Китайская Geely запланировала создать систему спутников для беспилотных машин
Материал редакции
В небе становится больше спутников — например, системы для раздачи интернета строят SpaceX и OneWeb.
Китайская Geely Holding Group объявила о начале строительства центра в Тайчжоу для разработки, производства и испытаний спутников, которые в будущем будут использоваться для работы беспилотных машин. По данным Reuters, компания инвестирует в предприятие 2,27 млрд юаней (около $325 млн).
Спутники смогут обеспечить высокоскоростное подключение к интернету, точность навигационных систем «до сантиметра» и доступ к возможностям облачных вычислений, отметили в Geely.
Компания запустила программу Geespace для разработки низкоорбитальных спутников в 2018 году. Geely рассчитывает, что к концу 2020 года Geespace начнёт выпускать первые коммерческие аппараты. По данным агентства, компания рассчитывает выпускать по 500 спутников в год к 2025 году.
Спутниковые системы уже развивают SpaceX Илона Маска, у которой есть проект глобального спутникового интернета Starlink, и британский спутниковый оператор OneWeb.
В январе 2020 года у SpaceX было 240 спутников на орбите, всего компания планирует запустить 360 спутников для минимального покрытия. У OneWeb в феврале было 40 спутников, всего в планах — минимум 650. В декабре 2019 года некоторые учёные высказали опасения по поводу большого количества спутников: они считают, что аппараты помешают наблюдениям.
Как отмечает The Verge, с развитием беспилотного транспорта наличие собственной спутниковой системы может стать преимуществом перед конкурентами. Однако Илон Маск, чья компания Tesla выпускает электромобили, говорил, что не видит преимуществ в установке на машины оборудования для работы со спутниками Starlink, указывает издание.
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