И есть ли в этом плюсы: отвечают один из создателей интернета Леонард Клейнрок и другие учёные.

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Научный сотрудник Института коммуникационных наук Французского национального центра научных исследований (ISCC-CNRS), младший научный сотрудник Центра социологии инноваций и глобальный научный сотрудник Лаборатории по управлению интернетом Американского университета.

Я представила глобальное отключение интернета на горизонте 2030-х годов, которые, вероятно, станут эпохой интернета вещей, а степень охвата интернет-инфраструктуры будет ещё выше:

Беспилотные автомобили остановятся практически мгновенно. На автомагистралях отключатся автоматические сборы, это не позволит автомобилям проезжать по шоссе и создаст масштабные пробки.

На улицах миллиарды прохожих будут смотреть в бесполезные смартфоны и наблюдать аварии почтовых и других беспилотных летательных аппаратов по доставке товаров.



Автоматические кассы в супермаркетах отключатся, что приведёт к закрытию магазинов. Общество, основанное на безналичных расчетах и электронных деньгах не знает, как платить за вещи.

Огромные по размерам регионы будут лишены электричества, так как энергетические провайдеры не смогут получать корректную информацию от датчиков в электросетях и домах людей, а также управлять электроснабжением в районах.

Встанет практически всё промышленное производство по всему миру. А финансовые центры немедленно приостановят все операции, попутно отменив все обрабатываемые заказы.

Конечно, сценарий может быть иным. Но интернет-инфраструктура постоянно растёт и для процессов в реальном мире всё чаще требуется обрабатывать информацию в онлайне.

Глобальное отключение интернета, вероятно, будет иметь серьёзные последствия для мира, который всё ещё будет «физическим», но при этом глубоко укоренившимся и структурированным по обработке информации и данных.

При этом маловероятно, что глобальное отключение интернета может произойти. Да, в определенных регионах это сделать реально и относительно просто, но глобально — практически невозможно из-за распределённой и взаимосвязанной природы интернета.

Заслуженный профессор Университета Южной Калифорнии и научный сотрудник Оксфордской школы Мартина и Оксфордского интернет-института Оксфордского университета.

Если интернет отключится на день, воздействие будет неоднозначным. Для менеджеров и таких профессионалов, как журналисты и учёные, это будет похоже на «снежный день» (когда отменяют занятия и рабочий день из-за метели). Он даст время расслабиться, может быть, почитать книгу.

А на рабочих, например сантехников и плотников, отключение может отразиться негативно, так как они потеряют новые задачи и не получат за них деньги. Таким образом, воздействие будет отличаться в зависимости от социального и экономического класса внутри общества.

Если отсутствие интернета будет продолжаться в течение длительного периода, последствия станут негативными для всех слоёв общества по всему миру. Больше половины мира в онлайне, а в странах с высоким уровнем доходов интернет всё прочнее интегрируется в привычки людей.

Шоппинг, банковские услуги, получение информации, поиск развлечений — всё в интернете. Поэтому отключение было бы шоком для социально-экономической структуры общества.

Раз за разом политики хотят обладать удобным «выключателем» интернета. Но они быстро понимают, что это будет иметь более негативные последствия, намного превышающие вред, который они могут попытаться устранить «выключателем».

Один из «отцов» интернета, профессор информатики, учёный в области информационных технологий и компьютерных сетей. Разрабатывал прототип интернета (ARPANET), в основе которого маршрутизация пакетов данных и протокол IP.

Я предполагаю, что мы движемся к миру, в котором интернет станет вездесущим и невидимым — он исчезнет в инфраструктуре, а вместо этого появится «глобальная и вездесущая нервная система». Шагом к этому станет интернет вещей.

В случае полного отключения интернета реакция потребителей приведёт к немедленному сбору батареек, продуктов питания, бензина, воды, велосипедов и так далее. На ранних этапах мы будем испытывать панику, усилятся беспорядки, преступления и насилие.

Будут колоссальные сбои и крах электрических сетей, систем авиакомпаний, торговли, банковских и финансовых систем, онлайн-покупок, социальных сетей, онлайн-развлечений, а также сервисов обмена информации в различных сферах — медицинской, юридической, правовой, финансовой, правительственной, образовательной.

