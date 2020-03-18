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Будущее
Галина Мубаракшина
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Американский стартап Lynk заявил, что впервые смог отправить текстовое сообщение со спутника на обычный смартфон Материал редакции

Если технологию одобрят регуляторы, компания рассчитывает запустить проект до конца 2020 года.

8 комментариев
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Аэрокосмической компании Lynk удалось принять текстовое сообщение, отправленное с одного из своих спутников, на обычный Android-смартфон. Об этом пишет The Verge.

С января 2020 года оборудование стартапа, прикреплённое к космическому аппарату Cygnus, находилось на орбите. 24 февраля компания отправила первое сообщение с текстом «Это тест».

Сообщение пришло на смартфон команды, которая в это время находилась на Фолклендских островах у юго-восточного побережья Южной Америки. Правда, первые три буквы сообщения обрезались, отмечает The Verge. В компании утверждают, что передача текста со спутника на смартфон — «первый случай в истории человечества».

Lynk – одна из нескольких космических компаний, которые планируют построить сеть из тысяч спутников, чтобы обслуживать абонентов на земле, отмечает издание. Но вместо интернета стартап сконцентрирован на сотовой связи для обычных мобильных телефонов.

Сейчас нужен спутниковый телефон или аксессуар, который позволяет смартфону подключиться к устройству на орбите, поясняет The Verge. В Lynk разработали программное обеспечение для спутника, которое подключает мобильный телефон к орбитальным устройствам, как только он оказывается вне зоны действия наземных вышек сотовой связи.

Технология позволит пользователям оставаться на связи в любой точке планеты, утверждают в Lynk. Сооснователь и генеральный директор стартапа Чарльз Миллер считает, что при поддержке партнёров компания сможет запустить проект до конца 2020 года, если получит разрешения регуляторов. Мобильные операторы смогут покупать технологию у стартапа.

Lynk планирует начать с 55 мини-спутников весом 25 кг, запустив их на орбиту на высоте 500 км. Компания может оказывать коммерческие услуги, имея в распоряжении всего несколько десятков спутников. Но чтобы обеспечивать покрытие 4G, Lynk потребуются тысячи спутников, отмечает The Verge.

Lynk основана в 2016 году в США. По данным Crunchbase, за три года в рамках посевного раунда компании удалось привлечь $5,2 млн. В стартап дважды инвестировал американский инвестфонд Blazar Ventures.

#новость #стартапы

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8 комментариев
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Michael Tretyak

5

Молодцы ребята. Радуют такие проекты.

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Александр Головченко

3

Фолклендские острова в районе Новой Зеландии? Серьезно? Кто бы google maps открыл, ну или атлас хотя бы

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John Doe

Александр
0

 Ну всем вам придираться :) По долготе да,  +-4° в районе Новой Зеландии )  А широта ... ой все...

p.s. Уже поменяли на Южную Америку :)

Ответить

Галина Мубаракшина

Александр
0

спасибо, что заметили. поправила.

Ответить

Дмитрий Захарьев

0

Спутниковый пейджер, это новый тренд! Буду первый в очереди за покупкой :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

Олег, где макет?!

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Игорь Крафт

0

Пабло Эскабар был бы доволен в свое время

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Стас Шитиков

0

Отличная идея, давно пора

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