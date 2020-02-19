Прямой эфир
компанию-создателя
В 2019 году Makani стала самостоятельной компанией, попытавшись сделать проект коммерчески выгодным.
Компания Makani, которая занимается созданием вырабатывающих электричество воздушных змеев, лишилась поддержки холдинга Alphabet. Об этом сообщил в блоге Makani генеральный директор Форт Фелкер.
Makani была основана в 2006 году группой кайтсёрферов, которые изучали возможности использования силы ветра для получения более дешёвого электричества. В 2013 году она стала частью Alphabet, напомнил Фелкер.
Инженеры начинали с модифицирования оборудования для кайтсёрфинга и в итоге создали кайт с размахом крыла как у небольшого самолёта, способного обеспечить энергией несколько сотен домов, говорится в блоге.
«За семь лет демонстрационный воздушный змей мощностью 20 кВт превратился в промышленный кайт, способный генерировать 600 кВт», — добавил генеральный директор Makani.
В 2019 году Makani вышла из проекта X (ранее Google X, подразделение Alphabet), чтобы стать отдельным бизнесом внутри холдинга. При поддержке Shell производитель продемонстрировал первые полёты промышленных образцов с плавучей платформы у берегов Норвегии.
Сейчас Shell изучает возможности, чтобы продолжить развитие технологий Makani, добавил Фелкнер.
Новость о закрытии проекта последовала вскоре после публикации отчёта Alphabet, согласно которому расходы на направление Other Bets — компании, не входящие в Google, — выросли до $4,8 млрд в 2019 году против $3,4 млрд годом ранее, отмечает Forbes. Помимо Makani к этой группе относится производитель беспилотников Waymo и медицинская компания Verily.
Ну вот-сначала глобального WiFi нас лишили а теперь еще и дешевого электричества(
Комментарий удален
Новость, достойная двух пушей
Блоги компаний
Показать еще