Производитель запчастей для BYD, Ferrari и Volkswagen будет использовать на заводах роботов-гуманоидов Sanctuary Статьи редакции
Они могут адаптироваться под разные задачи.
- Канадский стартап Sanctuary договорился о стратегическом партнёрстве с производителем запчастей Magna International, сообщает Bloomberg. Magna продаёт продукцию 58 автопроизводителям, включая BYD, Ferrari NV и Volkswagen AG.
- Робот Phoenix от Sanctuary сможет адаптироваться к разным задачам, отчасти благодаря «ловким человекоподобным рукам», пишет издание. Какие именно функции будут выполнять роботы, стороны не раскрывают.
- Magna будет тестировать устройства на заводах и изучать, как использовать свой промышленный потенциал для их массового производства.
- В марте 2022 года Sanctuary привлекла $58,5 млн, а в ноябре — ещё $21 млн от Фонда стратегических инноваций правительства Канады. В марте 2024 года Nvidia рассказала, что сотрудничает с Sanctuary и другими компаниями, тестируя свою новейшую ИИ-платформу для обучения и развития роботов-гуманоидов.
- В марте 2024 года Mercedes-Benz объявил, что будет тестировать в производстве робота-гуманоида Apollo от американской Apptronik.
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А на троих он сообразить может? Нет? Вот то-то и оно. Поэтому нет никакого смысла его делать человекоподобным.