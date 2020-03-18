Если технологию одобрят регуляторы, компания рассчитывает запустить проект до конца 2020 года.

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Аэрокосмической компании Lynk удалось принять текстовое сообщение, отправленное с одного из своих спутников, на обычный Android-смартфон. Об этом пишет The Verge.

С января 2020 года оборудование стартапа, прикреплённое к космическому аппарату Cygnus, находилось на орбите. 24 февраля компания отправила первое сообщение с текстом «Это тест».

Сообщение пришло на смартфон команды, которая в это время находилась на Фолклендских островах у юго-восточного побережья Южной Америки. Правда, первые три буквы сообщения обрезались, отмечает The Verge. В компании утверждают, что передача текста со спутника на смартфон — «первый случай в истории человечества».

Lynk – одна из нескольких космических компаний, которые планируют построить сеть из тысяч спутников, чтобы обслуживать абонентов на земле, отмечает издание. Но вместо интернета стартап сконцентрирован на сотовой связи для обычных мобильных телефонов.

Сейчас нужен спутниковый телефон или аксессуар, который позволяет смартфону подключиться к устройству на орбите, поясняет The Verge. В Lynk разработали программное обеспечение для спутника, которое подключает мобильный телефон к орбитальным устройствам, как только он оказывается вне зоны действия наземных вышек сотовой связи.

Технология позволит пользователям оставаться на связи в любой точке планеты, утверждают в Lynk. Сооснователь и генеральный директор стартапа Чарльз Миллер считает, что при поддержке партнёров компания сможет запустить проект до конца 2020 года, если получит разрешения регуляторов. Мобильные операторы смогут покупать технологию у стартапа.

Lynk планирует начать с 55 мини-спутников весом 25 кг, запустив их на орбиту на высоте 500 км. Компания может оказывать коммерческие услуги, имея в распоряжении всего несколько десятков спутников. Но чтобы обеспечивать покрытие 4G, Lynk потребуются тысячи спутников, отмечает The Verge.