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Будущее
Лиана Липанова
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SpaceX запланировала первый туристический полёт на орбиту на конец 2021 года Материал редакции

Этот полёт побьёт мировой рекорд высоты для частных космических полётов, считает партнёр проекта.

4 комментария
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SpaceX заключила соглашение с американской компанией космического туризма Space Adventures о туристическом полёте на земную орбиту четырёх человек, сообщает Space.com со ссылкой на Space Adventures.

Туристическая миссия продлится до пяти дней. Её могут запустить в конце 2021 года, рассказали в компании.

Space Adventures для туристического полёта использует пилотируемый корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9. Туристы не посетят Международную космическую станцию — корабль останется на орбите как свободно летающий аппарат.

Этот полёт побьёт мировой рекорд высоты для частных космических полётов, отметили в Space Adventures. Компании не стали раскрывать точную стоимость полёта, но цена за одно посадочное место будет примерно такой же, как и в других коммерческих полётах.

Space Adventures организовала восемь полётов на МКС для семи туристов. Все эти полёты обошлись в «десятки миллионов долларов», отмечает издание. Например, основатель Cirque du Soleil Гай Лалиберт в 2009 году заплатил $35 млн за 11 дней на орбите.

Space Adventures сотрудничает и с Роскосмосом, напоминает Space.com. Партнёры планируют отправить двух туристов на МКС на корабле «Союз» в 2021 году.

#новость #spacex

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4 комментария
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Vlad P

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Давайте уже быстрее ;) Хочется уже дождаться падения цен и самому полетать.

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Андрей Волхонский

Vlad
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Ждем купонов на биглионе. 

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Олег

Андрей
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Сделаем.

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Андрей Волхонский

Олег
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Олег, подними ставки по вкладам. 

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