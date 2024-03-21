Будущее
Полина Лааксо

Neuralink провела видеотрансляцию с первым пациентом, которому вживила мозговой имплант Статьи редакции

29-летний Ноланд Арбо показал, как играет в онлайн-шахматы, передвигая фигуры на доске «силой мысли».

  • Примерно восемь лет назад Арбо парализовало в результате несчастного случая во время дайвинга, рассказал он в прямом эфире Neuralink. По его словам, операция по вживлению чипа прошла «легко», уже через день его выписали домой, так что «бояться нечего».
  • На первых порах пациенту приходилось прилагать чуть более ощутимые усилия, чтобы заставить курсор двигаться, — как бы представляя, как он двигает рукой влево, вправо, вниз, вверх. Теперь процесс «интуитивный», говорит Арбо: он смотрит в нужное место, и курсор перемещается.
  • Помимо шахмат, он пытается играть в пошаговую стратегию Sid Meier's Civilization VI, но признаётся: пока игра слишком «большая» — нужно думать о множестве нюансов одновременно и чаще подзаряжать имплант.
  • Neuralink — основанная в 2016 году нейротехнологическая компания со штаб-квартирой в калифорнийском Фримонте и регистрацией в Неваде. Она разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером.
  • В 2023 году проект получил разрешение на испытания нейрочипов от независимого наблюдательного совета и начал поиск добровольцев.
  • В январе 2024 года компания рассказала, что впервые имплантировала нейрочип человеку, а в феврале — что тот уже двигает курсором мыши «силой мысли».

#новости #neuralink

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14 комментариев
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 Дмитрий
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Dmitrii Alekseevich

Обновляет прошивку

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Вадим Д.

Ну всё, можно клонировать мозги, пусть в шахматы рубятся, руки-ноги больше не нужны.

Да, натренировать на карты и нейрокаталы готовы 🤘🏻

Слава роботам!

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Fred Han

На деньги сможет играть?

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Вадим Д.

Нейрокаталы?! Берём партию чипов!

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Fred Han

Сначала на рынок за овощами, а потом за чипами.

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Юрий Б.

Семье Арбо и так нечего терять, дай, думают, рискнем

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Запопу Кусь

Круто! ☺️
Я тоже хочу двигать курсором силой мысли 🙋‍♀️
Но я не хочу себе провода в голову 🫣

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Fred Han

У вас нет воображения?

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Денис

Чип скоро будет дэил

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dos en

Курсор, это вам не мешки ворочать....

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Олег Воронов
пытается играть в пошаговую стратегию Sid Meier's Civilization VI

Это мое уважение, цивка топ

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Fred Han

Калибровку в доте пусть пройдёт, посмотрим его настоящий уровень.

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Марат

в apple vision тоже можно взглядом уроавлять. и мозг резать не нужно

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11 комментариев
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