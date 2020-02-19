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Этот полёт побьёт мировой рекорд высоты для частных космических полётов, считает партнёр проекта.
SpaceX заключила соглашение с американской компанией космического туризма Space Adventures о туристическом полёте на земную орбиту четырёх человек, сообщает Space.com со ссылкой на Space Adventures.
Туристическая миссия продлится до пяти дней. Её могут запустить в конце 2021 года, рассказали в компании.
Space Adventures для туристического полёта использует пилотируемый корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9. Туристы не посетят Международную космическую станцию — корабль останется на орбите как свободно летающий аппарат.
Этот полёт побьёт мировой рекорд высоты для частных космических полётов, отметили в Space Adventures. Компании не стали раскрывать точную стоимость полёта, но цена за одно посадочное место будет примерно такой же, как и в других коммерческих полётах.
Space Adventures организовала восемь полётов на МКС для семи туристов. Все эти полёты обошлись в «десятки миллионов долларов», отмечает издание. Например, основатель Cirque du Soleil Гай Лалиберт в 2009 году заплатил $35 млн за 11 дней на орбите.
Space Adventures сотрудничает и с Роскосмосом, напоминает Space.com. Партнёры планируют отправить двух туристов на МКС на корабле «Союз» в 2021 году.
Давайте уже быстрее ;) Хочется уже дождаться падения цен и самому полетать.
Ждем купонов на биглионе.
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