Этот полёт побьёт мировой рекорд высоты для частных космических полётов, считает партнёр проекта.

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SpaceX заключила соглашение с американской компанией космического туризма Space Adventures о туристическом полёте на земную орбиту четырёх человек, сообщает Space.com со ссылкой на Space Adventures.

Туристическая миссия продлится до пяти дней. Её могут запустить в конце 2021 года, рассказали в компании.

Space Adventures для туристического полёта использует пилотируемый корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9. Туристы не посетят Международную космическую станцию — корабль останется на орбите как свободно летающий аппарат.

Этот полёт побьёт мировой рекорд высоты для частных космических полётов, отметили в Space Adventures. Компании не стали раскрывать точную стоимость полёта, но цена за одно посадочное место будет примерно такой же, как и в других коммерческих полётах.

Space Adventures организовала восемь полётов на МКС для семи туристов. Все эти полёты обошлись в «десятки миллионов долларов», отмечает издание. Например, основатель Cirque du Soleil Гай Лалиберт в 2009 году заплатил $35 млн за 11 дней на орбите.