
Отписаться
Стартап Oxford VR привлёк $13 млн на лечение психических расстройств с помощью виртуальной реальности
Посредством технологий специалисты воссоздают для пациентов дискомфортные условия и помогают справиться с ними.
0
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","wifi"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 107821, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 18 Feb 2020 23:21:48 +0300", "is_special": false }
Самый сильный бренд
страны*
*Третий год подряд по версии Brand Finance
0
{ "id": 107821, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/107821\/get","add":"\/comments\/107821\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/107821"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199118, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Блоги компаний

Evrone
Подписан
Отписаться
Прямые авиарельсы
Создатель Ruby Юкихиро Мацумото — о том, как японский язык влияет на Ruby и почему играть с кошкой важнее работы на кор…
1
vc.ru
Подписан
Отписаться
Лекторий vc.ru в Петербурге №10: менеджмент и управление
Выступят основатели трёх компаний: Nimax, Setters и St. Friday Socks.
1
HeadHunter
Подписан
Отписаться
Как указать в резюме прежних работодателей
Потенциальные работодатели судят о вашем опыте не только по тому, как вы его описали, но и по тому, где вы работали. Ко…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
ЯжПрограммист
за день
Вообще вся интрига в том что будет делать Apple. Все остальные то понятно без проблем, китайцам как мне кажется вообще пох что и куда ставить.
Xiaomi вслед за Samsung согласилась на предустановку российских приложений на свои устройства
Pavel Ivanov
за неделю
Очень грамотный PR от SkyEng :) эмоциональный отклик у статьи будет высоким – это уже сейчас понятно. Теперь можно кидать в меня минусы: типа, парень молодец, статья вдохновляет, PR-команда SkyEng ни при чём – и всё…
Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу с работой в ИТ
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Andrew Solovov

Власти России временно…

Anton Bocharov

Билл Гейтс купил свой первый…

Дрюс Уилис

Telegram объявил о поиске…

Sergei Timofeyev

«Райффайзенбанк» рассказал, что…

Pavel Raspaev

Жизнь и бизнес под санкциями…

Андрей Епанчинцев

Власти России временно…

Camington

Telegram объявил о поиске…

Bagrat Bagdasarov

Билл Гейтс купил свой первый…

Avramov Max

Отношение компании LG к своим…

Vitaliy Sitnikov

«Яндекс» подал заявку на…

Andrew Simon

Билл Гейтс купил свой первый…

Vitaliy Sitnikov

«Яндекс» подал заявку на…

Анатолий Б.

Билл Гейтс купил свой первый…

Make Luv

Telegram объявил о поиске…

Ярослав Молодчиков

Руководство: Как создать…

Vitaliy Sitnikov

«Яндекс» подал заявку на…

Andre Kisennger

Отношение компании LG к своим…

Vitaliy Sitnikov

«Яндекс» подал заявку на…

Магомед Шереметьев

Xiaomi вслед за Samsung…

Vitaliy Sitnikov

«Яндекс» подал заявку на…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }