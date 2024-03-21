Илон Маск рассказал, что продукт Neuralink для незрячих людей «уже работает у обезьян» Статьи редакции
Это второе устройство, над которым работает компания.
- Предприниматель написал, что «Blindsight — следующий продукт Neuralink после Telepathy», в ответ одному из пользователей в X.
- В треде он добавил, что имплант «уже работает у обезьян», и отметил: «Поначалу разрешение будет низким, как ранняя графика Nintendo, но в итоге может превзойти нормальное человеческое зрение».
- О том, что Neuralink работает над устройством, которое позволит восстановить зрение незрячим людям, Маск говорил в 2023 году. По его словам, чип «будет готов через несколько лет». В начале 2024-го предприниматель упомянул возможное название Blindsight.
- Основанная в 2016 году Neuralink разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. В январе 2024 года компания рассказала, что впервые имплантировала нейрочип человеку, в феврале — что тот уже двигает курсором мыши «силой мысли». 21 марта компания провела видеотрансляцию с пациентом — он сыграл в онлайн-шахматы.
- Над имплантом для людей с нарушениями зрения работает и Science Corp, которую в 2021 году создал сооснователь и бывший глава Neuralink Макс Ходак. В 2022-м компания показала имплант Science Eye.
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К 2077 году, я чувствую, всё будет полностью развито. Главное, чтобы Арасака не поднасрала.
Главное дожить
Опять башню взрывать.
Надеюсь поднасрет, чтобы было, что взрывать
Боже мой это просто идеально, я так рад за незрячих, вам нет передать!
Вот это новость! Аж на приматах!
Куда там имплантам у людей в 2022ом,
https://www.ophthalmologytimes.com/view/surgeon-completes-first-successful-implantation-of-wireless-visual-prosthesis-brain-implant
в 2017ом
https://neuralimplantpodcast.com/jens-naumann-on-driving-while-blind-using-visual-neural-implants
в 2009ом
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4921351/
в 1998
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9824694/
А я давно говорю, что Макс со своей Теслой - шарлатан. Ведь первые электромобили появились ещё в 1891 году.
если Илон Маск скажет в следующем интервью что дважды два равно четыре, даже тогда фанаты будут кричать "ВАУ!! ГЕНИЙ!!! Первый придумал!!"
К 2040 году люди будут лежать в ванных. А в копчик через разъем будет вставлен шнурок от базы данных.
Ухх, отдохнем!
Отдохнем. Пока машины не решат, что кожаных нужно кончать. Или какой то чел не решит это сделать.
Ну это явно не научная фантастика, а прогнозируемое будущее //sarcasm//
Опять на успел, в России с 2012 года уже такие чипы внедрили.
С того момента как президент отказался от второго срока в пользу своего друга.
Это действительно круто 🥲
если работает у обезьян , не значит что и у людей будет
разработки такого рода ,достойны уважения , это будет настоящим прорывом в науке и медицине
Читаешь такие новости и радуешься!
Вот он технический прогресс - на радость и в пользу людям!
Не разбираюсь в теме личности Маска, но новость крутая же
без разницы, что там этот наркоша говорит
😆
Осталось подключить к нейралинку дополненную реальность и пройти Doom)