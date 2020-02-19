В 2019 году Makani стала самостоятельной компанией, попытавшись сделать проект коммерчески выгодным.

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Компания Makani, которая занимается созданием вырабатывающих электричество воздушных змеев, лишилась поддержки холдинга Alphabet. Об этом сообщил в блоге Makani генеральный директор Форт Фелкер.

​Кайт Макани — это аэродинамическое крыло, связанное с наземной станцией. Воздушный змей летает вокруг неё, роторы в крыле вращаются, и электроэнергия поступает на станцию.

Makani была основана в 2006 году группой кайтсёрферов, которые изучали возможности использования силы ветра для получения более дешёвого электричества. В 2013 году она стала частью Alphabet, напомнил Фелкер.

Инженеры начинали с модифицирования оборудования для кайтсёрфинга и в итоге создали кайт с размахом крыла как у небольшого самолёта, способного обеспечить энергией несколько сотен домов, говорится в блоге.

«За семь лет демонстрационный воздушный змей мощностью 20 кВт превратился в промышленный кайт, способный генерировать 600 кВт», — добавил генеральный директор Makani.

В 2019 году Makani вышла из проекта X (ранее Google X, подразделение Alphabet), чтобы стать отдельным бизнесом внутри холдинга. При поддержке Shell производитель продемонстрировал первые полёты промышленных образцов с плавучей платформы у берегов Норвегии.

Сейчас Shell изучает возможности, чтобы продолжить развитие технологий Makani, добавил Фелкнер.