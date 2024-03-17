Учёные немецкого вуза начали испытывать в Армении скафандры и роботов для будущих полётов на Марс Статьи редакции
По их мнению, топография армянского села Армаш напоминает марсианский рельеф.
- О начале испытаний на специально оборудованном полигоне сообщили российские СМИ со ссылкой на немецкую газету Bild. Ещё 12 марта 2024 года о старте эксперимента рассказали армянские издания.
- Миссией Amadee-24 руководит Вюрцбургский университет. Участие в ней принимают более 200 учёных из 26 стран.
- Симуляция жизни на Марсе должна продлиться до 5 апреля этого же года. В течение этого времени четверо мужчин и две женщины будут жить и работать в изолированной среде — на смоделированной «космической станции». Покинуть её можно только в прототипах скафандров, которые рассчитаны на температуру от -133°C до +27°C.
- В составе «экипажа»: астрофизики Иниго Муньос Элорса и Томас Вейнен, инженер аэрокосмических систем Симоне Патерностро, эксперт по ИИ Кармен Келер и физик Роберт Уайлд. Глава группы — эксперт в сфере здравоохранения Аника Мехлис.
- Они будут поддерживать связь с Австрийским космическим форумом и Армянским космическим агентством, но с искусственно воссозданной задержкой в радиообмене. Она составит около десяти минут — примерно на столько запаздывает сигнал между Землёй и Марсом, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
- В рамках эксперимента исследователи протестируют работу дрона и двух роботов — марсоходов, которые исследуют окрестности, создают 3D-карты, берут пробы почвы, перевозят грузы и в будущем будут искать следы внеземной жизни.
- Опрошенные изданиями эксперты думают, что человек высадится на Марс не ранее конца 2030-х. В Австрийском космическом форуме считают, что до этого времени необходимо убедиться, что «всё работает безупречно, потому что от Марса до ближайшей больницы придётся лететь полгода».
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какое - то лошилово.
1. скафандр для марса должен быть черным а не зеркальным
2. обувь это звиздец. больше походит на клип в стиле диско из 80х.
чуваки больше похожи на клиниг менеджеров в костюмах хим защиты на рейде по уничтожению клопов.
так цель симуляции не в тестировании костюмов
да ладно? это часть симуляции
. в первом приближение в реале скафандр должен напоминать летные костюмы военных летчиков. разница между землей и марсом по давлению примерно в 100 раз, но там далеко не вакуум.
вообще спасибо, у меня не было представлений о том, каким должен быть костюм на самом деле. поэтому это не бросилось в глаза совсем
А, ну понятно, "Армянское радио сообщило.." )))