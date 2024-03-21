Neuralink провела видеотрансляцию с первым пациентом, которому вживила мозговой имплант Статьи редакции
29-летний Ноланд Арбо показал, как играет в онлайн-шахматы, передвигая фигуры на доске «силой мысли».
- Примерно восемь лет назад Арбо парализовало в результате несчастного случая во время дайвинга, рассказал он в прямом эфире Neuralink. По его словам, операция по вживлению чипа прошла «легко», уже через день его выписали домой, так что «бояться нечего».
- На первых порах пациенту приходилось прилагать чуть более ощутимые усилия, чтобы заставить курсор двигаться, — как бы представляя, как он двигает рукой влево, вправо, вниз, вверх. Теперь процесс «интуитивный», говорит Арбо: он смотрит в нужное место, и курсор перемещается.
- Помимо шахмат, он пытается играть в пошаговую стратегию Sid Meier's Civilization VI, но признаётся: пока игра слишком «большая» — нужно думать о множестве нюансов одновременно и чаще подзаряжать имплант.
- Neuralink — основанная в 2016 году нейротехнологическая компания со штаб-квартирой в калифорнийском Фримонте и регистрацией в Неваде. Она разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером.
- В 2023 году проект получил разрешение на испытания нейрочипов от независимого наблюдательного совета и начал поиск добровольцев.
- В январе 2024 года компания рассказала, что впервые имплантировала нейрочип человеку, а в феврале — что тот уже двигает курсором мыши «силой мысли».
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Ну всё, можно клонировать мозги, пусть в шахматы рубятся, руки-ноги больше не нужны.
Да, натренировать на карты и нейрокаталы готовы 🤘🏻
Слава роботам!
На деньги сможет играть?
Нейрокаталы?! Берём партию чипов!
Сначала на рынок за овощами, а потом за чипами.
Семье Арбо и так нечего терять, дай, думают, рискнем
Круто! ☺️
Я тоже хочу двигать курсором силой мысли 🙋♀️
Но я не хочу себе провода в голову 🫣
У вас нет воображения?
Чип скоро будет дэил
Курсор, это вам не мешки ворочать....
Это мое уважение, цивка топ
Калибровку в доте пусть пройдёт, посмотрим его настоящий уровень.
в apple vision тоже можно взглядом уроавлять. и мозг резать не нужно