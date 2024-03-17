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Будущее
Полина Лааксо

Учёные немецкого вуза начали испытывать в Армении скафандры и роботов для будущих полётов на Марс Статьи редакции

По их мнению, топография армянского села Армаш напоминает марсианский рельеф.

  • О начале испытаний на специально оборудованном полигоне сообщили российские СМИ со ссылкой на немецкую газету Bild. Ещё 12 марта 2024 года о старте эксперимента рассказали армянские издания.
  • Миссией Amadee-24 руководит Вюрцбургский университет. Участие в ней принимают более 200 учёных из 26 стран.
  • Симуляция жизни на Марсе должна продлиться до 5 апреля этого же года. В течение этого времени четверо мужчин и две женщины будут жить и работать в изолированной среде — на смоделированной «космической станции». Покинуть её можно только в прототипах скафандров, которые рассчитаны на температуру от -133°C до +27°C.
  • В составе «экипажа»: астрофизики Иниго Муньос Элорса и Томас Вейнен, инженер аэрокосмических систем Симоне Патерностро, эксперт по ИИ Кармен Келер и физик Роберт Уайлд. Глава группы — эксперт в сфере здравоохранения Аника Мехлис.
  • Они будут поддерживать связь с Австрийским космическим форумом и Армянским космическим агентством, но с искусственно воссозданной задержкой в радиообмене. Она составит около десяти минут — примерно на столько запаздывает сигнал между Землёй и Марсом, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
  • В рамках эксперимента исследователи протестируют работу дрона и двух роботов — марсоходов, которые исследуют окрестности, создают 3D-карты, берут пробы почвы, перевозят грузы и в будущем будут искать следы внеземной жизни.
  • Опрошенные изданиями эксперты думают, что человек высадится на Марс не ранее конца 2030-х. В Австрийском космическом форуме считают, что до этого времени необходимо убедиться, что «всё работает безупречно, потому что от Марса до ближайшей больницы придётся лететь полгода».
Будущее
Полина Лааксо
Компании ещё не отправили человека на Марс, но уже думают, как поделить планету на епархии и обустроить тюрьмы Статьи редакции

Скептики убеждены: тратить миллиарды долларов на разработки для колонизации «красной планеты» стыдно — у землян хватает нерешённых проблем. На деле технологии для Марса могут улучшить строительство и производство продовольствия на Земле, полагает Bloomberg.

Как может выглядеть досуговая зона на Марсе Abiboo

#марс

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6 комментариев
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 under construction

какое - то лошилово.

1. скафандр для марса должен быть черным а не зеркальным
2. обувь это звиздец. больше походит на клип в стиле диско из 80х.

чуваки больше похожи на клиниг менеджеров в костюмах хим защиты на рейде по уничтожению клопов.

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kerstin

так цель симуляции не в тестировании костюмов

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under construction

да ладно? это часть симуляции

. в первом приближение в реале скафандр должен напоминать летные костюмы военных летчиков. разница между землей и марсом по давлению примерно в 100 раз, но там далеко не вакуум.

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under construction
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kerstin

вообще спасибо, у меня не было представлений о том, каким должен быть костюм на самом деле. поэтому это не бросилось в глаза совсем

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Вадимов Вадим
о старте эксперимента рассказали армянские издания

А, ну понятно, "Армянское радио сообщило.." )))

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