Беспилотный транспорт будет работать со сбоями, а некоторые транспортные системы выйдут из строя. Исчезнут онлайн-системы физической безопасности. Также мы потеряем быстрый доступ к огромным запасам знаний, а её архивация существенно замедлится.

Произойдут колоссальные сбои и коллапс электросетей, систем авиаперевозок, торговли, банковских и финансовых систем, онлайн-покупок, сообществ, развлечений, обмена информацией в основных системах (например, в здравоохранении, правовой, финансовой, правительственной, образовательной).

Автономные транспортные средства будут работать на полную мощность, а некоторые транспортные системы, например система управления движением, выйдут из строя. Интернет-системы физической безопасности исчезнут. Мы потеряем быстрый доступ к огромным запасам знаний, а серьёзное архивирование информации значительно замедлится.

Если в определенных регионах останется электричество, то Wi-Fi будет продолжать работать на местном уровне. Будут процветать телевидение, радио и обычная телефонная линия.

Леонард Клейнрок рядом с IMP (Interface Message Processor) — мини-компьютером. Такие модели использовали для связи в сети ARPANET

Но давайте посмотрим на другую сторону этого отключения — это может оказать положительное влияние на социальную структуру планеты. Например:

Дети, скорее всего, сочтут потерю интернета освобождением (хотя могут посчитать и наоборот).

Люди начнут читать газеты, журналы, книги и другие источники, вместо того чтобы играть в бессмысленные мобильные игры.

Люди снова начнут думать, а библиотеки будут процветать.

Взаимодействие через интернет, например, электронная почта, соцсети, Twitter, заменится более традиционными, осмысленными и выразительными формами выражения мысли: разговорами, пением, письмами.

Социальная жизнь будет более осмысленной. Люди начнут общаться, а не пялиться на экраны, они будут взаимодействовать, глядя друг на друга.

Безопасность, вторжение в личную жизнь, мошенничество, вымогательство, фишинг, хакерство резко сократятся.

Вместо виртуальной жизни у людей появится реальная, с настоящим общением и реальными развлечениями.

Дети будут играть на свежем воздухе, дышать им и поймут, что такое природа. Люди будут чаще выходить на улицу, правильно одеваться и общаться с соседями.

Обществу придётся учить информацию, а не быстро получать её. Это может принести пользу, так как люди будут больше думать, а значит, генерировать новые идеи.

Лояльность вернётся к местным производителям, а онлайн-гиганты потеряют свою монополию на потребителей.

Сократятся фальшивые новости, оскорбления разных групп людей и другое влияние онлайн-лидеров мнений.



Вождение вернётся к знанию навигации и умению ориентироваться в пространстве.



В конце концов, исчезнут селфи.



Вернётся баланс в жизни. И насколько бы это было плохо? Но мы обязательно вернёмся в мир интернета, как только сможем, не так ли? Может быть, стоит придерживаться баланса?

Профессор географии Университета штата Кентукки, чьи исследования сосредоточены на геовебе и новых пространственных средствах массовой информации, больших данных и блокчейне.

Я собираюсь воспользоваться моментом и быть тем раздражающим человеком на званом ужине, который настаивает на подробностях, как и почему интернет может закрыться.

Например, может произойти массовый сбой службы доменных имён, если исчезнут или повредятся все файлы DNS-зон для всех доменов первого уровня. Также вероятен случай массовой DDOS-атаки или физического повреждения оптоволокна в ключевых местах сети.

Так как я родом из градостроительства, сосредоточусь на ключевых моментах, связанных с этим.

Работа: при отключённом интернете, скорее всего, любая работа в области знаний — обучение, юридические услуги, дизайн, страхование — будет невозможна.

Многое из того будет связано с облачными вычислениями, а значит, вы не сможете получить свои файлы. И если нет локальных или бумажных копий — вы не сможете работать. К тому же будут отключены системы планирования и проведения совещаний.



