Будущее
Таня Боброва

Илон Маск рассказал, что продукт Neuralink для незрячих людей «уже работает у обезьян» Статьи редакции

Это второе устройство, над которым работает компания.

  • Предприниматель написал, что «Blindsight — следующий продукт Neuralink после Telepathy», в ответ одному из пользователей в X.
  • В треде он добавил, что имплант «уже работает у обезьян», и отметил: «Поначалу разрешение будет низким, как ранняя графика Nintendo, но в итоге может превзойти нормальное человеческое зрение».
  • О том, что Neuralink работает над устройством, которое позволит восстановить зрение незрячим людям, Маск говорил в 2023 году. По его словам, чип «будет готов через несколько лет». В начале 2024-го предприниматель упомянул возможное название Blindsight.
  • Основанная в 2016 году Neuralink разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. В январе 2024 года компания рассказала, что впервые имплантировала нейрочип человеку, в феврале — что тот уже двигает курсором мыши «силой мысли». 21 марта компания провела видеотрансляцию с пациентом — он сыграл в онлайн-шахматы.
  • Над имплантом для людей с нарушениями зрения работает и Science Corp, которую в 2021 году создал сооснователь и бывший глава Neuralink Макс Ходак. В 2022-м компания показала имплант Science Eye.

#новости #neuralink

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23 комментария
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 Фанат Полины Лааксо

К 2077 году, я чувствую, всё будет полностью развито. Главное, чтобы Арасака не поднасрала.

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Владислав

Главное дожить

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High Stakes

Опять башню взрывать.

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Jewel Runner

Надеюсь поднасрет, чтобы было, что взрывать

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Tomoko

Боже мой это просто идеально, я так рад за незрячих, вам нет передать!

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Андрей
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Peter Volkov

Вот это новость! Аж на приматах!

Куда там имплантам у людей в 2022ом,
https://www.ophthalmologytimes.com/view/surgeon-completes-first-successful-implantation-of-wireless-visual-prosthesis-brain-implant

в 2017ом
https://neuralimplantpodcast.com/jens-naumann-on-driving-while-blind-using-visual-neural-implants

в 2009ом
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4921351/

в 1998
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9824694/

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Капустник

А я давно говорю, что Макс со своей Теслой - шарлатан. Ведь первые электромобили появились ещё в 1891 году.

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Артур Маслов

если Илон Маск скажет в следующем интервью что дважды два равно четыре, даже тогда фанаты будут кричать "ВАУ!! ГЕНИЙ!!! Первый придумал!!"

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Станислав

К 2040 году люди будут лежать в ванных. А в копчик через разъем будет вставлен шнурок от базы данных.

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A B

Ухх, отдохнем!

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Станислав

Отдохнем. Пока машины не решат, что кожаных нужно кончать. Или какой то чел не решит это сделать.

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A B

Ну это явно не научная фантастика, а прогнозируемое будущее //sarcasm//

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Andrey

Опять на успел, в России с 2012 года уже такие чипы внедрили.
С того момента как президент отказался от второго срока в пользу своего друга.

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Wini Onil

Это действительно круто 🥲

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Никита Пономарев

если работает у обезьян , не значит что и у людей будет

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Илья Рыбаков

разработки такого рода ,достойны уважения , это будет настоящим прорывом в науке и медицине

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Тим

Читаешь такие новости и радуешься!
Вот он технический прогресс - на радость и в пользу людям!

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Сообщество vc.ru
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Евгения Лисовец

Не разбираюсь в теме личности Маска, но новость крутая же

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ELIFAS LEVi

без разницы, что там этот наркоша говорит

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Дарья Астафьева

😆

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Vlad

Осталось подключить к нейралинку дополненную реальность и пройти Doom)

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20 комментариев
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