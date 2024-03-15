Mercedes-Benz протестирует роботов-гуманоидов от Apptronik на своём заводе Статьи редакции
Автопроизводитель проверит, как робот справляется с «физически сложными и скучными задачами».
- Американская Apptronik объявила, что заключила соглашение с Mercedes-Benz. Последняя начнёт тестировать в производстве робота-гуманоида Apollo. Сколько роботов будут тестировать и другие детали, компании не раскрыли.
- Mercedes-Benz будет тестировать роботов, в частности, для доставки деталей на производственную линию с одновременной их проверкой. По данным FT, пилот пройдёт на заводе в Венгрии.
- Так автопроизводитель сможет автоматизировать процессы, избежав полномасштабной модернизации производства, отметили в Apptronik. Этот подход направлен на автоматизацию «некоторых физически сложных, повторяющихся и скучных задач», для которых «всё труднее найти надёжных работников».
- Apptronik представила Apollo в 2023 году. Рост робота — около 6 футов (примерно 176 см), вес — 160 фунтов (около 72,6 кг). Он может поднимать грузы весом до 55 фунтов (24,9 кг).
- В январе 2024 года соглашение о тестировании роботов-гуманоидов подписали стартап Figure и BMW, писал The Verge.
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за бургом прогресс семимильными шагами идет походу)
Не надо тут скрепы расшатывать!
Во-во, пусть лучше туда деньги вкладывают а не в войну
На самом деле это в России люди одержимы наукой и технологиями.
И это факт. 💁
Чот нипонил. А где слова "нейронка", "искусственный интеллект", "AI", "GPT" и т.п.? Или это просто бездушные роботы, которые "принеси-подай"?
Если последнее, то не взлетит. Даже венгры будут дешевле.
Это просто бездушные роботы, работающие без матерка и перекуров.
То есть всё-таки даже хуже венгров. Тогда стартап обречён на провал.
Вот правильный робот-гуманоид для сборки авто, самолетов и так далее:
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столько новостей подряд про роботов что-то подозрительно выглядят или это я много нервничаю по напрасну?
Ну Tesla Optimus Gen 2 больше впечатляет
Роботы андроиды на современном производстве автомобилей это больше смахивает на PR, чем на эффективность и замену «труднонаходимых надежных работников». Куда делись мигранты, соглашающиеся на любую работу?
Мигрантам надо ЗП платить и разные социальные штуки, а робота один раз купил и он работает без забастовок, отпусков и зарплат.
Даже простенькие сайты и приложухи надо периодически апдейтить иначе могут отвалиться. Сомневаюсь, что робот не требует регулярного обслуживания и что это стоит недорого. Немцам конечно виднее, они люди педантичные, наверное все просчитано. Ну Бог в помощь.
Если посчитать ЗП и социальные выплаты на одного работника в Германии то скорее всего робот выгоднее будет, плюс он не допускает брака в работе. Вопрос роботизации в первую очередь вопрос денег, в Европе робот дешевле в содержании чем человек, в Азии труд человека гораздо дешевле роботизации и поэтому там никто не спешит закупать роботов.
Выгоднее он будет прежде всего тем, что не будет состоять в профсоюзе)
Турки в Германии стали дороги и хотят много денег, милорд..
Мляди…, сэр!
Он же лыка не вяжет. Что он им там наработает? 🤦♀️
Зачем гумоноиды?
Странновато ходит, но уверенно, однако очень страшно думать, что вот вот уже будущее
- человек не эффективен
- сделать человека-подобного робота
Fail
А кожаный робот – Иван, заключил соглашение с АвтоВАЗ.