Коммуникации: Я не уверен, что что-то будет работать. Не знаю, как некоторые технологии используют TCP/IP, но VOIP будет отключен, и подозреваю, что SMS, WhatsApp и Telegram тоже в какой-то степени полагаются на TCP/IP. Любители радиосвязи будут королями!



Банковское дело и финансы: бум. Абсолютно ничего. Любители золота будут чувствовать себя очень самодовольно, а блокчейн-люди наконец перестанут говорить о том, насколько превосходна децентрализация, зависящая от интернета. Не знаю, что случится с банкоматами — это будет ключевым моментом.



Транспортная инфраструктура: автомобили, по крайней мере старые, должны работать, но светофоры и другие дорожные сервисы могут сломаться.

Авиакомпании перестанут работать. Грузоперевозки могли бы функционировать, но не уверен насчёт железных дорог и портов. Вся логистическая отрасль будет в руинах. У нас всё ещё была бы базовая инфраструктура, но когда интернет выходит из строя, сложные логистические системы, обеспечивающие работу глобальных цепочек поставок, по факту превратятся в кирпич.



Другая инфраструктура: электричество, вода и канализация. Думаю, что канализационные системы всё ещё будут работать, так как они в основном гравитационные. Хотя, возможно, есть некоторые станции мониторинга, которые выйдут из строя. Я бы больше беспокоился о системах управления в электрических и водных системах. Если что-то пойдёт не так, я не уверен, что это получится исправить.



Итог. Хорошие новости: для большинства людей не будет особого смысла идти на работу или учёбу, потому что передвигаться будет ужасно, и даже если это сделаете, заняться будем нечем.

Плохие новости: вы не сможете общаться, кроме как лицом к лицу (или письмами с радио), вся глобальная банковская система сломается, и я бы ещё очень беспокоился о логистике. Фабрики и пищевая промышленность не будут получать ресурсы, поэтому их работа встанет, как и поставки продуктов в магазины.

Электричество и вода могут быть нестабильными. Так что лучше набрать ванну, купить батареек и нефти.

Профессор интернет-географии в Оксфордском интернет-институте.

Если весь интернет отключится, мы станем свидетелями практически мгновенного глобального экономического коллапса. Интернет — это нервная система современной глобализации.

Очевидно, что цифровое взаимодействие сломается сразу же: большинство рабочих мест, требующих компьютеров или соединения с коллегами, основные банковские и платёжные системы и так далее.

Но затем даже те части экономики, которые изначально казались достаточно несвязными, начнут останавливаться из-за того, что всё современное общество полагается на масштабные цепочки поставок, а они в свою очередь — на интернет.

Фермеру, рыбаку или рабочему на фабрике будет нечего делать, если организации, в которых они работают или торгуют, не смогут общаться и получать платежи от вышестоящих узлов в своих цепочках денежного оборота.

И есть две вещи, которые гарантированно вызовут хаос в современной экономике: неспособность распределять продукты питания и неспособность людей получить доступ к деньгам и банковской системе.

Социальный беспорядок, вызванный только этими двумя факторами, распространится на большинстве регионов мира, для которых не характерны относительно автократические системы производства.

Поскольку только самые изолированные части мировой экономики будут затронуты достаточно слабо, единственной относительно невредимой национальной экономикой могла бы быть Северная Корея, хотя и там были бы проблемы.

Но я уверен, что наше общество более устойчиво, чем мы думаем, и вскоре появятся резервные системы связи, использующие радио или другие технологии, не связанные с интернетом.

Они будут служить связующим звеном, объединяющим общества и экономики. Но любая внезапная потеря интернета, безусловно, будет чрезвычайно болезненной в краткосрочной перспективе.

Профессор электротехники и компьютерной инженерии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Отсутствие интернета быстро станет разрушительным. Как правило, мы думаем об интернете с точки зрения потребительских услуг — поиска, соцсетей, новостей, электронной почты.

Но интернет также обеспечивает работу значительной части современной критически важной инфраструктуры, включая финансовую систему, транспорт, цепочки поставок для распределения продуктов питания и предметов первой необходимости, системы реагирования на чрезвычайные ситуации и так далее.