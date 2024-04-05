Российские запуски космических ракет будут показывать на уличных экранах Статьи редакции
В режиме реального времени.
- Роскосмос подписал соглашение о проведении трансляций с оператором наружной рекламы Maer. На крупноформатных экранах и медиафасадах будут показывать запуски космических кораблей, рассказывать о работе экипажей на околоземной орбите, а также передавать поздравления от космонавтов.
- Трансляции будут проводить в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Перми, Тюмени, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде и других городах страны.
- По мнению главы Роскосмоса Юрия Борисова, инициатива позволит жителям России «своими глазами увидеть результаты работы тысяч сотрудников ракетно-космической отрасли». Глава Maer Константин Майор отметил, что это также поможет популяризировать отраслевые профессии.
- В октябре 2023 года в Госдуму внесли законопроект, который позволит размещать рекламу на космической технике и объектах космической инфраструктуры. В марте 2024 года депутаты поддержали его в первом чтении.
- По оценке Роскосмоса, потенциальная выручка от размещения рекламы на космической технике может составить до 200 млн в год, а от установки и эксплуатации «наружки» на объектах космической инфраструктуры — до 5 млн рублей в год.
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Лучше б они запуски своих ракет по жилым домам показывали, с последствиями, может, люди бы очнулись
Израильтяне уже начали транслировать запуски по гуманитарным перевозкам?
Палестинцы уже начали транслировать десанты на концерты?
Вообще начали да
Мало пусков, у сожалению, раз ещё в офис твой не прилетело.
Ура! Полетели! 👩🚀🚀🪐
Обожаю новости про космос 🥰
Расскажите, почему это плохо, а вот запуски ракет Маска в лайве - хорошо. Жду
Потому, что запуски Маска обходится без рекламы. Неужели так сложно сложить дважды два?
https://www.wsj.com/articles/elon-musks-spacex-now-has-a-de-facto-monopoly-on-rocket-launches-3c34f02e?mod=hp_lead_pos7 да-да, а это просто новость
Ещё раз. Старты Роскосмоса будут транслировать после того, как "на ракетах" появится реклама. Сложно связать эти две новости? То есть будут демонстрировать на экранах не ручки Роскосмоса, а рекламу Клинского.
Разницу между Максом и Роскосмосом не знаете?
Да мне плевать на разницу. Я тут о трансляциях, а не о разнице
Потому что когда в стране куча нищих и идет война, то данные мероприятия выглядят как пир во время чумы.
Неудачные запуски тоже будут транслировать? Или 1961-й в повторе? Так себе реклама и популяризация отрасли будет.
Мало неудачных
Уже достаточно долго идёт серия успешных запусков
Хорошо. Значит много летаем
Надо и другие значимые моменты нашей истории транслировать:
- взятие Берлина
- полёт Гагарина
- предлагайте свои варианты в комментариях
О, крутая идея, было бы интересно посмотреть.