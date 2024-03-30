Microsoft и Open AI решили построить дата-центр с ИИ за $100 млрд — The Information Статьи редакции
Запуск запланирован на 2028 год, утверждают источники издания.
- Microsoft и OpenAl обсуждают создание дата-центра Stargate, в котором разместят суперкомпьютер с серверными чипами для поддержки искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на три источника. По его данным, бюджет проекта может составить $100 млрд.
- Скорее всего финансирование возьмёт на себя Microsoft, утверждают собеседники издания. Stargate станет крупнейшим из серии проектов, которые Microsoft и OpenAl намерены реализовать в ближайшие шесть лет.
- Microsoft планирует запуск Stargate в 2028 году, а в 2026-м компания хочет запустить другой суперкомпьютер для OpenAl, пишет издание.
- В 2019 году Microsoft инвестировала в OpenAl $1 млрд, а в 2023-м подтвердила дополнительные «многомиллиардные вложения» в стартап. Источники СМИ утверждали, что сумма доходит до $10 млрд.
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